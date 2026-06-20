Mundo

Hallan 34 fetos enterrados en una propiedad de Polonia y arrestan a una médica

El caso abrió un intenso debate sobre prácticas controvertidas y movilizó a la comunidad científica y judicial polaca en busca de explicaciones y posibles responsabilidades

Guardar
Google icon
La policía halla restos de 34 fetos y residuos médicos en una parcela de Polonia
La policía detuvo en Polonia a la médica Magdalena H. tras el hallazgo de 34 fetos humanos y residuos médicos enterrados en una propiedad de Lutoryż (Créditos: Podkarpacka Policja)

Lo que empezó como una obra de construcción en una finca de Lutoryż terminó con un operativo policial de varios días, perros de búsqueda, georradar y una investigación penal contra una patóloga. La policía detuvo en Polonia a una médica de 57 años tras el hallazgo de restos de 34 fetos humanos y residuos médicos enterrados en una propiedad que le había pertenecido, en el sureste del país.

La sospechosa fue identificada como Magdalena H., patóloga, y el caso abrió una investigación penal para determinar el origen de los restos y si hubo más personas implicadas, según The Sun.

PUBLICIDAD

El arresto ocurrió en la madrugada de este viernes en un hotel de Zamość, después de que trabajadores de la construcción avisaran a la policía por el hallazgo en un terreno que había pertenecido a la médica.

Según la Fiscalía del distrito de Rzeszow, los primeros residuos médicos aparecieron cuando un operador de excavadora removía tierra en la propiedad. The Sun señaló que los obreros trabajaban en la construcción de una entrada vehicular para los nuevos dueños.

PUBLICIDAD

La policía halla restos de 34 fetos y residuos médicos en una parcela de Polonia
La fiscalía informó que en el predio aparecieron bloques de parafina y portaobjetos microscópicos usados en anatomía patológica para analizar tejidos (Créditos: Podkarpacka Policja)

Durante el fin de semana, agentes y peritos revisaron el lugar de unas dos hectáreas con perros de búsqueda y un georradar, un equipo utilizado para detectar posibles alteraciones bajo tierra sin necesidad de excavar todo el terreno.

El comunicado policial detalló que la revisión del terreno exigió un trabajo minucioso por las condiciones en las que estaban los materiales enterrados. Según la fuerza, los agentes debieron examinar y tamizar cuidadosamente cada sector de tierra para evitar que se perdieran o destruyeran rastros relevantes.

El predio permaneció bajo custodia permanente durante las diligencias, con el objetivo de impedir el ingreso de personas ajenas al operativo.

De acuerdo con fiscales citados por The Sun, en el lugar aparecieron restos de 34 fetos, además de bloques de parafina y portaobjetos microscópicos, materiales utilizados en anatomía patológica para conservar y analizar muestras de tejido.

Un vocero de la fiscalía señaló, según el medio británico, que el equipo médico hallado en la propiedad era “muy probablemente usado por la detenida”.

La policía halla restos de 34 fetos y residuos médicos en una parcela de Polonia
Peritos y agentes revisaron el terreno con perros de búsqueda y georradar para detectar restos enterrados sin excavar toda la propiedad (Créditos: Podkarpacka Policja)

Qué cargos afronta la patóloga

La acusada enfrenta cargos por profanación de cadáveres, eliminación indebida de residuos médicos y abandono de materiales peligrosos. Si la Justicia la encuentra responsable, podría recibir una pena de hasta 12 años de prisión. Pese a esas imputaciones, no se declaró culpable.

Al mismo tiempo, una declaración oficial citada por The Sun indicó que la mujer admitió haber llevado y enterrado los fetos descubiertos en el terreno. Los fiscales también sostienen que reconoció haber enterrado otros residuos médicos hallados en la propiedad.

La investigación sigue abierta sobre el origen de los fetos y la posible existencia de más restos. La fiscalía dijo que, por ahora, no tiene pruebas de que procedan de abortos ilegales y mantiene interrogatorios a más testigos mientras busca reconstruir lo ocurrido. Las identidades de los fetos aún se desconocen.

El perfil de la médica y la conmoción en la localidad

The Sun indicó que Magdalena H. trabajó en un hospital de Rzeszów y se desplazaba desde Zamość. El diario Fakt, citado por el medio británico, la describió como una profesional antes respetada en círculos médicos.

