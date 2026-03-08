El número de incendios forestales aumenta un 57% en República Dominicana entre 2020 y 2025

(Foto de ARCHIVO) El aumento de incendios forestales en República Dominicana marcó un récord de 2,558 casos entre 2020 y 2025, según datos oficiales. Xuan Cueto / Europa Press 21/8/2025

Los incendios forestales han experimentado un aumento notorio en República Dominicana durante los últimos seis años, con un número récord de siniestros que han impactado extensas áreas forestales. Según datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y recopilados en el portal de Datos Abiertos del Gobierno, entre 2020 y 2025 se registraron 2,558 incendios forestales, lo que representa un alza del 57% frente a los 1,630 incendios documentados en el periodo 2014-2019.

Esta escalada evidencia una tendencia que se alinea con el fenómeno global descrito por el Instituto de Recursos Mundiales, que en 2025 advirtió que “los incendios que baten récords se están convirtiendo en la norma y cuatro de los cinco peores años en incendios forestales a nivel mundial se produjeron desde 2020”.

En 2023, República Dominicana registró 873 incendios forestales, siendo el año con mayor siniestralidad en la última década. (Foto cortesía Bomberos RD)

2023 fue el periodo de mayor siniestralidad

Durante 2023 se concentró la mayor cantidad de eventos, con 873 incendios forestales reportados, cifra superior a la de cualquier otro año del sexenio considerado. Dentro de este lapso, la temporada crítica se localizó principalmente en los primeros cuatro meses: entre marzo y abril de 2023 sumaron 492 siniestros.

La distribución mensual muestra que la parte más intensa del calendario de fuegos coincide con el periodo de mayor sequía y la preparación agrícola, mientras que agosto, aunque es uno de los meses más calurosos, no concentra el mayor número de incidentes.

En los meses de mayor incidencia, la cantidad de incendios diarios puede superar 15 eventos simultáneos en distintas provincias del país, lo que compromete la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales locales.

La temporada crítica de incendios forestales ocurre en marzo y abril, coincidiendo con sequías y la calendarización agrícola. (Foto cortesía Bomberos RD)

Zonas más afectadas: La Vega lidera en frecuencia, Pedernales y San Juan en superficie dañada

La provincia de La Vega registró el mayor número de incendios, sumando 492 incidentes en los últimos seis años. Los municipios de Constanza y Jarabacoa destacan por registrar siniestros mensualmente; sin embargo, existen errores identificados en la base de datos, como asignaciones erróneas de municipios a provincias o la duplicidad de registros que dificultan precisar la cifra exacta de terreno afectado.

Provincias de la región noroeste como Dajabón, Santiago y Santiago Rodríguez siguen a La Vega en cantidad de eventos, con más de 200 incendios cada una. En Dajabón, particularmente en el municipio de Restauración, se observa una de las mayores densidades de reportes del territorio fronterizo, fenómeno que también se refleja en municipios colindantes como Loma de Cabrera. En Santiago Rodríguez, los municipios de Monción y San Ignacio de Sabaneta reportan focos frecuentes, especialmente durante los primeros meses del año.

Por otra parte, la severidad en superficie dañada fue más aguda en el sur del país. En Pedernales se destaca el incendio más devastador del sexenio, ocurrido en enero de 2022, que consumió 191,120 tareas. En ese mismo mes, la provincia enfrentó otros dos siniestros que destruyeron 46,240 y 12,320 tareas respectivamente.

La Vega lidera la lista de provincias con mayor número de incendios forestales, superando 490 incidentes en seis años. (Foto de referencia. NPS Fire and Aviation)

San Juan ocupó el segundo lugar en impacto territorial con varios incendios de proporciones graves. El 30 de marzo de 2023 se registró un gran fuego que afectó 64,000 tareas, seguido por otro de 56,000 tareas solo dos días después. Ambos se extinguieron en los primeros días de abril. En abril de 2024, la provincia soportó otro incidente mayor, con 32,000 tareas arrasadas, sumadas a un incendio previo de 18,600 tareas en enero de 2022.

La provincia de Azua también reportó episodios de extrema gravedad. El evento más relevante se documentó el 6 de marzo de 2023 en el municipio de Padre Las Casas, donde se vieron afectadas 77,360 tareas.

Campaña de prevención y labor de los bomberos forestales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha iniciado la Campaña y Temporada de Prevención de Incendios Forestales 2026 en Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana. Esta campaña busca reducir los riesgos, fortalecer la capacidad de respuesta y proteger los ecosistemas forestales de cara a la temporada de mayor incidencia.

Según explicó el ministro Paíno Henríquez al señalar el contexto ambiental del país, la protección de los bosques es un pilar para sostener el equilibrio ecológico y la sostenibilidad nacional. Henríquez subrayó la importancia de la intervención de los bomberos forestales en la mitigación y control de los incendios.

La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente incluye campañas de prevención y el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Forestales. (Foto de referencia EFE/ Gobierno De Cantabria)

El ministro enfatizó: “Las estadísticas no mienten: en un contexto global donde incendios históricos afectan incluso a países con amplios recursos, el trabajo del Cuerpo de Bomberos Forestales ha sido determinante para responder a tiempo, reducir el impacto de los incendios y alcanzar resultados positivos para el país, permitiendo disminuir de manera significativa el impacto del fuego sobre los ecosistemas forestales”.

Las autoridades remarcan que la República Dominicana enfrenta condiciones climáticas y ambientales recurrentes que elevan el riesgo de incendios cada año. Por esto mantienen campañas permanentes de prevención, preparación y respuesta.