Informe Democracy Report 2026 coloca a la República Dominicana como ejemplo democrático global

El informe Democracy Report 2026 del V-Dem Institute posiciona a la República Dominicana entre los principales referentes mundiales de avance democrático. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El presidente Luis Abinader ha colocado a la República Dominicana entre los principales referentes de avance democrático a nivel mundial, según el reconocido informe Democracy Report 2026 elaborado por el V-Dem Institute y citado en la página web de la presidencia dominicana.

El documento identificó al país caribeño como una de las pocas naciones que profundizan sus instituciones democráticas en un entorno global dominado por el retroceso de la democracia.

El V-Dem Institute advirtió que la democracia global ha retrocedido a niveles de 1978, con más autocracias que democracias y cerca del 74 % de la población mundial bajo regímenes no democráticos.

Solo ocho procesos de democratización independientes siguen activos, todos en naciones previamente democráticas. Dominicana, junto a Sri Lanka y las Islas Salomón, se encuentra entre las tres experiencias que han consolidado una profundización democrática, reforzando estructuras institucionales que ya presentaban estabilidad.

El informe destacó que, de los ocho procesos, cinco países completaron la transición desde regímenes autocráticos hacia democracias hasta 2025. El análisis situó al país caribeño como una excepción a la tendencia global, ya que afianzó la calidad de su sistema político ante el estancamiento democrático internacional.

De acuerdo con sus sitio web oficial, el Instituto V-Dem es un centro de investigación independiente con sede en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, referente mundial en el análisis de la democracia.

Produce una de las bases de datos más completas sobre democracia, evaluando indicadores en más de 200 países desde 1789 hasta la actualidad.

Solo República Dominicana, Sri Lanka e Islas Salomón consolidaron una profundización democrática desde 2025, según el estudio internacional. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana﻿)

Apenas tres naciones del mundo han profundizado su democracia desde 2025

El Democracy Report 2026 señaló que la democratización global permaneció estancada durante más de quince años: solamente 18 países se encuentran en proceso de avance, mientras 44 experimentan autocratización.

Esta brecha evidencia la magnitud de la crisis actual y pone en perspectiva el logro institucional dominicano. El informe remarcó que la República Dominicana sobresale como uno de los casos más sólidos de estabilidad y progreso institucional en América Latina, región caracterizada por señales mixtas en materia democrática.

En el escenario político de 2026, Dominicana representa un modelo de fortalecimiento institucional y compromiso con el Estado de derecho.

La República Dominicana se destaca como uno de los casos más sólidos de estabilidad y progreso institucional en América Latina, según V-Dem Institute. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana﻿)

Según el estudio, la nación caribeña se consolidó entre los pocos países que perfeccionan su sistema institucional, mientras la mayoría enfrenta la erosión de sus estructuras democráticas. La calidad de este avance convierte al país en referente no solo regional, sino también global, en materia de gobernanza democrática.

Más de 74 % de la población mundial vive bajo regímenes no democráticos

El informe del V-Dem Institute documentó que cerca del 74 % de la población mundial reside en entornos autoritarios o con escaso pluralismo político, acentuando la excepcionalidad del caso dominicano.

En 2026, solo tres naciones lograron fortalecer su democracia partiendo de sistemas políticos ya estables: la República Dominicana, las Islas Salomón y Sri Lanka. Esta lista reducida resalta la dificultad para sostener el progreso democrático en la escena internacional actual.

El Democracy Report 2026 subrayó también que, de los ocho procesos de democratización independientes identificados por el estudio, cinco corresponden a países que hicieron la transición de autocracias a democracias para 2025.