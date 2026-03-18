República Dominicana

Las empresas formales registran aumento de empleo y salario en República Dominicana

El más reciente informe de la entidad de estadística nacional señala que la fuerza laboral formal creció de forma sostenida y las compensaciones para los trabajadores se incrementaron durante el último año, según el balance oficial difundido por medios económicos

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El país prueba esquemas más
El país prueba esquemas más cortos en el sector privado sin cambios legales. El plan genera inquietudes sobre rendimiento y la posición de líderes empresariales marca el pulso del avance (Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

Las empresas formales en República Dominicana registraron un total de 2,609.200 empleos al cierre de 2025, consolidando una tendencia sostenida de crecimiento en la economía laboral del país.

Este dinamismo fue acompañado por un aumento en los salarios, que presentaron un avance para el conjunto del sector formal, de acuerdo con el más reciente informe del Directorio de Empresas 2025 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la entidad oficial de estadísticas de República Dominicana, citado por el medio económico elDinero.

Durante el período comprendido entre el cuarto trimestre de 2024 y el mismo de 2025, las remuneraciones abonadas por las compañías formales crecieron un 10.7%, registrando un promedio mensual que pasó de 34,631 pesos dominicanos (DOP) a 37,092.

La ONE remarcó que diciembre encabezó el salto interanual más alto, con una tasa de crecimiento del 3.6% frente al mismo mes del año anterior.

Según el informe difundido por el medio económico elDinero, al finalizar 2025 se contabilizaron en el país 127,281 empresas formales. Esta cifra representó un aumento neto de 6,792 empresas en relación con 2024, lo que equivale a una expansión del 5.8% en el tejido empresarial registrado por la ONE.

Además, durante el año 2025, República Dominicana sumó cerca de 2.6 millones de puestos de trabajo formales, récord alcanzado gracias a la incorporación de casi 7,000 nuevas empresas y al avance en las remuneraciones promedio, según el análisis de la Oficina Nacional de Estadística divulgado por el medio dominicano.

Obreros trabajan en la construcción
Obreros trabajan en la construcción de una edificación que se levantan en el Distrito Nacional, en Santo Domingo (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría

Más hombres que mujeres trabajan en las empresas formales

El desglose de la masa laboral formal por género revela que la participación masculina en el empleo fue superior: 52.3% para los hombres y 47.7% para las mujeres. La brecha persistió durante los últimos tres meses de 2025. En octubre, el sector formal albergaba 1.356.713 trabajadores hombres y 1.235.407 mujeres. Si bien ambos grupos experimentaron incrementos en noviembre y diciembre, la diferencia se mantuvo estable, de acuerdo con la ONE.

No obstante, el estudio reveló que en actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, la predominancia se invirtió, ya que las mujeres concentraron el 79.3% del empleo formal en ese rubro.

El documento elaborado por la Oficina Nacional de Estadística puntualiza que el incremento en el número de empresas formales impulsó directamente la creación de empleo en los principales sectores económicos del país, con énfasis en áreas de valor agregado. Entre estos, sobresalieron la explotación de minas y canteras, con remuneraciones promedio de DOP 79,515, seguida por organizaciones y órganos extraterritoriales (DOP 75,066) y el suministro de electricidad (DOP 66,333).

El indicador de remuneración promedio por empresa, que descarta el efecto del tamaño de las compañías, también reflejó alzas: en el cuarto trimestre de 2025 pasó de DOP 21,706 a DOP 23,570, información fundamentada en el estudio publicado por el medio económico elDinero.

El desglose de la masa
El desglose de la masa laboral formal por género revela que la participación masculina en el empleo fue superior: 52,3% para los hombres y 47,7% para las mujeres. - crédito Freepik

Según el informe “Mercado laboral: análisis y políticas públicas”, elaborado por la firma Analytica para la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y citado por Diario Libre, el salario promedio en República Dominicana presenta una brecha notable entre el empleo formal e informal: quienes trabajan bajo esquemas regulados ganan un 30 % más que aquellos vinculados a la economía informal, mientras el país enfrenta el reto de expandir la formalización y elevar la calidad educativa para fortalecer la competitividad y la retención de talento en sus empresas.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio, con cifras hasta octubre de 2025, es el impacto del nivel educativo en los ingresos: alcanzar un título universitario permite que los salarios formales crezcan hasta un 85.9 %, mientras que completar un posgrado eleva la remuneración en 94.2 %. Cada año adicional de educación incrementa el ingreso real de un trabajador dominicano en 5.7 %, especialmente en los niveles universitario, técnico y de posgrado, de acuerdo con lo informado por Diario Libre.

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