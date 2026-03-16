República Dominicana impulsa proyecto piloto para proteger ecosistemas marinos

El Ministerio de Medio Ambiente y Aerodom acuerdan impulsar el primer proyecto piloto de carbono azul en la aviación de República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente RD)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) firmaron una carta de intención para impulsar el primer proyecto piloto de carbono azul desde el sector de la aviación en la República Dominicana, con el propósito de fortalecer la protección de ecosistemas costeros y marinos e integrar al país en los mercados voluntarios de carbono. La iniciativa se presenta como una apuesta estratégica en la ruta dominicana hacia la acción climática y la conservación de la biodiversidad.

El documento admite la posibilidad de configurar un acuerdo de cooperación, una vez que se definan los proyectos conjuntos y se establezcan los mecanismos de implementación necesarios, según explicó el Ministerio de Medio Ambiente. Dicha colaboración dará paso a un estudio de factibilidad para determinar las condiciones técnicas, ambientales y regulatorias requeridas para poner en marcha el proyecto.

El proyecto de carbono azul busca conservar manglares y pastos marinos, promoviendo la captura de dióxido de carbono y la generación de créditos de carbono. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente RD)

La carta de intención firmada por Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Damien Stephan, director de Finanzas de Aerodom, inaugura un esfuerzo conjunto para analizar la viabilidad de desarrollar iniciativas de carbono azul, con especial atención en la conservación de hábitats estratégicos, la mitigación del cambio climático y la creación de alternativas para el desarrollo de un mercado verde y azul robusto en la República Dominicana.

Los proyectos de carbono azul se orientan a la conservación, restauración y gestión sostenible de ecosistemas como manglares, marismas y pastos marinos, capaces de secuestrar y almacenar grandes volúmenes de dióxido de carbono (CO₂) directamente de la atmósfera. La protección efectiva de estos hábitats impide la liberación de carbono acumulado y facilita la generación de créditos de carbono, contribuyendo tanto a combatir el cambio climático como a fomentar la biodiversidad.

El estudio de factibilidad determinará las condiciones técnicas y normativas necesarias para la implementación del piloto de carbono azul. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente RD)

El ministro sostuvo: “Los ecosistemas costeros y marinos representan un pilar fundamental de nuestra economía, ya que sostienen sectores clave como el turismo, el comercio marítimo y la pesca. Sin embargo, también enfrentan presiones importantes derivadas del cambio climático y de la degradación de hábitats marinos. Iniciativas como este proyecto piloto de carbono azul nos permiten avanzar en soluciones que integran la protección de la biodiversidad, el fortalecimiento de la resiliencia climática y la captura de carbono mediante soluciones basadas en la naturaleza”, dijo Henríquez.

Primer antecedente en el sector de la aviación dominicana

La puesta en marcha de este proyecto constituye el primer esfuerzo vinculado al carbono azul desde la industria aérea en el país. Damien Stephan, director de Finanzas de Aerodom, resaltó la apuesta sectorial por la descarbonización: “En Aerodom, como parte de VINCI Airports, estamos avanzando activamente en nuestra hoja de ruta de descarbonización, mediante la mejora de la eficiencia energética, la expansión del uso de energías renovables y el apoyo a iniciativas ambientales innovadoras. Proyectos como este piloto de carbono azul reflejan nuestro compromiso de contribuir a la acción climática mientras protegemos los ecosistemas naturales que son esenciales para el desarrollo sostenible de la República Dominicana.”

El acuerdo establece explícitamente que la viabilidad del proyecto dependerá de los resultados del estudio de factibilidad, el cual analizará las necesidades técnicas y regulatorias antes de la posible implementación. En el caso de resultar favorable, las partes formalizarán sus compromisos mediante la firma de un convenio que delimitará responsabilidades y mecanismos operativos.

El Registro Nacional de Beneficios Ambientales y Biodiversidad reforzará la gobernanza y trazabilidad de los proyectos de mitigación en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente RD)

Gobernanza ambiental y marco normativo nacional

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que trabaja en el desarrollo del Registro Nacional de Beneficios Ambientales y Biodiversidad, este instrumento permitirá reforzar la gobernanza ambiental, asegurar la trazabilidad de los proyectos de mitigación de emisiones y promover la integridad de los flujos de financiamiento climático. Este registro es parte central de la ‘hoja de ruta’ para un mercado doméstico verde y azul transparente, alineado con las mejores prácticas internacionales.

Desde la perspectiva de la promoción de alianzas, Joffrey Mai, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de VINCI Concessions, enfatizó la relevancia de colaboraciones interinstitucionales para acelerar soluciones naturales ante la crisis climática: “A través de esta carta de intención, buscamos explorar el potencial de los ecosistemas costeros de la República Dominicana para desarrollar proyectos de carbono azul de alta integridad, que contribuyan tanto a la acción climática como a la protección de la biodiversidad. Nos enorgullece ver que esta iniciativa surge aquí en la República Dominicana y esperamos poder desarrollarla juntos”.