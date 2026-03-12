DEA reabre oficinas en República Dominicana

La DEA reabre su oficina en Santo Domingo con nueva dirección tras auditorías internas y refuerza la lucha contra el narcotráfico. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Anuncian la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo una nueva dirección, tras un periodo de cierre temporal derivado de auditorías internas. La decisión responde a la intención de fortalecer la transparencia y la integridad en las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.

Durante el cierre, las autoridades estadounidenses revisaron los programas de visas y otros procesos internos, con el objetivo de garantizar que los procedimientos alcancen niveles más altos de honestidad y resistencia ante posibles irregularidades.

“Nuestra prioridad es restaurar la integridad y la confianza con un renovado enfoque en nuestros programas críticos”, declaró Leah F. Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana.

La medida buscó dejar en claro que la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de Estados Unidos. “La integridad y la transparencia fueron la base de esta medida”, afirmó la embajadora, quien sostuvo que no permitirá que las acciones deshonrosas de unos pocos empañen el trabajo vital del personal de la DEA.

Las auditorías en la oficina de la DEA en Santo Domingo buscan fortalecer los controles frente a la corrupción y las irregularidades. (Imagen: Embajada de Estados Unidos en República Dominica)

Con la reactivación de la oficina, se inicia una nueva etapa marcada por el liderazgo renovado y la supervisión directa del administrador de la DEA, Terry Cole. La meta es que todos los integrantes cumplan con los estándares esperados por la misión diplomática estadounidense, mientras las auditorías y las investigaciones internas siguen en curso.

Para quienes se preguntan “¿qué ocurrió con la oficina de la DEA en Santo Domingo?”, la sede fue clausurada temporalmente para someterse a auditorías y reforzar su funcionamiento. Ahora vuelve a operar con una estructura renovada y un compromiso firme frente a la corrupción y el narcotráfico.

La reapertura se produce en paralelo con la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, celebrada recientemente en Florida. En ese evento, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acompañado de líderes de la región, destacó la importancia de la soberanía y el control de fronteras en la lucha contra el narcoterrorismo.

La participación activa de la República Dominicana en esa conferencia fue resaltada como una muestra de la fortaleza de la alianza bilateral. Según la embajadora Campos, “seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas”.

La reapertura coincide con la Conferencia de las Américas contra los Cárteles y refuerza el compromiso regional contra el narcoterrorismo. (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, Archivo)

La reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo, bajo nueva dirección, representa un avance relevante en la estrategia regional para enfrentar el narcotráfico y la criminalidad. Estados Unidos reitera su respaldo a la República Dominicana y enfatiza que la cooperación en seguridad es fundamental para el futuro de ambas naciones.

Campos concluyó que Estados Unidos permanece “plenamente comprometido con la colaboración que mantenemos con la República Dominicana en la lucha contra los narcotraficantes”, reiterando la determinación de erradicar la criminalidad que amenaza a la juventud de ambos países.

El relanzamiento de esta oficina busca consolidar la confianza y la integridad en la cooperación internacional, enviando el mensaje de que la transparencia y la rendición de cuentas seguirán siendo pilares esenciales en la relación entre ambos gobiernos.