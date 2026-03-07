¡Plátano Power! Abinader vibró, bailó y saltó orgulloso tras el triunfal debut dominicano en el Clásico Mundial 2026

El presidente Luis Abinader celebra con los brazos en alto la victoria de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el LoanDepot Park de Miami (Foto cortesía El Nacional).

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, protagonizó una jornada de celebración y respaldo al béisbol nacional durante el debut de la selección caribeña en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, realizado en el LoanDepot Park de Miami. El mandatario asistió al encuentro, lanzó la primera bola y compartió con los jugadores en un ambiente de entusiasmo y unidad.

La presencia de Abinader en el estadio marcó el inicio de un partido que reunió a figuras clave del deporte dominicano y miembros del gabinete gubernamental, como el ministro de Deportes Kelvin Cruz y el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, José Monegro. También asistió el ministro de Turismo, David Collado.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, celebró con gran emoción junto a otros fanáticos un momento cumbre del partido de su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol.

De acuerdo con lo publicado por Diario Libre, el jefe de Estado visitó el clubhouse antes del juego y conversó con los peloteros, destacando que el grupo muestra “mucha armonía y entusiasmo”. En el terreno, Abinader realizó el lanzamiento de honor por segunda ocasión en un Clásico Mundial, acompañado por el gerente general del equipo, Nelson Cruz, y el receptor Austin Wells.

El mandatario dominicano calificó su lanzamiento como un “strike” y elogió al antesalista Manny Machado, quien fue su receptor de honor, describiéndolo como “un gran capitán, un gran dominicano y un caballero”. Esta interacción, recogida por El Caribe, subrayó el vínculo entre el mandatario y el equipo nacional.

El presidente Luis Abinader realizó el primer lanzamiento de honor previo al inicio del partido de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el LoanDepot Park de Miami.

Durante el partido, Abinader celebró con entusiasmo los principales momentos del encuentro, como el jonrón de Oneil Cruz que amplió la ventaja dominicana a 10-3 en el octavo episodio. “No hay forma”, exclamó el presidente tras la jugada, y repitió en dos ocasiones “Pa que respeten”, sumándose a la efusividad de la afición. El encuentro concluyó con marcador de 12-3 a favor de República Dominicana sobre Nicaragua.

El presidente también aprovechó la ocasión para respaldar el desarrollo del béisbol en el país. Según declaraciones recogidas por Diario Libre, mencionó los avances en el estudio y consulta para la construcción de un nuevo estadio de Grandes Ligas en la zona del Estadio Quisqueya, proyecto coordinado por el doctor Jorge Subero Isa. Abinader aseguró que próximamente el país recibirá noticias sobre este complejo deportivo de primer nivel.

La jornada en Miami reunió a autoridades, deportistas y fanáticos dominicanos en un acto que, según medios locales, reflejó el impacto del béisbol en la unidad nacional y el respaldo institucional al deporte. El presidente compartió el triunfo junto a su equipo de trabajo y la comunidad dominicana, consolidando el compromiso del gobierno con el desarrollo deportivo.

Así se vio desde el terreno de juego el HR de Junior Caminero para poner a República Dominicana arriba en la pizarra frente a Nicaragua.

Próximos partidos de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Las próximas fechas de los juegos de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 son:

Domingo 8 de marzo Países Bajos vs. República Dominicana 12:00 p.m. (hora Miami) LoanDepot Park, Miami

Lunes 9 de marzo República Dominicana vs. Israel 12:00 p.m. (hora Miami) LoanDepot Park, Miami

Miércoles 11 de marzo República Dominicana vs. Venezuela 8:00 p.m. (hora Miami) LoanDepot Park, Miami.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, los encuentros de cuartos de final, semifinales y la final están programados entre el 13 y el 17 de marzo, todos en Miami.