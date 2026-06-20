Hallan 34 fetos enterrados en una propiedad de Polonia y arrestan a una médica

La policía detuvo en Polonia a la médica Magdalena H. tras el hallazgo de 34 fetos humanos y residuos médicos enterrados en una propiedad de Lutoryż (Créditos: Podkarpacka Policja)

Lo que empezó como una obra de construcción en una finca de Lutoryż terminó con un operativo policial de varios días, perros de búsqueda, georradar y una investigación penal contra una patóloga. La policía detuvo en Polonia a una médica de 57 años tras el hallazgo de restos de 34 fetos humanos y residuos médicos enterrados en una propiedad que le había pertenecido, en el sureste del país.

La sospechosa fue identificada como Magdalena H., patóloga, y el caso abrió una investigación penal para determinar el origen de los restos y si hubo más personas implicadas, según The Sun.

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El arresto ocurrió en la madrugada de este viernes en un hotel de Zamość, después de que trabajadores de la construcción avisaran a la policía por el hallazgo en un terreno que había pertenecido a la médica.

Según la Fiscalía del distrito de Rzeszow, los primeros residuos médicos aparecieron cuando un operador de excavadora removía tierra en la propiedad. The Sun señaló que los obreros trabajaban en la construcción de una entrada vehicular para los nuevos dueños.

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La fiscalía informó que en el predio aparecieron bloques de parafina y portaobjetos microscópicos usados en anatomía patológica para analizar tejidos (Créditos: Podkarpacka Policja)

Durante el fin de semana, agentes y peritos revisaron el lugar de unas dos hectáreas con perros de búsqueda y un georradar, un equipo utilizado para detectar posibles alteraciones bajo tierra sin necesidad de excavar todo el terreno.

El comunicado policial detalló que la revisión del terreno exigió un trabajo minucioso por las condiciones en las que estaban los materiales enterrados. Según la fuerza, los agentes debieron examinar y tamizar cuidadosamente cada sector de tierra para evitar que se perdieran o destruyeran rastros relevantes.

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El predio permaneció bajo custodia permanente durante las diligencias, con el objetivo de impedir el ingreso de personas ajenas al operativo.

De acuerdo con fiscales citados por The Sun, en el lugar aparecieron restos de 34 fetos, además de bloques de parafina y portaobjetos microscópicos, materiales utilizados en anatomía patológica para conservar y analizar muestras de tejido.

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Un vocero de la fiscalía señaló, según el medio británico, que el equipo médico hallado en la propiedad era “muy probablemente usado por la detenida”.

Peritos y agentes revisaron el terreno con perros de búsqueda y georradar para detectar restos enterrados sin excavar toda la propiedad (Créditos: Podkarpacka Policja)

Qué cargos afronta la patóloga

La acusada enfrenta cargos por profanación de cadáveres, eliminación indebida de residuos médicos y abandono de materiales peligrosos. Si la Justicia la encuentra responsable, podría recibir una pena de hasta 12 años de prisión. Pese a esas imputaciones, no se declaró culpable.

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Al mismo tiempo, una declaración oficial citada por The Sun indicó que la mujer admitió haber llevado y enterrado los fetos descubiertos en el terreno. Los fiscales también sostienen que reconoció haber enterrado otros residuos médicos hallados en la propiedad.

La investigación sigue abierta sobre el origen de los fetos y la posible existencia de más restos. La fiscalía dijo que, por ahora, no tiene pruebas de que procedan de abortos ilegales y mantiene interrogatorios a más testigos mientras busca reconstruir lo ocurrido. Las identidades de los fetos aún se desconocen.

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El perfil de la médica y la conmoción en la localidad

The Sun indicó que Magdalena H. trabajó en un hospital de Rzeszów y se desplazaba desde Zamość. El diario Fakt, citado por el medio británico, la describió como una profesional antes respetada en círculos médicos.

La publicación añadió que, por su trabajo, manipulaba con frecuencia tejido humano y restos para pruebas y procedimientos médicos. Tras vender la propiedad rural el año pasado, habría regresado a la ciudad para vivir con su madre.

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La patóloga enfrenta cargos por profanación de cadáveres, eliminación indebida de residuos médicos y abandono de materiales peligrosos en Polonia (Créditos: Podkarpacka Policja)

Los actuales propietarios, una pareja joven, no habrían sabido nada de lo que había bajo el terreno, según la información recogida por The Sun. En Lutoryż, algunos vecinos la recordaron como una mujer reservada.

Mientras avanzan los registros y las declaraciones, la pesquisa busca aclarar si la actuación atribuida a la médica se limitó a ella o si el caso alcanzará a otras responsabilidades.

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