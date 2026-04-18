Costa Rica

Refuerzo estratégico: agentes de la DEA y el FBI se establecen de forma permanente en Costa Rica

En un movimiento estratégico para frenar el avance del crimen organizado, agentes de la DEA y el FBI se establecerán de forma permanente en Costa Rica a partir de este mes

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Investigadores estadounidenses y autoridades costarricenses trabajarán de forma conjunta en operativos de alta precisión contra el narcotráfico (Cortesía: Official FBI Boston).
Investigadores estadounidenses y autoridades costarricenses trabajarán de forma conjunta en operativos de alta precisión contra el narcotráfico (Cortesía: Official FBI Boston).

En lo que representa un giro histórico en las políticas de seguridad nacional y cooperación internacional, Costa Rica ha comenzado a recibir un despliegue permanente de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente del país, busca blindar las fronteras y el territorio costarricense ante el avance sostenido de las estructuras del crimen organizado transnacional que operan en la región.

El contingente estadounidense, compuesto por una robusta planilla de investigadores de campo, especialistas técnicos y personal administrativo, no operará de forma aislada. Según confirmó Claire Thomas, encargada de prensa de la Embajada de EE.UU, los funcionarios se han establecido en las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José.

Desde ese centro neurálgico, se coordinarán acciones de inteligencia y operativos tácticos de última generación, utilizando tecnología de punta para la detección y neutralización de cargamentos de droga y redes de lavado de dinero.

Este movimiento no es casualidad. Responde a la implementación del programa regional “Escudo de las Américas”, una estrategia diseñada por Washington para fortalecer las capacidades de respuesta de sus aliados estratégicos en el continente.

Costa Rica contará con presencia permanente de agentes de la DEA y el FBI, como parte de un reforzamiento en la cooperación internacional en materia de seguridad.

En el caso del país tico ha pasado de ser una zona de tránsito a un punto crítico de almacenamiento y logística para los carteles, lo que ha disparado las tasas de criminalidad interna y ha convertido la seguridad en la principal preocupación de la ciudadanía.

La importancia de este apoyo para la seguridad y soberanía de Costa Rica

La llegada de estos especialistas técnicos y operativos marca un hito por varias razones fundamentales. En primer lugar, la transferencia de capacidades tecnológicas. El acceso a herramientas de interceptación, análisis de datos masivos (Big Data) y vigilancia satelital que aporta el gobierno estadounidense permite a las autoridades costarricenses nivelar la cancha frente a organizaciones criminales que cuentan con presupuestos multimillonarios y armamento de guerra.

En segundo lugar, este despliegue cobra una relevancia jurídica crucial gracias al tratado de extradición actualizado entre Costa Rica y Estados Unidos en 2025. La presencia permanente de agentes de la DEA y el FBI en San José facilita la construcción de expedientes judiciales sólidos que pueden ser procesados en cortes estadounidenses.

Esto envía un mensaje contundente a los líderes del narcotráfico: la impunidad se reduce drásticamente cuando las investigaciones conjuntas pueden derivar en sentencias fuera de las fronteras nacionales, donde el poder de corrupción de las bandas criminales es nulo.

Bajo el convenio de patrullaje conjunto, embarcaciones estadounidenses y costarricenses monitorean las rutas marítimas utilizadas por los carteles para el trasiego de droga hacia Norteamérica (Cortesía).
Bajo el convenio de patrullaje conjunto, embarcaciones estadounidenses y costarricenses monitorean las rutas marítimas utilizadas por los carteles para el trasiego de droga hacia Norteamérica (Cortesía).

Al integrar bases de datos de inteligencia regional, el país puede anticipar movimientos de embarcaciones en el Pacífico o aeronaves sospechosas antes de que ingresen a aguas jurisdiccionales.

Finalmente, este apoyo robustece la confianza institucional. En un contexto donde el narcotráfico intenta infiltrar las estructuras estatales, la colaboración estrecha con agencias internacionales bajo estrictos protocolos de confianza ayuda a depurar y fortalecer los cuerpos policiales locales. El despliegue en Pavas no solo simboliza una alianza militar o policial, sino un compromiso político de largo plazo para recuperar la paz social en Costa Rica.

A medida que el personal operativo comienza sus funciones, el país entra en una nueva fase de su lucha contra el crimen organizado, donde la tecnología de última generación y la cooperación judicial serán las armas principales para desarticular las redes que amenazan la estabilidad democrática de la nación.

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