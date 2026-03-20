El Ministerio de Vivienda en República Dominicana, inicia plan de rehabilitación en Sabana Yegua, Azua

El Ministerio de Vivienda invierte 277 millones de pesos en la rehabilitación del hábitat en Barrio Tranquilo, Sabana Yegua, Azua. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) inició un plan de rehabilitación del hábitat en el sector Barrio Tranquilo de Sabana Yegua, provincia de Azua, con una inversión de 277 millones de pesos.

El proyecto, presentado por el titular de la institución, Víctor “Ito” Bisonó, contempla la construcción de aceras, contenes y el asfaltado de más de cinco kilómetros de calles, en beneficio de la comunidad.

Según informó el Mivhed, esta iniciativa forma parte de un programa nacional orientado a mejorar las condiciones de vida en distintas provincias. En el caso de Azua, la intervención incluye otros municipios, cuyos habitantes accederán a mejoras de manera gradual.

Durante el acto de inicio, Bisonó declaró: “Llegamos a Azua con este programa de dignificación del entorno para lograr comunidades más dignas, como pretendemos que ocurra a nivel nacional”. La actividad contó con la presencia de la gobernadora de Azua, María Minerva Navarro, el alcalde municipal de Sabana Yegua, Francis Abreu, así como congresistas y representantes comunitarios.

La gobernadora Navarro valoró la visita del ministro y subrayó: “Este es uno de los pilares que tiene nuestro presidente Luis Abinader a corto y largo plazo; así que estoy feliz, porque todo lo que llegue a la provincia de Azua es desarrollo”.

Las mejoras en Sabana Yegua incluyen construcción de aceras, contenes y asfaltado de más de cinco kilómetros de calles. (Cortesía: Presidencia de República Dominicana)

Uno de los beneficiarios del programa es Milito Beltré Mora, de 59 años, cuya vivienda fue seleccionada para ser remozada. “Esto está bien porque yo no tenía recursos para hacerlo y eso se agradece”, manifestó. Otro residente, Wilkin Matos, de 50 años, destacó el impacto positivo del embellecimiento del sector tras décadas de abandono.

Según detalló el Mivhed, el plan responde a la necesidad de transformar sectores con carencias de infraestructura básica y fortalecer el desarrollo comunitario en el país. El organismo informó que la ejecución contempla una intervención progresiva en varios municipios de Azua, priorizando la dignificación de entornos urbanos vulnerables.

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones reiteró el compromiso de la administración central con la mejora de las condiciones habitacionales y urbanas en distintas regiones, en línea con los objetivos del gobierno encabezado por Luis Abinader.

Trabajo en el Hospital Traumatológico Luis L. Bogaert

Otra actividad del ministro de Vivienda estuvo en la supervisión de los trabajos en el Hospital Traumatológico Luis L. Bogaert en Mao, Valverde, marca un avance en el acceso a servicios de salud especializados para la región noroeste de la República Dominicana. Según informó el Ministerio de Vivienda, la obra busca garantizar que más familias accedan a atención médica de calidad sin necesidad de desplazamientos prolongados.

El ministro supervisa la modernización del Hospital Traumatológico Luis L. Bogaert en Mao, Valverde, para ampliar la atención médica en el noroeste. (Cortesía: Ministro de Vivienda)

Durante el recorrido por el recinto, el ministro de Vivienda, acompañado por el senador, la gobernadora y otros representantes locales, destacó la importancia de la obra. El funcionario explicó que el hospital está en proceso de actualización presupuestaria y de infraestructura, lo que permitirá agilizar su finalización y puesta en servicio.

“Este es un hospital que se está actualizando tanto en presupuesto como en infraestructura para agilizar lo más posible la obra, que es lo que quiere el presidente Abinader, agilizarlo, ponerlo en servicio y darle las condiciones a todos los ciudadanos para que tengan los mejores servicios de salud”, afirmó el ministro, en presencia de legisladores, directores médicos y representantes del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVEP), así como del contratista encargado del proyecto.

La modernización del Hospital Traumatológico Luis L. Bogaert responde a un compromiso del gobierno central con el fortalecimiento del sistema sanitario. La obra se presenta como una solución para reducir traslados de pacientes a otras provincias y mejorar la cobertura de servicios traumatológicos en la zona.

El equipo técnico del ministerio y el contratista mantienen reuniones periódicas para ajustar tiempos y recursos destinados a la ejecución, con el objetivo de que la inauguración del hospital ocurra en el menor plazo posible. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la intervención permitirá dotar a Mao y su entorno de instalaciones adecuadas y equipamiento moderno para la atención de emergencias y casos especializados.

“Muy pronto será una realidad”, reiteró el funcionario, quien subrayó el interés del gobierno en ofrecer respuestas concretas a las necesidades de salud de la población del noroeste.