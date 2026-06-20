Corte de Constitucionalidad permite marcha del orgullo LGBTIQ+ en Antigua Guatemala, pero impone restricciones

La Corte de Constitucionalidad autorizó la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Antigua Guatemala para el 20 de junio, con restricciones de recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó, este viernes, un amparo a la Municipalidad de Antigua Guatemala y autorizó la realización de la marcha del orgullo LGBTIQ+ programada para sábado 20 de junio, aunque bajo estrictas condiciones.

Según la resolución, la CC instruyó al Presidente de la República, al Ministerio de Gobernación, a la Gobernadora Departamental de Sacatepéquez y a las entidades responsables de la seguridad pública a abstenerse de intervenir con fuerza pública en las áreas que el Concejo Municipal de Antigua Guatemala había denegado previamente para actividades de concentración, desfile, cierre peatonal o uso privativo.

El máximo tribunal precisó que la marcha podrá llevarse a cabo, siempre que se realice “en un lugar, trayecto y horario totalmente distintos y ajenos a los de la Procesión de la Iglesia La Merced y a las demás actividades familiares, culturales y religiosas que fueron autorizadas previamente en el casco urbano histórico”.

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La Corte de Constitucionalidad autorizó la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Antigua Guatemala para el 20 de junio, con restricciones de horario y recorrido. (Cortesía: Corte de Constitucionalidad)

La decisión surgió luego de que el Concejo Municipal rechazó por unanimidad, el pasado 11 de junio, la solicitud para la manifestación. La negativa generó reacciones diversas en redes sociales y motivó al alcalde de Antigua, Juan Manuel Asturias, a presentar una acción de amparo provisional, que fue resuelta a favor del municipio.

Por su parte, la comunidad LGBTIQ+, a través de la Asociación Lambda, interpuso una acción de amparo preventivo y correctivo contra Asturias, solicitando garantías para el ejercicio del derecho de manifestación.

CC ordena protección de derechos y medidas para la realización de la Marcha del Orgullo en Antigua

La CC estableció que las autoridades deben garantizar tanto los derechos de los promotores como de los participantes en la actividad. También exhortó a los organizadores y a la ciudadanía a ejercer sus derechos de manera pacífica y conforme a las buenas costumbres, evitando cualquier acto que contravenga el orden constitucional y legal.

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El fallo ordenó a la Procuraduría General de la Nación implementar medidas para proteger a la niñez y al Procurador de los Derechos Humanos supervisar el cumplimiento de las disposiciones dictadas. Además, dispuso que el Organismo Ejecutivo ejecute las instrucciones necesarias para asegurar el derecho de reunión y manifestación pública, conforme a los lineamientos establecidos por el tribunal.

Una participante sostiene un cartel morado con la palabra Orgullo en una manifestación, rodeada de una multitud con banderas arcoíris y confeti, lo que muestra el evento LGTBIQ+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CC instó tanto a los organizadores del desfile LGBTIQ+, como a la población en general, a fomentar el respeto por la paz social, la protección de las personas, la familia, la infancia, el orden público y los derechos humanos, y a ejercer sus derechos de manera pacífica y conforme a las buenas costumbres.

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Según lo resuelto, la marcha, denominada Orgullo Antigua, no podrá coincidir en tiempo ni espacio con la procesión de la Iglesia La Merced ni con otras actividades familiares, culturales o religiosas autorizadas para el mismo día en el centro histórico. La resolución resaltó la importancia de respetar los límites impuestos por la autoridad municipal y de evitar el uso de la fuerza pública en las zonas restringidas.

El fallo fue firmado por: Annabella Morfín (Concurrente), Astrid Lemus (concurrente), Dina Ochoa (aprobado), Julia Rivera (aprobado) y Luis Rosales (aprobado).

Reacciones ante el amparo

En un comunicado de prensa, Orgullo Antigua informó que, siguiendo las directrices de la Corte, los organizadores modificaron el recorrido de la caminata. El nuevo punto de encuentro será el obelisco de entrada a Antigua Guatemala, el sábado 20 de junio a las 12:00 horas, con el objetivo de no coincidir con otras actividades programadas en la ciudad.

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Mientras que en un video, Asturias manifestó su agradecimiento a los magistrados que optaron por “respetar la ley, la autonomía local y la defensa de los valores, tradiciones y familias que conforman la ciudad”.

“No se trata de censura, sino de respeto a la ley”, indicó el edil.