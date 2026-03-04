República Dominicana

La adquisición de AES Corporation transforma el sector energético dominicano

Un grupo liderado por GIP y EQT asumirá el control de la multinacional tras desembolsar más de diez mil millones de dólares, mientras la operación genera expectativas sobre el desarrollo de infraestructuras eléctricas en la región

La adquisición de AES Corporation, una compañía multinacional del sector energético con operaciones centrales en la República Dominicana, por USD 10,700 millones se posiciona como una de las mayores operaciones de infraestructura energética de los últimos años. El acuerdo, liderado por Global Infrastructure Partners (fondo global de inversión filial del gestor de activos líder mundial BlackRock) y el fondo global sueco EQT Infrastructure VI Fund, establece un precio de USD 15 por acción y ubica el valor empresarial de AES Corporation en USD 33,400 millones.

Esta cifra incluye deuda y otras obligaciones financieras asociadas, precisan medios dominicanos como El Día y Diario Libre. La junta directiva aprobó la transacción de manera unánime; la concreción depende de autorizaciones regulatorias federales, estatales e internacionales, proceso que puede extenderse hasta finales de 2026 o principios de 2027, según ambos medios.

Desde finales de la década de los noventa, AES ha sido parte relevante en la transformación del sector eléctrico dominicano. Ingresó a la región con la compra de Dominican Power Partners (DPP), propietaria de las turbinas Los Mina V y Los Mina VI, que aportan una capacidad conjunta de 118 megavatios (MW), detalla El Día. Luego construyó el complejo AES Andrés, que comprende una central de ciclo combinado de 319 MW, una terminal de gas natural licuado (GNL) en Boca Chica y un gasoducto que une esas instalaciones con DPP, según ambas fuentes.

El impacto de AES en el sistema se amplía con su presencia en el Gasoducto del Este, la central Los Mina y la gestión de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo S.A., en sociedad con el Estado, agrega Diario Libre. Estas infraestructuras han permitido la estabilidad y la diversificación de la matriz energética local, abriendo espacio al avance de fuentes más limpias según el crecimiento de la demanda eléctrica regional.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la multinacional de energía eléctrica AES. REUTERS/Rodrigo Garrido

Nuevas oportunidades de inversión para el sistema energético dominicano

La operación de compra no implica modificaciones inmediatas en las actividades de AES Dominicana, de acuerdo con Diario Libre. No obstante, la entrada del consorcio liderado por GIP/BlackRock y EQT puede traducirse en un mayor flujo de capital dirigido a proyectos de infraestructura energética en la República Dominicana y el Caribe.

Según El Día, el respaldo financiero de los nuevos propietarios puede facilitar la modernización de instalaciones, la expansión de nuevas capacidades de generación y el fortalecimiento de los sistemas de transporte y almacenamiento de gas natural.

AES prevé que este nuevo escenario empresarial impulse un crecimiento sostenible a largo plazo, favoreciendo a sus filiales de distribución regulada de energía y a su división de energía limpia en Estados Unidos, además de los activos estratégicos en América Latina. La compañía anticipa que la culminación de la transacción proporcionará los recursos para mantener su posición como operador en la región.

El peso numérico: USD 33,400 millones marcan el valor consolidado de la transacción AES

El acuerdo fija el precio de USD 15 por acción y eleva el valor empresarial a USD 33,400 millones al incluir la deuda, constituyendo una de las operaciones más cuantiosas del sector energético internacional en los últimos años, según los datos de El Día y Diario Libre. La concreción del proceso depende tanto de regulaciones locales como internacionales, requerimiento presente en transacciones de esta magnitud.

La demanda regional de electricidad y la necesidad creciente de diversificación con fuentes más sostenibles impulsan esta adquisición como referencia para futuras inversiones y estrategias del sector energético de la República Dominicana y el Caribe.

