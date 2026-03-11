República Dominicana lidera el índice de libertad de prensa

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, durante la inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá. (Foto: Presidencia de República Dominicana)

La República Dominicana encabeza la clasificación del índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025 con 82.17 puntos sobre 100, situándose como el único país evaluado en la categoría ‘Con Libertad de Expresión’. Este resultado, confirmado en el informe difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y publicado este martes por la agencia internacional de noticias EFE, pone de manifiesto que, a pesar de la posición destacada, la estabilidad democrática dominicana enfrenta amenazas derivadas de diversos factores que restringen el ejercicio pleno de las libertades fundamentales.

El informe de la SIP resalta que la República Dominicana atraviesa lo que considera un ‘periodo crítico para la libertad de expresión y de prensa’, definido por la inestabilidad económica de los medios de comunicación, el manejo discrecional de la publicidad estatal como instrumento de presión y el surgimiento de tensiones vinculadas a nuevas propuestas legislativas. Entre los proyectos en debate que generan preocupación figura el que propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), una iniciativa que, según la SIP, ‘plantea riesgos de censura’ y podría limitar la independencia informativa.

A pesar del reconocimiento internacional por su apertura mediática, la República Dominicana enfrenta desafíos adicionales a nivel interno. El informe destaca la redistribución de la inversión publicitaria hacia plataformas globales, lo que debilita la independencia editorial de los medios locales y los expone a presiones tanto políticas como comerciales. Este fenómeno agrava la vulnerabilidad de los medios frente a influencias externas e internas.

Oficina de Gobierno de República Dominicana.(Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

El discurso oficial y la reacción del sector periodístico

El presidente de República Dominicana Luis Abinader expresó su satisfacción por la distinción otorgada al país por la SIP al encabezar el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, lo que posiciona a la nación en el primer lugar entre 23 países evaluados y realza el desafío de sostener este estándar en un contexto regional donde la estabilidad se presenta frágil, según informó el medio EFE.

Durante su intervención pública, Abinader destacó que la decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa representa “un logro importante y un reconocimiento no solo al Gobierno sino también al pueblo dominicano”, subrayando que la institución internacional es para él “prestigiosa”. El mandatario, que se encuentra en Chile con motivo del acto de asunción presidencial de José Antonio Kast, vinculó el reconocimiento al compromiso permanente de su gestión con el fortalecimiento de la democracia dominicana.

Abinader reiteró que el reconocimiento actual implica aumentar el compromiso institucional y social respecto al fortalecimiento de la democracia y las libertades fundamentales.

El presidente Luis Abinader ofrece un discurso oficial en un evento celebrado en Santo Domingo, con banderas internacionales de fondo. (Presidencia de la República)

La Sociedad Interamericana de Prensa enfatiza que, aunque el presidente dominicano ha mantenido un discurso favorable a la libertad de prensa, esta postura “se ve opacada por mecanismos de presión económica”. Ante estas circunstancias, periodistas han manifestado su descontento mediante ‘protestas contra el incremento de barreras informativas’, denunciando la existencia de obstáculos que dificultan su labor cotidiana.

Un hecho reciente que sustenta la validación internacional del contexto mediático dominicano fue la firma de la Declaración de Salta II. Este acto, realizado durante la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre en Punta Cana, consolidó el compromiso del país con los principios de la libertad de expresión y evidenció el deseo de fortalecer las garantías institucionales de los periodistas.

El informe de la SIP sitúa a la República Dominicana como referente regional en materia de libertad de prensa, pero advierte que esa posición está condicionada por riesgos latentes que podrían erosionar los logros alcanzados si no se refuerzan las salvaguardas frente a presiones económicas, políticas y regulatorias.