El Salvador

Condenan a más de 350 años de cárcel a hombre que estafó a más de 700 personas en El Salvador

La Fiscalía General de la República logró que Edwin Recinos Ortiz reciba una condena histórica, tras comprobarse que defraudó a centenares de víctimas con la promesa de autos importados a bajo costo

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El Tribunal elevó la pena contra Edwin Recinos Ortiz, quien operó una red de estafa mediante una sociedad fantasma entre 2018 y 2021 (Foto cortesía FGR).
El Tribunal elevó la pena contra Edwin Recinos Ortiz, quien operó una red de estafa mediante una sociedad fantasma entre 2018 y 2021 (Foto cortesía FGR).

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó que Edwin Oswaldo Recinos Ortiz recibió una condena total de 360 años de prisión por cometer estafa agravada a través de una empresa ficticia de importación de vehículos.

Según la Fiscalía, Recinos Ortiz engañó a decenas de personas entre 2018 y 2021, prometiendo automóviles importados a precios reducidos y causando un daño económico que superó los 49,300 dólares solo en uno de los procesos judiciales.

La FGR informó en su cuenta oficial de la red social X que el Tribunal amplió la sentencia de Ortiz a raíz de nuevas pruebas y tras una apelación presentada por la institución. Inicialmente, en marzo de 2025, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador había impuesto una pena de apenas ocho años, pese a la magnitud de las pérdidas sufridas por las víctimas.

Posteriormente, la Cámara Primero de lo Penal revisó el caso y elevó la condena a 298 años de prisión en febrero de 2026, al considerar el alcance del fraude y el número de afectados.

A esta sentencia se añadió una nueva condena de 62 años de cárcel, dictada luego de demostrarse que Recinos Ortiz estafó a ocho víctimas con un monto superior a 49,300 dólares. De acuerdo con la FGR, el imputado debe además resarcir a los afectados mediante el pago de 350,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Durante la audiencia de febrero de 2026, la Cámara Primero de lo Penal elevó la sentencia de Edwin Recinos Ortiz a 298 años de prisión (Foto cortesía FGR).
Durante la audiencia de febrero de 2026, la Cámara Primero de lo Penal elevó la sentencia de Edwin Recinos Ortiz a 298 años de prisión (Foto cortesía FGR).

El Ministerio Público, sostiene que la cifra de víctimas podría superar las 700 personas, ya que Recinos utilizó redes sociales para publicitar su empresa fraudulenta y captar interesados en adquirir vehículos usados.

El mecanismo de la estafa: empresa fantasma y redes sociales

Según las investigaciones citadas por la Fiscalía General de la República, Recinos Ortiz fundó en 2018 una sociedad denominada “Import Ortiz”, dedicada aparentemente a la importación de autos usados a precios inferiores al mercado. El esquema operó hasta 2021 y aprovechó la difusión en plataformas digitales para llegar a un amplio público.

La FGR detalló que al menos 56 personas entregaron anticipos que oscilaban entre 1,500 y 5,000 dólares con la esperanza de recibir un vehículo importado. “El imputado nunca cumplió los tratos ni devolvió el dinero”, precisó la institución en su comunicación oficial.

Edwin Recinos Ortiz recibió inicialmente una condena de 298 años de cárcel en febrero de este año, cifra que recientemente ascendió a un total de 360 años por nuevos casos de estafa (Foto cortesía FGR).
Edwin Recinos Ortiz recibió inicialmente una condena de 298 años de cárcel en febrero de este año, cifra que recientemente ascendió a un total de 360 años por nuevos casos de estafa (Foto cortesía FGR).

El patrón consistía en prometer vehículos provenientes del extranjero, cobrar anticipos y desaparecer sin entregar los automóviles ni reembolsar a los clientes. Esta modalidad permitió a Recinos Ortiz expandir el fraude, alcanzando incluso a personas fuera de la capital. La Fiscalía advirtió que el alcance de la estafa sigue bajo investigación, ya que existen procesos pendientes relacionados con otras 100 víctimas que esperan juicio en los próximos meses.

El delito de estafa en El Salvador

La estafa es un delito tipificado en el Código Penal de El Salvador y sanciona a quien induce a error a otro para obtener un beneficio económico ilegítimo. La pena por estafa varía en función del monto defraudado y el número de víctimas, pero puede alcanzar décadas de prisión si se comprueba agravación, reincidencia o la existencia de múltiples afectados.

En casos de estafa agravada, la legislación salvadoreña prevé sanciones que superan los 10 años de cárcel y permiten la acumulación de condenas cuando el mismo imputado comete el delito contra varias personas. Además, los jueces pueden ordenar la restitución total o parcial del dinero sustraído y fijar montos de responsabilidad civil para compensar a las víctimas.

La FGR reiteró el llamado a potenciales víctimas para que presenten denuncias y aporten pruebas que permitan ampliar la investigación. Mientras tanto, el proceso judicial continúa, y se prevé que nuevos imputados sean citados por hechos relacionados.

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