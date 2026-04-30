Estados Unidos comenzó el proceso para confiscar dos petroleros interceptados por sus vínculos a la flota en la sombra de Irán

Las imágenes muestran un gran buque petrolero navegando en mar abierto, seguido por la presencia de helicópteros. Uno de los helicópteros desciende sobre la cubierta del buque, donde se observan personas. Un segundo buque cisterna aparece en la distancia. Esta secuencia documenta la interceptación de un petrolero presuntamente vinculado a Irán por parte de fuerzas de Estados Unidos en el océano Índico, una operación militar de abordaje.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el proceso legal para obtener la confiscación de dos petroleros vinculados a Irán —el Tifani y el Majestic X, también conocido como Phonix— interceptados la semana pasada por fuerzas navales estadounidenses en las proximidades de Sri Lanka, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca que solicitó el anonimato por la sensibilidad de las operaciones. La medida representa una escalada de la ofensiva económica del presidente Donald Trump contra Teherán en el marco del bloqueo naval que Washington mantiene en el entorno del estrecho de Ormuz.

El funcionario no precisó si la acción implica la incautación del crudo a bordo ni reveló el destino final de las embarcaciones, alegando razones de seguridad operacional. Tras el abordaje, ambos buques continuaron navegando por el océano índico y registraron varias inversiones de rumbo en los días siguientes.

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El Departamento de Justicia emplea el decomiso de activos como herramienta legal para incautar bienes presuntamente vinculados a actividades delictivas, mediante procedimientos dirigidos contra el activo mismo y no necesariamente contra una persona física. En el caso del Majestic X, el Departamento del Tesoro ya lo había sancionado en 2024 bajo el nombre Phonix por contrabando de crudo iraní en violación de las restricciones vigentes.

La acción judicial se inscribe en una estrategia que la administración Trump también ha aplicado frente al petróleo venezolano: en febrero pasado, el Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal de Distrito de Washington una demanda de decomiso sobre 1,8 millones de barriles de crudo venezolano a bordo de un buque vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Medidas similares se adoptaron en 2023, cuando se ordenó desviar hacia territorio estadounidense un petrolero con crudo iraní con destino a China, y en 2021 con acciones análogas. En 2020, la administración Trump también ordenó la incautación de cuatro buques que transportaban gasolina iraní hacia Venezuela.

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El Pentágono informó que durante la noche del jueves pasado fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del Tifani en el golfo de Omán. Se trató del segundo abordaje en el contexto del bloqueo, después del que tuvo lugar en el océano índico dentro del área de responsabilidad del Comando del Indopacífico (Indopacom). El Departamento de Defensa, dirigido por Pete Hegseth, señaló que desde el inicio del bloqueo ha impedido el tránsito de al menos 31 buques.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició la confiscación de los petroleros Tifani y Majestic X por vínculos con Irán.

Sobre el Majestic X, la Administración Marítima de Guyana (MARAD) aclaró el viernes que la embarcación no está registrada en ese país, que su registro es “falso y fraudulento” y que usa ilegalmente la bandera guyanesa. La agencia añadió que su número de matrícula ante la Organización Marítima Internacional (OMI) sigue asociado al nombre Phonix en sus bases de datos, y que los propietarios del buque no cumplen los requisitos de registro guyanés, reservado a nacionales, residentes o empresas constituidas bajo la ley local. La MARAD advirtió que casos de registro fraudulento con embarcaciones similares se han detectado desde 2021, con impostores que han llegado a Panamá y otros países de la región.

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Las interdicciones se producen mientras Estados Unidos e Irán mantienen bloqueos simultáneos en el estrecho de Ormuz y sus aguas adyacentes, vía por la que transitaba el 20% del crudo mundial antes de que Teherán interrumpiera el paso. Más de 10.000 militares estadounidenses, unos 17 navíos de guerra y 100 aeronaves patrullan la zona para garantizar que ninguna embarcación entre o salga de los puertos iraníes, según el Comando Central (Centcom).

En paralelo, Trump denunció en redes sociales que Irán ha violado “numerosas veces” el alto el fuego acordado dos semanas atrás, sin aportar detalles sobre las infracciones. El mensaje llegó horas antes del vencimiento de la tregua, en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de contactos en Islamabad: Teherán no había confirmado su participación y, a su vez, acusó a Washington de vulnerar los términos del cese al fuego.

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(Con información de Bloomberg, EFE y Europa Press)