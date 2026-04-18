Guatemala

Siete impactos de bala terminaron con la vida de una enfermera tras sufrir un ataque armado en Guatemala

La violencia armada volvió a teñir de sangre las carreteras del sur del país. Siete impactos de bala terminaron con la vida de Caty Yessenia Flores Audon, una enfermera auxiliar del Hospital Nacional de Mazatenango

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El ataque, perpetrado con una saña que ha estremecido a la comunidad médica, deja un vacío irreparable en el sistema de salud local y una investigación abierta para dar con los responsables de este crimen (Foto cortesía Azteca Noticias).
El ataque, perpetrado con una saña que ha estremecido a la comunidad médica, deja un vacío irreparable en el sistema de salud local y una investigación abierta para dar con los responsables de este crimen (Foto cortesía Azteca Noticias).

La comunidad de Mazatenango y el sector salud de Guatemala atraviesan una jornada de duelo tras el fallecimiento de Caty Yessenia Flores Audon, enfermera auxiliar del Hospital Nacional de Mazatenango, quien murió el día de ayer, 17 de abril, por consecuencia de un ataque armado en la ruta al Pacífico.

El hecho se registró en el kilómetro 156.5, cerca de la entrada a la Colonia Jardines de Mazatenango. Según reportes preliminares de autoridades y cuerpos de socorro, la profesional de la salud estaba a la orilla de la carretera, donde sujetos no identificados se acercaron y dispararon en varias ocasiones. La agresión provocó una reacción inmediata de los vecinos y transeúntes, quienes solicitaron auxilio.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y trasladaron a la víctima en la unidad Maz-074 hacia un centro asistencial. Durante el trayecto, una ambulancia de los Bomberos Municipales de Cuyotenango interceptó el vehículo policial y realizó el trasbordo de Flores para proporcionarle soporte vital avanzado.

A pesar de la intervención rápida de los socorristas y los esfuerzos en el camino, el cuadro clínico de la enfermera era crítico. Al ingresar al área de emergencias del Hospital Nacional de Mazatenango, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Cuerpos de socorro y agentes policiales durante el operativo de traslado de la víctima tras el ataque armado (Foto Azteca Noticias).
Cuerpos de socorro y agentes policiales durante el operativo de traslado de la víctima tras el ataque armado (Foto Azteca Noticias).

Detalles forenses y evidencia

Los primeros informes forenses indican que el cuerpo de la víctima presentaba al menos siete impactos de proyectil de arma de fuego, aunque algunas fuentes en el lugar refirieron la posibilidad de hasta nueve disparos. Los impactos se ubicaron en zonas vitales, lo que imposibilitó la recuperación de la paciente.

Minutos después del ataque, personal del Ministerio Público (MP) llegó al sitio para procesar la escena. Los peritos recolectaron nueve casquillos de bala, evidencia que será analizada para determinar el tipo de arma utilizada y avanzar en las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado un móvil claro para el crimen. No hay datos sobre amenazas previas contra la víctima ni indicios que expliquen si el ataque obedece a causas personales o profesionales. La PNC desplegó operativos de búsqueda en los alrededores y revisa grabaciones de cámaras de seguridad en un intento por identificar el vehículo o la motocicleta utilizada por los agresores.

Una enfermera del hospital local fue interceptada y atacada a tiros en la entrada a la colonia Jardines. El video muestra la escena procesada por las autoridades con múltiples indicios balísticos.

Reacción del gremio y la sociedad

La noticia generó manifestaciones de consternación en Mazatenango y entre el personal del Hospital Nacional. La Dirección Ejecutiva y los trabajadores del hospital difundieron un comunicado en el que lamentaron la pérdida de su compañera y expresaron sus condolencias a la familia.

El mensaje destacó su labor como Auxiliar de Enfermería y su compromiso con los pacientes del departamento de Suchitepéquez. Colegas y allegados describen a Caty Yessenia Flores Audon como una persona dedicada a su trabajo y siempre atenta a las necesidades de los pacientes.

Su muerte representa una pérdida significativa para su entorno familiar y para el sistema de salud local, que enfrenta condiciones precarias y se ve impactado por hechos de violencia e inseguridad.

Esquela oficial del Hospital de Mazatenango en la que la Dirección Ejecutiva y el personal expresan sus condolencias por el fallecimiento de Caty Yessenia Flores Audon, auxiliar de enfermería.
Esquela oficial del Hospital de Mazatenango en la que la Dirección Ejecutiva y el personal expresan sus condolencias por el fallecimiento de Caty Yessenia Flores Audon, auxiliar de enfermería.

Este caso evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del sector público en regiones como Suchitepéquez, donde la violencia afecta a profesionales de distintas áreas. Por lo que, la muerte de Audon suma una nueva preocupación para los trabajadores de la salud, quienes exigen mayor protección y respuestas frente a la inseguridad que se vive en país guatemalteco.

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