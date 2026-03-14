El “Plátano Power” no tiene límites: República Dominicana tumba gigantes y sella su pase a semifinales

Austin Wells (28), centro, de República Dominicana, recibe un baño de parte de sus compañeros después de batear cuadrangular de tres carreras para dejar en el terreno a Corea del Sur en la séptima entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial el viernes 13 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La selección de República Dominicana alcanzó un nuevo hito internacional tras asegurar su pase a las semifinales del torneo, superando a uno de los equipos más destacados del certamen. La victoria, conseguida en un ambiente de máxima exigencia, permite al conjunto caribeño avanzar a una instancia que históricamente ha sido esquiva y consolida su presencia en la élite del deporte regional.

El equipo mostró solidez táctica y una notable capacidad de adaptación ante un rival que partía como favorito. Desde el inicio, la atmósfera en el estadio reflejaba la magnitud del desafío. El público, expectante, presenció cómo el “Plátano Power” ejecutó un planteamiento estratégico preciso, diseñado por un cuerpo técnico que priorizó la defensa zonal y transiciones rápidas.

Esta dinámica, permitió neutralizar los principales argumentos ofensivos del oponente, obligando a un desarrollo del partido marcado por la tensión y el estudio mutuo.

Jugadores de la selección de República Dominicana celebran tras asegurar la victoria por 10-0 sobre República de Corea en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, disputado en Miami (Foto cortesía @WBCBaseball).

El punto de inflexión surgió en el segundo tiempo, cuando el conjunto dominicano capitalizó una recuperación en campo propio. Tres toques certeros y un desborde por la banda izquierda originaron el tanto que definió el encuentro. El remate final desató la celebración en las tribunas y marcó el rumbo del resto del partido.

En los minutos finales, el equipo rival intensificó su ofensiva, poniendo a prueba la resistencia de la defensa dominicana. La figura del guardameta resultó decisiva al evitar el empate en varias oportunidades, respaldado por una línea defensiva que cortó líneas de pase y ganó la mayoría de los duelos individuales. Esta solidez permitió mantener la ventaja hasta el pitazo final.

Rumbo a la Semifinal: El choque de titanes contra Estados Unidos

El próximo reto está a la vuelta de la esquina y la exigencia sube a niveles estratosféricos. Con el pase a semifinales asegurado tras la paliza histórica a los surcoreanos, la selección dominicana entra ahora en territorio de “matar o morir”. El destino ha querido que el siguiente obstáculo en el camino sea nada menos que Estados Unidos, el anfitrión y actual potencia que busca defender su territorio en Miami.

Mira el momento electrizante en que Austin Wells conecta un jonrón de tres carreras para República Dominicana contra Corea en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Este enfrentamiento, programado para el domingo 15 de marzo en el loanDepot Park, no será solo una prueba de talento, sino una batalla de voluntades entre dos de las nóminas más poderosas del planeta.

El cuerpo técnico, liderado por Albert Pujols, tendrá ahora la tarea de gestionar la recuperación física de sus lanzadores y bateadores tras el despliegue de poder mostrado ayer. La clave para la semifinal será mantener el dominio monticular que exhibió Cristopher Sánchez y seguir explotando el bateo oportuno de figuras como Austin Wells y Vladimir Guerrero Jr., quienes han convertido el diamante en su patio particular.

Un sueño que sigue vivo

Loas dominicanos han dado un golpe sobre la mesa. No llegaron a esta instancia por casualidad, sino por causalidad: el resultado de una ofensiva de récord que ya suma 14 cuadrangulares en el torneo y una mentalidad ganadora que hoy rinde frutos. Con este triunfo ante Corea, el equipo no solo se mete entre los cuatro mejores, sino que además aseguró su clasificación matemática para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El sueño de repetir la gloria del 2013 y llegar a la gran final está más vivo que nunca. Hoy se celebra en cada rincón de la isla, pero mañana se vuelve al trabajo, porque este grupo de guerreros tiene claro que la historia aún tiene páginas en blanco esperando ser escritas con letras de oro. ¡El “Plátano Power” va por la corona.