República Dominicana

La cumbre en Miami fortalece vínculos entre República Dominicana y Bolivia

La reunión entre ambos jefes de Estado abordó proyectos conjuntos en áreas comerciales y educativas, en el contexto de una cumbre regional impulsada por el gobierno de Estados Unidos con participación de líderes latinoamericanos

El presidente Luis Abinader y el mandatario Rodrigo Paz Pereira acordaron fortalecer las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Bolivia en un encuentro celebrado en Miami. (Cortesía: Cancillería de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, acordaron estrechar los lazos diplomáticos y explorar nuevas oportunidades de cooperación y comercio durante un encuentro celebrado en Miami. Ambos participaron en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunión que concentró a varios líderes de derecha de la región, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana, Abinader y Paz Pereira dialogaron sobre temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El encuentro, desarrollado en el marco de la cumbre realizada en el Trump National Doral Miami, incluyó un intercambio de impresiones sobre la cooperación regional y la importancia de promover iniciativas conjuntas para el desarrollo y la estabilidad en el continente.

La presidencia dominicana precisó que ambos mandatarios expresaron el interés de ensanchar los lazos entre sus países y buscar nichos de cooperación mutua, así como fortalecer la diplomacia y el comercio bilateral. EFE detalló que la reunión se produjo mientras otros dirigentes latinoamericanos se sumaban a la agenda convocada por Trump, quien formalizó la creación de una coalición militar para enfrentar a los carteles.

A la cumbre asistieron, además, el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chavez; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el líder de Guyana, Irfaan Ali; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el jefe de Estado de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles.

El fortalecimiento del comercio bilateral y la cooperación mutua fue uno de los principales focos de la reunión entre República Dominicana y Bolivia, según destacó la presidencia dominicana./ (Redes de la primera dama, Raquel Arbaje)

Según recogió EFE, la reunión subrayó la disposición de los gobiernos de República Dominicana y Bolivia a profundizar las relaciones bilaterales y promover políticas de cooperación regional en un contexto de cambios políticos y desafíos compartidos en América Latina.

Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y República Dominicana se remontan a 1902. Actualmente, las gestiones se llevan a cabo mediante embajadas concurrentes, lo cual permite mantener un canal de comunicación abierto y eficiente. Ambos gobiernos han mostrado disposición para alinear sus agendas en materia de desarrollo y seguridad regional, priorizando la estabilidad política y el intercambio académico como ejes centrales.

la cooperación entre Bolivia y República Dominicana se ha visto reforzada por acuerdos recientes. En 2024, ambas naciones adoptaron medidas como la exención de visas y pactos de colaboración académica, acciones que, han sido claves para intensificar el intercambio y fomentar la movilidad de estudiantes y profesionales.

El ámbito empresarial también ha mostrado avances significativos. La misión denominada “Del Corazón de Sudamérica al Corazón del Caribe”, realizada en 2025, promovió acercamientos estratégicos entre actores privados de ambos países.

El interés común por fortalecer la cooperación regional se refleja en la búsqueda de iniciativas conjuntas que favorezcan tanto el crecimiento económico como la integración política. Según datos del MIREX, las partes han subrayado la importancia de compartir experiencias y establecer mecanismos de consulta permanente para afrontar los desafíos que enfrenta el continente.

