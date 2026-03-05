República Dominicana

República Dominicana iguala ante los Tigres y rinde tributo a sus leyendas rumbo al Clásico Mundial 2026

Con un cuadrangular de Juan Soto y un hit decisivo de Carlos Santana en la novena, el conjunto quisqueyano selló un 4-4 en Santo Domingo. Ahora, la delegación viaja a Miami para iniciar el sueño del título

Junior Caminero, de República Dominicana,
Junior Caminero, de República Dominicana, corre a tercera base durante un partido de exhibición entre la selección de República Dominicana y los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (EFE/Orlado Barría).

El equipo de República Dominicana concluyó su fase de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol con un empate 4-4 frente a los Tigres de Detroit, en un encuentro disputado el día de ayer, en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

El partido, que marcó el final de la serie de dos amistosos, ofreció señales claras sobre el estado de forma del conjunto caribeño antes de su debut oficial en la competición internacional.

La figura de la noche fue Juan Soto, quien volvió a destacar con el madero tras su actuación del martes. El jardinero conectó un cuadrangular solitario en la sexta entrada y previamente había remolcado dos carreras con un triple, consolidando su papel como uno de los referentes ofensivos del plantel.

Soto sumó tres carreras impulsadas, mostrando potencia y oportunismo en cada turno relevante”, indicó ESPN Deportes. Junto a él, Carlos Santana aportó un sencillo clave en la novena entrada que permitió igualar el marcador, impulsando a Amed Rosario desde la intermedia.

En este clip se observa a los jugadores en acción sobre el terreno, realizando jugadas ofensivas y defensivas, y al cuerpo técnico dando indicaciones desde el dugout. El público apoya desde las gradas, mientras se destacan momentos.

Por parte de los visitantes, los Tigres de Detroit abrieron el marcador en el segundo episodio. El dominicano Thayron Liranzo bateó una bola difícil que el lanzador Brayan Bello no logró controlar; el error facilitó la anotación de Spencer Torkelson.

Pese a ese inicio adverso, los locales reaccionaron en la parte baja del tercer capítulo, cuando Soto conectó su triple al jardín central, remolcando a Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte, lo que le dio la vuelta al resultado.

El desarrollo del juego se mantuvo cerrado hasta la novena entrada. Los estadounidenses recuperaron la ventaja tras un doble de Gage Workman y un sencillo de Seth Stephenson que produjo dos carreras. La reacción dominicana no se hizo esperar: con dos outs en la pizarra, Santana conectó su imparable decisivo para decretar el empate definitivo.

En el montículo, República Dominicana utilizó una rotación variada de lanzadores. Además de Bello, vieron acción Elvis Alvarado, Albert Abreu, Phillips Valdez, Enny Romero, Óscar de la Cruz y Jimmy Cordero, quienes ofrecieron pasajes de control y solvencia, aunque también enfrentaron momentos de presión ante la ofensiva rival.

Jugadores de la selección de
Jugadores de la selección de República Dominicana posan sonrientes tras el partido de exhibición en el estadio Quisqueya Juan Marichal, como parte de la preparación para el Clásico Mundial de Béisbol (Foto cortesía MLB).

Homenajes, música y emoción en el estadio Quisqueya Juan Marichal

El ambiente en el estadio Quisqueya Juan Marichal estuvo marcado por el entusiasmo del público local y la presencia de figuras históricas del béisbol dominicano. Antes del primer lanzamiento, el merenguero Fernando Villalona interpretó el tema “Dominicano Soy”, mientras se rendía homenaje a los integrantes del equipo campeón del Clásico Mundial 2013, entre ellos:

  • Moisés Sierra
  • Fernando Rodney
  • Edwin Encarnación
  • Francisco Peña
  • José Reyes
  • Nelson Cruz
  • Pedro Strop
  • Miguel Tejada
  • Ángel Castro
  • Santiago Casilla
  • Junior Noboa
  • Kelvin Herrera 
  • Carlos Santana.

De igual manera la ceremonia incluyó el retiro oficial del número 27 en todas las selecciones nacionales, salvo la excepción de Vladimir Guerrero Jr., quien lo portará en esta edición por última vez.

El equipo de béisbol de la República Dominicana se une en un emotivo abrazo y grito de guerra en el campo, mientras el cielo se ilumina con un espectacular show de fuegos artificiales para celebrar su victoria.

República Dominicana, entre los favoritos y con grandes expectativas para el Clásico Mundial de Béisbol

La expectativa en torno a República Dominicana crece de cara a su debut en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo, dirigido por un cuerpo técnico experimentado, cuenta con una plantilla que combina estrellas de las Grandes Ligas y jóvenes talentos.

La ofensiva encabezada por Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Ketel Marte y Carlos Santana se perfila como una de las más potentes del torneo, mientras que el cuerpo de lanzadores presenta profundidad con figuras como Brayan Bello y relevistas de experiencia internacional. El torneo representa una oportunidad para que República Dominicana consolide su prestigio como potencia mundial del béisbol.

