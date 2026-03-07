Béisbol y diplomacia: El presidente Abinader inaugura el camino dominicano en el Clásico Mundial

El presidente Luis Abinader inauguró el debut de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol lanzando la primera bola ante Nicaragua en Miami. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

En una jornada donde la pasión deportiva y la agenda geopolítica se entrelazaron en el corazón de la “Pequeña Habana”, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este viernes el acto protocolar de la selección quisqueyana en su debut dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC por sus siglas en inglés). El mandatario realizó el lanzamiento de la primera bola en el encuentro frente a Nicaragua, celebrado el viernes ante un eufórico loanDepot Park.

La presencia de Abinader en el montículo no fue un hecho meramente simbólico. Para la República Dominicana, el béisbol es considerado “la marca país” por excelencia, y el respaldo institucional en una vitrina global de este calibre subraya la importancia del deporte como eje de identidad y proyección internacional.

Acompañado por los ministros de Turismo, David Collado, y de Deportes, Kelvin Cruz, el jefe de Estado reafirmó el compromiso de su administración con el talento deportivo que exporta la isla hacia las Grandes Ligas (MLB).

Así fue el lanzamiento del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, previo al arranque del partido frente a Nicaragua (Cortesía: Redes sociales)

Entre el diamante y la Casa Blanca

Más allá de la algarabía en las gradas del estadio de los Marlins, la visita del presidente Abinader a Miami responde a una agenda diplomática de alto nivel. El mandatario dominicano tiene previsto participar este sábado en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Este encuentro bilateral ocurre en un momento de reconfiguración de las relaciones hemisféricas, donde temas como la seguridad regional, el comercio bajo el marco del DR-CAFTA y la crisis migratoria en el Caribe figuran como prioridades.

La asistencia al juego de béisbol funciona, en este contexto, como un ejercicio de “soft power” o diplomacia blanda, fortaleciendo los lazos con la diáspora dominicana en Florida, un bloque electoral y económico determinante para la isla.

Junto con el presidente Abinader, los ministros de Turismo, David Collado, y de Deportes, Kelvin Cruz presenciaron el juego. (Cortesía: Presidencia de la república Dominicana)

Un debut con peso histórico

Tras un juego vibrante, el combinado dominicano terminó por imponerse con marcador de 12-3 para iniciar el campeonato con una contundente victoria.

Ubicada en el Grupo D, Dominica también deberá medir fuerzas frente a los combinados de Venezuela, Países Bajos e Israel. El próximo juego será contra el equipo neerlandés el domingo.

El equipo dominicano inicia su trayectoria en esta sexta edición con la presión de recuperar el trono que ostentó de manera invicta en el año 2013. Aquella gesta de 8-0 culminó con una victoria 3-0 sobre Puerto Rico, marcando un hito al ser la única nación, junto a Japón y Estados Unidos, en haber levantado el trofeo de campeones mundiales.

El torneo, que se extenderá hasta el próximo 17 de marzo, reúne a 20 naciones en un formato de 47 partidos distribuidos en sedes estratégicas de Japón, Puerto Rico y Estados Unidos (Miami y Houston).

República Dominicana busca recuperar el título mundial conseguido en 2013, cuando se coronó campeona invicta con récord 8-0 en el Clásico Mundial de Béisbol. (Cortesía: Redes sociales)

El Clásico en cifras y sedes

La sexta edición del Clásico Mundial llega con Japón como campeón defensor, tras su histórica victoria sobre Estados Unidos en 2023. El torneo ha evolucionado para convertirse en el evento de béisbol más relevante a nivel de selecciones, permitiendo que las estrellas de la MLB vistan los colores de sus banderas nacionales.

Sedes de Grupos: Miami (Florida), Houston (Texas), San Juan (Puerto Rico) y Tokio (Japón).

Fase Final: Mientras que los cuartos de final se repartirán entre Miami y Houston, la ciudad de Miami ha sido designada como la sede exclusiva para las semifinales y la gran final.

Con el lanzamiento de honor de este viernes, República Dominicana no solo inicia una batalla deportiva por su segunda corona mundial, sino que posiciona su liderazgo regional en un escenario donde, por unos días, la pelota sustituye a los protocolos tradicionales, aunque el trasfondo político permanezca presente en la agenda presidencial.