Procuraduría dominicana abrirá 37 oficinas con asistencia legal gratuita para víctimas de delitos

La Procuraduría General de República Dominicana incorpora 146 abogados y 37 nuevas oficinas a Relevic para fortalecer el acceso a la justicia. (Foto cortesía Procuraduría General de República Dominicana)

República Dominicana amplía el acceso a la justicia para víctimas de delitos con la incorporación de más de 100 abogados al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) y la apertura de 37 nuevas oficinas en todo el país, una estrategia que, según autoridades, busca garantizar representación legal gratuita, especializada y oportuna para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y han sido afectados por hechos delictivos.

El anuncio fue realizado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien afirmó que esta política nacional responde a la necesidad de construir “un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, de acuerdo con lo informado por la Procuraduría General de la República.

La expansión de Relevic supone la habilitación de 37 oficinas adicionales, 6 coordinaciones regionales y la suma de 146 abogados en total al servicio a nivel nacional, según los datos expuestos durante el acto de inauguración.

Esta decisión, enfatizó Reynoso, constituye “una realidad poderosa y tangible que se traduce en 37 oficinas, 6 coordinaciones y 146 abogados distribuidos en todo el territorio nacional, listos para defender a quienes más lo necesitan”.

Durante la ceremonia, la directora de Relevic, María Rosalba Díaz Henríquez, ofreció las palabras de bienvenida. Luego, la abogada de la institución Carolina Cordero explicó el alcance del nuevo servicio, dirigido a asegurar asistencia legal gratuita a toda persona víctima de delito, especialmente aquellas en contextos de desprotección económica.

Las autoridades destacaron la presencia de representantes de distintas instituciones gubernamentales y valoraron el acompañamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en la formación y la asistencia técnica de los abogados incorporados.

La expansión del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima garantiza asistencia jurídica gratuita para víctimas de delitos en situación de vulnerabilidad económica. (Foto cortesía Procuraduría General de República Dominicana)

La Procuraduría reconoce una deuda histórica en la protección de víctimas

La procuradora general Reynoso subrayó que esta expansión de Relevic salda una deuda histórica del sistema penal dominicano con las víctimas y testigos.

“Desde el primer día, hemos sostenido que debemos enfocarnos, con visión inquebrantable, en construir un Ministerio Público verdaderamente centrado en las personas”, manifestó Reynoso. Agregó que la Constitución obliga a tutelar los derechos fundamentales y otorga un mandato inequívoco de proteger a quienes han sido sujetos de delitos.

Al dirigirse a los nuevos defensores públicos, Reynoso los exhortó a ejercer con dignidad, calidad y empatía. Expresó que el proceso de selección de estos profesionales se realizó bajo un criterio riguroso mediante un concurso público, seguido de una formación integral.

La funcionaria relató que la etapa logística para abrir las oficinas se enfrentó a enormes desafíos: “Una tarea verdaderamente titánica: identificar el espacio idóneo en cada distrito judicial del país, equipar dignamente cada oficina, reajustar salarios y establecer una línea gráfica identificadora”, explicó.

La procuradora destacó la colaboración de la Dirección de Relevic y el respaldo de la Aecid, remarcando que “su apoyo en la formación y asistencia técnica ha sido clave” para el éxito de la iniciativa. “Ese sueño de dos décadas, ese proyecto que nos decían que era imposible, es hoy una realidad”, puntualizó.

La iniciativa apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) incluye formación y asistencia técnica especializada para nuevos abogados. (Foto cortesía Procuraduría General de República Dominicana)

Relevic: cobertura nacional y servicios legales gratuitos

El Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) está concebido como un mecanismo de acceso gratuito a la justicia penal dominicana. Su objetivo es atender, asesorar y representar en etapas procesales a víctimas de delitos, garantizando respaldo especializado a quienes, de otro modo, enfrentarían el proceso penal en desventaja.

El servicio abarca, según detalló la Procuraduría, desde la orientación jurídica integral, la representación en todas las etapas del proceso penal, la interposición de querellas y la constitución como actor civil, hasta la tramitación de solicitudes de medidas de coerción, recursos de apelación, reclamación de indemnizaciones, gestión de medidas de protección y acompañamiento a audiencias. Relevic también coordina el acceso a servicios psicológicos y sociales para las víctimas, asegurando una atención interdisciplinaria.

Con la ampliación, se garantiza que en cada distrito judicial haya, al menos, una oficina de Relevic y un equipo de abogados preparados para actuar donde sea necesario. “Ya las víctimas no enfrentarán la maquinaria del proceso penal en desventaja. Hoy les decimos que su voz es nuestra voz. Donde haya una víctima buscando refugio, allí habrá siempre un abogado representante dispuesto a demostrar que la justicia no es un privilegio de pocos, sino el derecho inalienable de todos”, sostuvo Reynoso.

La Procuraduría General busca que ninguna víctima enfrente el proceso penal en desventaja, reafirmando el derecho a una defensa legal gratuita y especializada en República Dominicana. (Foto cortesía de Procuraduría General de República Dominicana)

Con la suma de nuevos abogados y la extensión territorial, la Procuraduría General de la República aspira a transformar el acceso a la justicia para miles de personas afectadas por delitos a lo largo y ancho de la República Dominicana, fortaleciendo la defensa de sus derechos fundamentales en el proceso penal.