La publicación añadió que, por su trabajo, manipulaba con frecuencia tejido humano y restos para pruebas y procedimientos médicos. Tras vender la propiedad rural el año pasado, habría regresado a la ciudad para vivir con su madre.

La policía halla restos de 34 fetos y residuos médicos en una parcela de Polonia
La patóloga enfrenta cargos por profanación de cadáveres, eliminación indebida de residuos médicos y abandono de materiales peligrosos en Polonia (Créditos: Podkarpacka Policja)

Los actuales propietarios, una pareja joven, no habrían sabido nada de lo que había bajo el terreno, según la información recogida por The Sun. En Lutoryż, algunos vecinos la recordaron como una mujer reservada.

Mientras avanzan los registros y las declaraciones, la pesquisa busca aclarar si la actuación atribuida a la médica se limitó a ella o si el caso alcanzará a otras responsabilidades.

Temas Relacionados

Investigación PenalResiduos MédicosFetosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ejército de EEUU dijo que se mantiene en “alerta” tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz

El Mando Central norteamericano señaló que busca “garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor”

El Ejército de EEUU dijo que se mantiene en “alerta” tras el anuncio de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones técnicas sobre el acuerdo de paz este domingo en Suiza

El vicepresidente norteamericano, JD Vance, dijo que prevé viajar en los próximos días, y afirmó que Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encuentran en el país europeo para la reunión de mañana

Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones técnicas sobre el acuerdo de paz este domingo en Suiza

Tensión entre Ucrania y Polonia: Kiev tachó de “error estratégico” que Varsovia retire una condecoración a Zelensky

El ministro de Exteriores ucraniano expresó su malestar por unos pasos “injustificados, impulsivos y desdeñosos” que no se refieren al mandatario sino “primariamente al Estado” y que sólo “benefician” a la Rusia de Putin

Tensión entre Ucrania y Polonia: Kiev tachó de “error estratégico” que Varsovia retire una condecoración a Zelensky

El primer ministro británico Keir Starmer sopesa su futuro político ante las fuertes presiones para que renuncie

Varios ministros han expresado al premier que debería dimitir después de que el hasta ahora alcalde de Manchester, Andy Burnham, haya logrado un escaño parlamentario que le permitiría desafiar el liderazgo laborista

El primer ministro británico Keir Starmer sopesa su futuro político ante las fuertes presiones para que renuncie

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano

El mando militar central señaló que se trata de una “primera medida” y amenazó con tomar más represalias si las hostilidades persisten

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Suspenden alcoholera en Veracruz que contaminó río Papaloapan y causó la muerte de cientos de peces

Suspenden alcoholera en Veracruz que contaminó río Papaloapan y causó la muerte de cientos de peces

Videovigilancia en tiempo real: Así cayeron dos hombres con un arma de fuego en el noroccidente de Bogotá

“Antifragilidad”: según J.P.Morgan, los vencimientos de deuda de 2027 pondrán a prueba el plan financiero del Gobierno de Milei

Milei en Rosario, en vivo: el Presidente reivindicó a Belgrano como “primer intelectual liberal económico argentino” durante el acto en Rosario

Elecciones presidenciales de Colombia 2026, EN VIVO: Estas son las últimas movidas políticas de cara a la segunda vuelta

INFOBAE AMÉRICA

Retiran del mercado un antidepresivo por contener niveles elevados de un compuesto potencialmente cancerígeno

Retiran del mercado un antidepresivo por contener niveles elevados de un compuesto potencialmente cancerígeno

Brasil investiga un presunto ataque cibernético luego de que millones de personas recibieran una falsa alerta de emergencia

Más de 700,000 salvadoreños han solicitado asilo en EE. UU. entre 2020 y 2025, según datos de ACNUR

Árbitros costarricenses dicen presente al histórico partido 1,000 de la Copa del Mundo entre Túnez y Japón

Más allá del Canal: el desafío de llevar turistas a todo Panamá

ENTRETENIMIENTO

El elenco de ‘Friends’ despide a James Burrows, el director que cambió sus vidas: “Nos hizo sentir en familia”

El elenco de ‘Friends’ despide a James Burrows, el director que cambió sus vidas: “Nos hizo sentir en familia”

Hugh Jackman comparó “La muerte de Robin Hood” con “Logan” y explicó por qué fue un desafío distinto

Anne Hathaway ocultó su embarazo durante la gira mundial de ‘El diablo viste a la moda 2′: “Es una superheroína”

Pixar explica por qué Toy Story 5 se opone a la inteligencia artificial

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón