El Salvador - Fotos al 100

¡Dulce tradición! Un recorrido visual donde los salvadoreños disfrutan del festival Expo Mango 2026

Bajo la sombra de los legendarios amates del Parque Recreativo Ichanmichen, el aroma del mango fresco marca el inicio de una de las celebraciones más coloridas de El Salvador

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El Parque Recreativo Ichanmichen abrió sus puertas para recibir a salvadoreños y extranjeros con una oferta que va desde la fruta fresca hasta innovadores productos artesanales (Cortesía Secretaría de Prensa).
El Parque Recreativo Ichanmichen abrió sus puertas para recibir a salvadoreños y extranjeros con una oferta que va desde la fruta fresca hasta innovadores productos artesanales (Cortesía Secretaría de Prensa).
Dos mujeres jóvenes sonríen directamente a la cámara sentadas en una mesa de madera con un batido de mango, una bebida de mango limón y acompañamientos
¿A qué sabe el verano en El Salvador? La respuesta está en Zacatecoluca. La Expo Mango 2026 inició con éxito total, ofreciendo a las familias una experiencia completa que combina el frescor de las pozas de Ichanmichen con la dulzura de la producción local (Cortesía ISTU).
Una vista de cerca de una gran cantidad de mangos Ataúlfo maduros de color amarillo anaranjado, parcialmente cubiertos por hojas verdes de mango
Una abundante pila de mangos Ataúlfo, también conocidos como mangos miel, exhibidos con sus vibrantes hojas verdes. (Cortesía ISTU).
Cajones de madera apilados llenos de frutas ovaladas de color rojizo y anaranjado en un puesto de mercado. Un cartel dice 'FINCA REYES'
Una vibrante variedad de frutas ovaladas de tonos rojizos y anaranjados, posiblemente mangos o papayas (Cortesía ISTU).
Primer plano de una gran cantidad de mangos coloridos, con tonos rojos, naranjas, verdes y amarillos, algunos colocados en una cesta de mimbre
Una cesta llena de mangos maduros de colores vibrantes, destacando su frescura y abundancia bajo la luz natural del sol (Cortesía ISTU).
Primer plano de una mano sosteniendo un daiquirí de fresa en un vaso de plástico. Está cubierto con frituras, gomitas de colores y salsa roja. Fondo verde borroso
Una mano sostiene un refrescante daiquirí de fresa y frutas, adornado con frituras y gomitas, disfrutando de un día soleado junto a un cuerpo de agua (Cortesía ISTU ).
Una botella de jugo de mango y piña 'Nect Frut' con condensación, flanqueada por dos mangos verdes y un mango rojiverde en el fondo, con hojas de mango
Una botella de jugo de mango y piña de la marca Nect Frut se exhibe entre mangos frescos y hojas verdes, evocando la esencia tropical (Cortesía ISTU).
Tres botellas de vidrio de vino artesanal de mango Altagracia con etiquetas. Se observan mangos amarillos y hojas verdes frescas en un fondo de madera
Tres botellas de vino artesanal de mango Altagracia, producido en El Salvador, se exhiben junto a mangos frescos y hojas de mango en un entorno rústico (Cortesía ISTU).
Una emprendedora local prepara un vaso de mango tierno con chile y limón, uno de los antojos más buscados por los visitantes durante el inicio de la Expo Mango 2026 en el Parque Ichanmichen (Cortesía ISTU).
Una emprendedora local prepara un vaso de mango tierno con chile y limón, uno de los antojos más buscados por los visitantes durante el inicio de la Expo Mango 2026 en el Parque Ichanmichen (Cortesía ISTU).
Dos bailarines sonrientes: mujer en vestido dorado, hombre en atuendo negro. Detrás, músicos tocan marimbas y percusión en un escenario con fondo azul y árboles
Al son de la marimba y con vibrantes coreografías, los grupos artísticos deleitan a los asistentes de la Expo Mango 2026 (Cortesía ISTU).
Varias personas disfrutan de un evento al aire libre con mesas de pícnic. Una mujer con sombrero de paja toma una foto, y un hombre ríe. Banderines cuelgan de los árboles
Sonrisas y aplausos marcan la jornada en el Parque Recreativo Ichanmichen (Cortesía ISTU).
Primer plano de la variedad de mangos que se ofrecen en la Expo Mango 2026. La frescura y el color vibrante de la cosecha local son los grandes protagonistas que atraen a los visitantes en Ichanmichen (Cortesía Secretaría de Prensa).
Primer plano de la variedad de mangos que se ofrecen en la Expo Mango 2026. La frescura y el color vibrante de la cosecha local son los grandes protagonistas que atraen a los visitantes en Ichanmichen (Cortesía Secretaría de Prensa).

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