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Estas son las frases del Día del Padre que nunca debes enviar por WhatsApp en junio

Evita enviar frases como “Te compré un regalo increíble, pero me gustó tanto que me lo quedé“ o ”Feliz día. Hoy invito yo, pero tú pagas”

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Un hombre de mediana edad sonríe mientras mira su teléfono; una notificación de WhatsApp dice '¡Feliz día del padre!'. Se ve una foto de niños y una taza.
Hay ciertas frases que es preferible evitar durante la celebración del Día del Padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Día del Padre este junio, hay ciertas frases que debes evitar enviar por WhatsApp, ya que pueden que no estén en línea con la celebración de esta fecha.

por ejemplo “Te compré un regalo increíble, pero me gustó tanto que me lo quedé“ o ”Feliz día. Hoy invito yo, pero tú pagas."

Qué frases no enviar por WhatsApp en el Día del Padre

  • “Feliz día, papá. Aprovechando que estás de buen humor, ¿me prestas plata?”
  • “Felicidades a mi patrocinador oficial y cajero automático favorito.”
  • “Feliz día. Adjunto mi lista de deudas para que me las pagues como regalo.”
  • “Te iba a comprar un buen regalo, pero recordé que me cortaste la mesada.”
  • “Feliz día del padre. Por cierto, ¿cuándo me vas a heredar la casa?”
WhatsApp puede ser un medio de comunicación si no puedes ver a tu papán en este día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp puede ser un medio de comunicación si no puedes ver a tu papán en este día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • “Te felicitaría en persona, pero la gasolina está muy cara y tú no me la pagas.”
  • “Feliz día. Hoy invito yo, pero tú pagas.”
  • “Felicidades, papá. Necesito que me salgas de fiador en un préstamo.”
  • “Feliz día. Ojalá fueras tan generoso conmigo como lo eres con la lotería.”
  • “Hola, papá. ¿Me pasas la nueva contraseña de Netflix? Ah, y feliz día.”
  • “¿Hoy era el día del padre? Yo pensé que era el próximo domingo.”
  • “Te compré un regalo increíble, pero me gustó tanto que me lo quedé.”
  • “Feliz día. Te felicito hoy solo porque la tía me obligó a escribirte.”
  • “Feliz día al señor que vive en mi casa y a veces paga el internet.”
  • “Feliz cumpleaños... ah no, espera, Día del Padre.”
  • “Te escribo por aquí porque me dio pereza llamarte.”
Procura agregar emojis a tu mensaje para que sea más emotivo. REUTERS/Dado Ruvic
Procura agregar emojis a tu mensaje para que sea más emotivo. REUTERS/Dado Ruvic
  • “Felicidades al campeón mundial de quedarse dormido a los 5 minutos de poner una película.”
  • “Gracias por tus consejos de vida, aunque la verdad nunca sigo ninguno.”
  • “Feliz día. Si vas a cocinar tú hoy, mejor avísame y pido pizza.”
  • “Felicidades al hombre que tarda tres horas en el baño todos los días.”

Frases cortas para enviar por WhatsApp en el Día del Padre

Por otra parte, estas son algunas frases cortas que si se recomienda enviar en esta fecha:

  • “Gracias por ser mi mayor inspiración, papá. ¡Feliz día!”
  • “Eres mi héroe sin capa y mi refugio seguro. Te quiero mucho.”
  • “Ningún regalo puede igualar el amor y la paciencia que me has dado.”
  • “Papá, tu abrazo siempre será mi lugar favorito en el mundo.”
  • “Gracias por creer en mí, incluso cuando yo mismo dudaba.”
  • “Eres la brújula que siempre ha guiado mi vida. ¡Felicidades!”
  • “Mi mayor orgullo en esta vida es poder decir que soy tu hijo/a.”
  • “Papá, gracias por ser mi confidente y mi mejor amigo.”
Un hombre barbudo sonriente en un sofá, leyendo una tarjeta de "Feliz Día Papá" hecha a mano, mientras un niño y una niña lo abrazan.
Puedes acudir a la inteligencia artificial para recibir asistencia al momento de hacer una carta para papá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • “Un padre como tú es el tesoro más grande para toda la vida.”
  • “Gracias por enseñarme a volar y darme las alas para hacerlo.”
  • “Gracias por darme la vida y llenarla de alegría todos los días.”

Cómo crear un mensaje del Día del Padre adecuado con ayuda de la IA

Para crear un mensaje del Día del Padre adecuado con ayuda de la IA hay que iniciar con un buen prompt o indicación.

Cuanto más contexto se le entregue a la IA como recuerdos concretos, rasgos del padre, el tono deseado, más personal y auténtico será el texto generado. Herramientas como ChatGPT o Google Gemini permiten indicar, por ejemplo, si el padre tiene sentido del humor o si prefiere un mensaje emotivo.

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El tono también importa. Un prompt como “escribe un mensaje gracioso para un papá que siempre tiene razón y ama los chistes malos” produce un resultado muy distinto al de uno que pide una carta emotiva sobre el apoyo recibido en momentos difíciles.

Una vez generado el texto, la recomendación es editarlo: agregar un detalle personal, cambiar una palabra o ajustar el cierre.

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