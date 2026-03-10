República Dominicana

La dominicana Ashley Morales Cartagena será la primera vicepresidenta del EERI

El nombramiento unánime por parte de la junta directiva reconoce su trayectoria y significa la primera vez que una profesional dominicana ocupa un puesto de alto nivel en este organismo internacional de investigación sísmica.

La ingeniera Ashley Morales Cartagena
La ingeniera Ashley Morales Cartagena impulsa la participación latinoamericana en organismos científicos de alto impacto desde su nuevo cargo ejecutivo en el EERI./(Noticias Telemicro)

La ingeniera Ashley Morales Cartagena fue elegida como vicepresidenta del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos (EERI, por sus siglas en inglés) para el periodo 2026, según informó Diario Libre. Morales Cartagena se convierte así en la primera dominicana en ocupar un cargo ejecutivo dentro de esta organización internacional, cuya labor se centra en la investigación y mitigación del riesgo sísmico. La decisión fue tomada de forma unánime por la junta directiva de la entidad estadounidense, tras la trayectoria de Morales Cartagena como miembro de su consejo desde 2023.

El ascenso de Morales Cartagena al cargo de vicepresidenta del EERI marca un precedente para la participación latinoamericana en organismos científicos de alto impacto. De acuerdo con Diario Libre, la ingeniera ha manifestado su interés en fortalecer la presencia de la República Dominicana y de la región en proyectos orientados a la seguridad ante desastres naturales. “Necesitamos priorizar edificaciones e infraestructuras seguras y adoptar una visión multi-amenaza en la gestión del riesgo, tal como la hemos estado incentivando desde el EERI”, expresó Morales Cartagena durante la reunión en la que se oficializó su designación.

La nueva vicepresidenta del EERI desarrolla su labor profesional entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Además de su rol en el instituto, dirige el Centro de Investigación de Resiliencia y Riesgos Multi-Amenaza (Cirrma) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también ejerce como profesora e investigadora. Según detalló Diario Libre, Morales Cartagena preside la firma GeoRisk Consulting y lidera la comunidad Mujeres en la Ingeniería RD (MIRD), un espacio dedicado al desarrollo y empoderamiento de ingenieras dominicanas en diversas ramas de la profesión.

El reconocimiento internacional de Morales Cartagena se suma a una lista creciente de dominicanos y dominicanas que han logrado posiciones de relevancia global en la ciencia y el liderazgo. En el campo de la ingeniería, destaca la trayectoria de Feniosky Peña-Mora, quien fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Columbia y comisionado del Departamento de Diseño y Construcción de la ciudad de Nueva York. Peña-Mora ha sido referente por su trabajo en gestión de infraestructura y desarrollo urbano, y su carrera ha sido reconocida tanto en Estados Unidos como en su país natal.

El reconocimiento de mujeres dominicanas
El reconocimiento de mujeres dominicanas en ciencia y liderazgo es evidente con galardones como la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana y cargos relevantes en el exterior, como Sabina Matos, quien se convirtió en la primera dominicana en ocupar la vicegobernación de Rhode Island, Estados Unidos./(Facebook de Sabina Matos)

En el ámbito de la ciencia médica, Juan Manuel Taveras Rodríguez es considerado el padre de la neurorradiología y fue profesor emérito de la Escuela de Medicina de Harvard. Taveras fundó la Sociedad Americana de Neurorradiología y fue pionero en el diagnóstico por imágenes a nivel mundial. Otro nombre relevante es Víctor A. Carreño, ingeniero aeroespacial de la NASA, quien ha contribuido con innovaciones en sistemas de telemetría y tecnología satelital.

La proyección internacional de la comunidad dominicana también se refleja en el liderazgo político y social. De acuerdo con AmchamDR, Sabina Matos se convirtió en la primera dominicana en ocupar la vicegobernación del estado de Rhode Island, Estados Unidos. Marisol Chalas ha sido reconocida por su carrera en la Guardia Nacional de Estados Unidos, donde es la primera latina piloto de helicópteros Black Hawk. En el ámbito artístico, Jessy Terrero ha dirigido producciones audiovisuales internacionales y fue el primer dominicano en dirigir una película en Hollywood.

El avance de las mujeres dominicanas en ciencia y liderazgo ha recibido reconocimiento oficial. Durante la última edición de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, el gobierno de la República Dominicana distinguió a figuras como Alba Carolina Vásquez Almonte en el área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y a Ertuania Jorge Mencía como dominicana destacada en el exterior. La ceremonia celebró la diversidad y el impacto de las mujeres en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

El caso de Ashley Morales Cartagena representa una referencia para nuevas generaciones de profesionales dominicanos interesados en la ciencia aplicada y la gestión de riesgos. La ingeniera ha reiterado su compromiso para ampliar los estudios de riesgo sísmico en la región y promover la seguridad estructural como elemento central en el diseño urbano y la planificación de infraestructuras. Según recogió Diario Libre, Morales Cartagena también ha impulsado la creación de redes regionales para el intercambio de conocimiento técnico y la formación de especialistas en gestión del riesgo de desastres.

