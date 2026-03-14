República Dominicana

El “Plátano Power” no tiene límites: República Dominicana tumba gigantes y sella su pase a semifinales

No fue solo un partido; fue una declaración de intenciones. Bajo el rugido de una fanaticada que nunca dejó de creer, la selección de la República Dominicana escribió anoche uno de los capítulos más brillantes de su historia deportiva

Guardar
Austin Wells (28), centro, de
Austin Wells (28), centro, de República Dominicana, recibe un baño de parte de sus compañeros después de batear cuadrangular de tres carreras para dejar en el terreno a Corea del Sur en la séptima entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial el viernes 13 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La selección de República Dominicana alcanzó un nuevo hito internacional tras asegurar su pase a las semifinales del torneo, superando a uno de los equipos más destacados del certamen. La victoria, conseguida en un ambiente de máxima exigencia, permite al conjunto caribeño avanzar a una instancia que históricamente ha sido esquiva y consolida su presencia en la élite del deporte regional.

El equipo mostró solidez táctica y una notable capacidad de adaptación ante un rival que partía como favorito. Desde el inicio, la atmósfera en el estadio reflejaba la magnitud del desafío. El público, expectante, presenció cómo el “Plátano Power” ejecutó un planteamiento estratégico preciso, diseñado por un cuerpo técnico que priorizó la defensa zonal y transiciones rápidas.

Esta dinámica, permitió neutralizar los principales argumentos ofensivos del oponente, obligando a un desarrollo del partido marcado por la tensión y el estudio mutuo.

Jugadores de la selección de
Jugadores de la selección de República Dominicana celebran tras asegurar la victoria por 10-0 sobre República de Corea en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disputado en Miami (Foto cortesía @WBCBaseball).

El punto de inflexión surgió en el segundo tiempo, cuando el conjunto dominicano capitalizó una recuperación en campo propio. Tres toques certeros y un desborde por la banda izquierda originaron el tanto que definió el encuentro. El remate final desató la celebración en las tribunas y marcó el rumbo del resto del partido.

En los minutos finales, el equipo rival intensificó su ofensiva, poniendo a prueba la resistencia de la defensa dominicana. La figura del guardameta resultó decisiva al evitar el empate en varias oportunidades, respaldado por una línea defensiva que cortó líneas de pase y ganó la mayoría de los duelos individuales. Esta solidez permitió mantener la ventaja hasta el pitazo final.

Rumbo a la Semifinal: El choque de titanes contra Estados Unidos

El próximo reto está a la vuelta de la esquina y la exigencia sube a niveles estratosféricos. Con el pase a semifinales asegurado tras la paliza histórica a los surcoreanos, la selección dominicana entra ahora en territorio de “matar o morir”. El destino ha querido que el siguiente obstáculo en el camino sea nada menos que Estados Unidos, el anfitrión y actual potencia que busca defender su territorio en Miami.

Mira el momento electrizante en que Austin Wells conecta un jonrón de tres carreras para República Dominicana contra Corea en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Este enfrentamiento, programado para el domingo 15 de marzo en el loanDepot Park, no será solo una prueba de talento, sino una batalla de voluntades entre dos de las nóminas más poderosas del planeta.

El cuerpo técnico, liderado por Albert Pujols, tendrá ahora la tarea de gestionar la recuperación física de sus lanzadores y bateadores tras el despliegue de poder mostrado ayer. La clave para la semifinal será mantener el dominio monticular que exhibió Cristopher Sánchez y seguir explotando el bateo oportuno de figuras como Austin Wells y Vladimir Guerrero Jr., quienes han convertido el diamante en su patio particular.

Un sueño que sigue vivo

Loas dominicanos han dado un golpe sobre la mesa. No llegaron a esta instancia por casualidad, sino por causalidad: el resultado de una ofensiva de récord que ya suma 14 cuadrangulares en el torneo y una mentalidad ganadora que hoy rinde frutos. Con este triunfo ante Corea, el equipo no solo se mete entre los cuatro mejores, sino que además aseguró su clasificación matemática para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El sueño de repetir la gloria del 2013 y llegar a la gran final está más vivo que nunca. Hoy se celebra en cada rincón de la isla, pero mañana se vuelve al trabajo, porque este grupo de guerreros tiene claro que la historia aún tiene páginas en blanco esperando ser escritas con letras de oro. ¡El “Plátano Power” va por la corona.

Temas Relacionados

República DominicanaDeportesClásico Mundial 2026BéisbolPlátano Power

Últimas Noticias

Gobierno panameño ajusta requisitos del permiso de protección humanitaria

El ajuste normativo busca fortalecer los controles administrativos del programa creado en marzo de 2025 para regularizar a extranjeros que ya residían en Panamá sin estatus migratorio.

Gobierno panameño ajusta requisitos del

Costa Rica marca un hito global en tecnología médica: superó los 15 millones de dispositivos fabricados para tratar trastornos del sueño

La producción récord alcanzada en 2025 consolida al país como un actor clave en la manufactura internacional de tecnología para el tratamiento de la apnea del sueño y otros trastornos respiratorios nocturnos

Costa Rica marca un hito

Hondureño se viraliza en tik tok por hacer un retrato de Nayib Bukele con un compás

Las redes sociales han sido escenario de múltiples comentarios luego de la publicación de una imagen del mandatario centroamericano, elaborada por un joven artista que ha consolidado su presencia regional mediante obras solicitadas por internautas

Hondureño se viraliza en tik

Solo el 20% de las licencias son femeninas, pero las mujeres lideran la seguridad vial en El Salvador

Según registros oficiales, la participación femenina al volante es apenas una fracción del parque vehicular, sin embargo, expertos coinciden en un punto disruptivo: la seguridad vial en el país tiene rostro femenino

Solo el 20% de las

Panamá: el presidente Mulino inaugura el remodelado estadio Roberto Mariano Bula en Colón

La apertura de la infraestructura deportiva, tras casi una década sin uso, representa un avance para el desarrollo del deporte en la provincia y un impulso a la economía local, según autoridades presentes en el evento

Panamá: el presidente Mulino inaugura

TECNO

Battlefield 6 pierde más de

Battlefield 6 pierde más de 650 mil jugadores y Electronic Arts lanza una prueba gratuita para recuperar usuarios

Alerta en Perú: el país ya concentra el 6% de ataques ‘ClickFix’ y así es como intentan robar tus datos

El combo perfecto: todo lo que se sabe sobre instalar Windows en la nueva y barata MacBook Neo

Windows 11 no convence a usuarios de Windows 10: se niegan a migrar pese a insistencia de Microsoft

No fue el cajero automático el que eliminó empleos bancarios: fue el iPhone

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños

Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños de su suegra en medio del mediático distanciamiento con sus padres

Escándalos, recaídas y encuentros con la realeza: la biografía más íntima de Liza Minnelli

El conmovedor mensaje que Simone Ledward pensaba leer si Chadwick Boseman ganaba el Oscar en 2021

“No basta con tener un gran físico, hay que saber mostrarlo”: la clave de Arnold Schwarzenegger para triunfar en el culturismo

El episodio clave de “Como agua para chocolate” promete más drama, cocina y conflicto en HBO Max

MUNDO

Expertos alertan sobre un despliegue

Expertos alertan sobre un despliegue inédito de la flota pesquera china en el Pacífico

Donald Trump instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz

El Ejército de EEUU aseguró que en el ataque contra la isla iraní de Kharg fueron destruidos más de 90 objetivos militares

Israel destruyó un centro de investigación espacial clave del régimen iraní en Teherán

Una enorme tubería emergió repentinamente del subsuelo en medio de una obra pública en Japón