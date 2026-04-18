Guatemala

La Orden Ixim 2026 inicia proceso de postulaciones para reconocimiento intercultural en Guatemala

El galardón institucional promueve la identificación y premiación de colaboradores comprometidos con el fortalecimiento de la diversidad sociocultural y la transmisión de conocimientos ancestrales, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Cultura y Deportes

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Ministerio de Cultura de Guatemala, lanza convocatoria a Orden Ixim
La orden Ixim tiene su historia desde el 2012 hasta la actualidad, permitiendo evidenciar el propósito del galardón de poner en valor contribuciones individuales y colectivas. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La Orden Ixim 2026 abre su convocatoria departamental para reconocer a individuos y organizaciones que hayan realizado aportes a la promoción de la multiculturalidad y la convivencia intercultural en Guatemala.

Este galardón, otorgado anualmente por el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural, se entregará en coincidencia con el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto, y destaca la labor voluntaria en la preservación cultural del país, según informó la entidad ministerial.

La base principal de la Orden Ixim, detallada en el Acuerdo Ministerial 764-2012 y reformada por el Acuerdo Ministerial 208-2026, regula que personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, pueden ser candidatas si han impulsado la diversidad cultural guatemalteca con acciones concretas y verificables.

Este reconocimiento valora el compromiso con la transmisión de saberes, la revitalización de idiomas originarios y la defensa activa de derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, según la convocatoria oficial difundida por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Un aspecto diferencial de esta edición es que la postulación exige documentación exhaustiva: los expedientes deben incluir el formulario oficial firmado y sellado, hoja de vida o trayectoria cultural, copia del Documento Personal de Identificación, diplomas o reconocimientos de actividades relacionadas con la cultura y una carta de acreditación expedida por una entidad estatal, autoridad ancestral o particular.

Todas las actividades culturales acreditadas deben haber sido realizadas ad honorem, y se debe detallar en el expediente la información de contacto para su verificación.

Ministerio de Cultura de Guatemala, lanza convocatoria a Orden Ixim
La orden Ixim tiene su historia desde el 2012 hasta la actualidad, permitiendo evidenciar el propósito del galardón de poner en valor contribuciones individuales y colectivas. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El plazo para postularse culmina el 5 de junio de 2026 a las 17:00 horas

Los aspirantes, tanto individuales como institucionales, deben haber demostrado una vida dedicada a la revitalización y transmisión del legado histórico de los pueblos indígenas, además de gozar de reconocida honorabilidad.

Entre los criterios específicos, se hace énfasis en el fomento de idiomas, tradiciones orales, sistemas de escritura, literatura, arte y conocimientos ancestrales entre las nuevas generaciones.

Las organizaciones postulantes deben adjuntar su hoja de vida institucional, la constancia de inscripción de su representante legal y documentos que acrediten su operatividad y existencia formal, según información oficial del Ministerio de Cultura y Deportes.

La fecha límite para la presentación de expedientes es el 5 de junio de 2026 a las 17:00 horas, según precisó la Dirección General de Desarrollo Cultural del Ministerio. Los detalles completos sobre las bases de participación y el proceso de postulación pueden consultarse en las plataformas oficiales de la entidad, que ha habilitado los números telefónicos 53 38 21 37 y 53 38 80 72 para consultas de postulantes e interesados.

El reconocimiento busca preservar la memoria histórica de los pueblos indígenas de Guatemala

La Orden Ixim, denominada Utusa’anil Ixi’im en idioma mopan, constituye uno de los principales honores estatales en materia de diversidad cultural y tiene como propósito resaltar la labor sostenida de quienes contribuyen a fortalecer la identidad colectiva y la memoria histórica de Guatemala. Este premio forma parte de los eventos centrales del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas, fechas en que cada 9 de agosto se reconoce el valor de conservar y difundir los saberes originarios.

El galardón maya Oxlajuj marca continuidad en la valoración de la diversidad étnica

La entrega del premio Oxlajuj, correspondiente al número 13 según la tradición maya, marca un cambio relevante este año, ya que el Oxlajuj simboliza transformación y el punto de máxima energía, de acuerdo con la cosmovisión de este pueblo originario.

Otorgado desde 2012, el reconocimiento ha sido asignado cada año a personas o agrupaciones de comunidades indígenas y mestizas que han realizado aportes destacados. En la edición de 2025, el galardonado fue el Sr. Edgar Benjamín Salazar Peralta, representante xinka. En años recientes recibieron la distinción el Sr. Manuel Raxuleú Ambrocio (k’iche’, 2024), Sr. Juan Alejandro Rax Jul (poqomchi, 2023), Sr. Adolfo Eligio Guerra Barahona (xinka, 2022) y Sra. Ana Rivera Bernal de Rivera (ixil, 2021).

Antecedentes del premio y diversidad de galardonados

A lo largo de más de una década, el listado de honrados asciende a decenas y comprende integrantes de pueblos como garífuna, tz’utujil, achi’, kaqchikel, poqomchi, xinka, k’iche’, maya y referentes mestizos. Entidades como la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) también figuran entre los distinguidos.

El recuerdo de los premiados abarca desde 2012 hasta la actualidad, evidenciando el propósito del galardón de poner en valor contribuciones individuales y colectivas dentro de la diversidad étnica guatemalteca.

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