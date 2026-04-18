¡Dulce tradición! Un recorrido visual donde los salvadoreños disfrutan del festival Expo Mango 2026

El Parque Recreativo Ichanmichen abrió sus puertas para recibir a salvadoreños y extranjeros con una oferta que va desde la fruta fresca hasta innovadores productos artesanales (Cortesía Secretaría de Prensa).
¿A qué sabe el verano en El Salvador? La respuesta está en Zacatecoluca. La Expo Mango 2026 inició con éxito total, ofreciendo a las familias una experiencia completa que combina el frescor de las pozas de Ichanmichen con la dulzura de la producción local (Cortesía ISTU).
Una abundante pila de mangos Ataúlfo, también conocidos como mangos miel, exhibidos con sus vibrantes hojas verdes. (Cortesía ISTU).
Una vibrante variedad de frutas ovaladas de tonos rojizos y anaranjados, posiblemente mangos o papayas (Cortesía ISTU).
Una cesta llena de mangos maduros de colores vibrantes, destacando su frescura y abundancia bajo la luz natural del sol (Cortesía ISTU).
Una mano sostiene un refrescante daiquirí de fresa y frutas, adornado con frituras y gomitas, disfrutando de un día soleado junto a un cuerpo de agua (Cortesía ISTU ).
Una botella de jugo de mango y piña de la marca Nect Frut se exhibe entre mangos frescos y hojas verdes, evocando la esencia tropical (Cortesía ISTU).
Tres botellas de vino artesanal de mango Altagracia, producido en El Salvador, se exhiben junto a mangos frescos y hojas de mango en un entorno rústico (Cortesía ISTU).
Una emprendedora local prepara un vaso de mango tierno con chile y limón, uno de los antojos más buscados por los visitantes durante el inicio de la Expo Mango 2026 en el Parque Ichanmichen (Cortesía ISTU).
Al son de la marimba y con vibrantes coreografías, los grupos artísticos deleitan a los asistentes de la Expo Mango 2026 (Cortesía ISTU).
Sonrisas y aplausos marcan la jornada en el Parque Recreativo Ichanmichen (Cortesía ISTU).
Primer plano de la variedad de mangos que se ofrecen en la Expo Mango 2026. La frescura y el color vibrante de la cosecha local son los grandes protagonistas que atraen a los visitantes en Ichanmichen (Cortesía Secretaría de Prensa).