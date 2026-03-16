Apertura de 8,000 becas transforman el acceso a carreras avanzadas en República Dominicana para jóvenes

El presidente presentó la estrategia para reducir la brecha entre universidad y empleo digital. La colaboración internacional y la apuesta por disciplinas innovadoras marcan un antes y un después (Foto cortesía Presidencia de la República)

En el Día Internacional de las Matemáticas, el presidente Luis Abinader otorgó 8.000 becas del programa Generación STEAM para impulsar la formación de jóvenes dominicanos en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. El objetivo, según detalló el mandatario, es garantizar que la República Dominicana cuente con el talento necesario para competir en la economía del conocimiento y afrontar los desafíos de la acelerada transformación tecnológica global.

Durante la ceremonia realizada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) este 14 de marzo, Abinader remarcó que el desarrollo nacional está directamente vinculado al “desarrollo de su capital humano”. Según datos del Ministerio de la Juventud, la convocatoria contó con más de 15.500 postulaciones y movilizó más de 630 millones de pesos en oportunidades educativas.

El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, subrayó que este resultado refleja el alcance e impacto del programa. Este monto, junto con el hecho de que 62 % de los beneficiarios son mujeres, distingue a Generación STEAM de otras iniciativas similares en áreas STEM, históricamente con menor participación femenina.

De acuerdo con la información publicada por el portal de la Presidencia de la República, la iniciativa Generación STEAM tiene la meta de reducir la distancia entre carreras universitarias tradicionales y las demandas actuales del mercado laboral.

El gobierno apuesta por la formación STEM como motor de progreso. Más de diez mil aspirantes compitieron por un lugar. Una generación que busca liderar la economía del conocimiento (Foto cortesía Presidencia)

Cerca del 48 % de la matrícula universitaria se encuentra concentrada en cinco carreras convencionales; a la vez, más del 50 % de las empresas reportan dificultades para encontrar personal con las capacidades tecnológicas y científicas que solicita la economía contemporánea. El Ministerio de la Juventud busca revertir esta tendencia mediante oportunidades directas para la juventud dominicana, estrategia que Valdez explicó como parte de un enfoque que abarca todo el país.

Oferta académica y alcance institucional

Los jóvenes seleccionados podrán optar entre 135 programas formativos especializados, como posgrados, diplomados, especializaciones y cursos en áreas de programación, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y transformación digital. El desarrollo de estos programas fue posible gracias a una colaboración con instituciones académicas nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Santander, European Business School (EUDE), Spain Business School y Formato Educativo Escuela de Negocios.

El impacto inicial de Generación STEAM se evidenció en la entrega de becas a jóvenes del Sur, Este, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Una segunda etapa del programa ampliará el beneficio a 14 provincias de la región del Cibao.

Esta acción se suma a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y a las inversiones en infraestructura digital, políticas que el presidente Abinader menciona como indispensables para que la nación mantenga su posición “en la revolución tecnológica”. El presidente también afirmó: “La tecnología por sí sola no transforma una nación, sino el talento de su gente”.

Miles de jóvenes inician una etapa decisiva en el sector tecnológico. Una nueva política pública busca responder a la demanda empresarial y forjar talentos para la era digital (Foto cortesía Presidencia de la República)

Diagnóstico y necesidades del mercado laboral

De acuerdo con los levantamientos del Ministerio de la Juventud durante las jornadas “Juventud con B de Barrio” y los informes de la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventudes (UESJ), existe un interés creciente de los jóvenes por disciplinas tecnológicas e innovadoras. Esta tendencia contrasta con la persistencia de una preferencia mayoritaria por los estudios tradicionales. En paralelo, tanto la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) como la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) han resaltado que la demanda laboral se orienta sobre todo hacia perfiles técnicos y especialistas en innovación y ciencia.

Abinader instó a los becarios a aprovechar las oportunidades formativas disponibles, destacando la facilidad de acceso al conocimiento para las nuevas generaciones. Sostuvo que “hoy la juventud está en el centro de las políticas públicas del país” y que “La República Dominicana no solo quiere participar en la revolución tecnológica, quiere liderarla con el talento de su juventud”.