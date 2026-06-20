El inglés define el acceso a empleos mejor remunerados en Costa Rica y amplía las opciones profesionales

El dominio del inglés facilita la inserción laboral en empresas multinacionales establecidas en Costa Rica, según datos de firmas de reclutamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dominio del inglés se consolida como una de las condiciones que más marcan la diferencia en la contratación y el crecimiento profesional en Costa Rica, incluso por encima de la carrera universitaria elegida. En sectores como servicios corporativos, tecnología, manufactura avanzada, ingeniería y finanzas, las empresas multinacionales priorizan a quienes acreditan esta competencia.

San José se ha convertido en un polo regional para la instalación de empresas globales. La demanda de profesionales capaces de interactuar con equipos internacionales, atender mercados fuera del país y gestionar documentación técnica especializada crece de manera sostenida. Lilly Sevilla, directora académica del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), afirma que “en muchos casos el inglés ya no es un valor agregado, sino una herramienta de trabajo”. Según la académica, los procesos de selección incluyen el idioma como requisito para optar a ciertos puestos y asumir nuevas responsabilidades.

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De acuerdo con datos de la firma American Talent Jobs, los profesionales que dominan el inglés pueden recibir entre un 30% y un 60% más de salario que quienes no lo manejan, dependiendo del puesto, la industria y el nivel alcanzado. Esta brecha se observa en áreas como ingeniería, finanzas y servicios, donde las multinacionales buscan talento con habilidades bilingües.

El Centro Cultural Costarricense Norteamericano estima que adquirir un nivel funcional de inglés puede lograrse en un año de estudio continuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de las actividades productivas internacionales impulsó la reconfiguración del mercado laboral. El inglés se volvió indispensable para coordinar proyectos con equipos de distintos países, participar en iniciativas regionales y acceder a información técnica. Las posiciones intermedias requieren un manejo funcional del idioma y aquellas de liderazgo o especialización exigen dominio avanzado.

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El informe de CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo) señala que perfiles en ingeniería, tecnología, administración y finanzas figuran entre los más requeridos por el sector multinacional. En estos segmentos, la competencia lingüística no solo facilita el ingreso a la empresa, sino que también habilita la movilidad interna, la participación en proyectos regionales y la posibilidad de asumir cargos con mayor responsabilidad.

“Las personas suelen concentrarse en la carrera que van a estudiar o en la experiencia que necesitan acumular, pero el idioma sigue siendo una de las competencias que puede ampliar significativamente el abanico de oportunidades profesionales disponibles”, agrega Sevilla. El CCCN estima que alcanzar un nivel funcional del idioma puede requerir alrededor de un año de formación constante, período tras el cual los candidatos quedan habilitados para procesos de reclutamiento en sectores como servicios, turismo y atención al cliente.

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Las certificaciones internacionales han cobrado protagonismo en los procesos de selección. Según el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, las empresas valoran estos documentos como referencias objetivas del nivel de competencia lingüística de los candidatos.

El manejo del idioma extranjero permite participar en proyectos regionales y asumir roles de liderazgo dentro de organizaciones globales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del inglés no se limitan al aspecto económico. Los datos muestran que los profesionales con dominio intermedio acceden a una mayor variedad de posiciones, mientras que quienes suman un nivel avanzado pueden participar en proyectos estratégicos y optar por cargos de liderazgo. El impacto se extiende a la seguridad laboral, la estabilidad y las posibilidades de especialización.

El peso del idioma se evidencia en la experiencia de quienes buscan empleo en el país. Dos personas con la misma carrera y trayectoria pueden tener posibilidades de contratación muy distintas según su nivel de inglés. Las multinacionales establecidas en Costa Rica consideran que la competencia lingüística es indispensable para sostener su operación y atender mercados internacionales.

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El crecimiento del sector de servicios corporativos y la llegada de nuevas inversiones extranjeras mantienen la demanda de profesionales bilingües. Voceros empresariales y académicos coinciden en que el conocimiento del idioma seguirá siendo decisivo para la empleabilidad y el desarrollo de carrera en el país.