Estados Unidos y República Dominicana firman acuerdo de cooperación en salud por más de USD 60 millones

Un acuerdo de cooperación sanitaria de alcance sin precedentes ha sido firmado por la República Dominicana y Estados Unidos, con una inversión conjunta de USD 60.8 millones destinada a reforzar la respuesta frente al VIH/sida y otras amenazas de seguridad sanitaria durante los próximos cinco años, en una estrategia que apunta a fortalecer sistemas nacionales y crear capacidades permanentes compartidas.

Según informó la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, el memorando establece una participación financiera de USD 46.7 millones por parte de Estados Unidos y USD 14.1 millones del gobierno dominicano, delineando un modelo de coinversión sostenible y a largo plazo.

Una inversión de USD 60.8 millones para sistemas de salud resilientes

El memorando de entendimiento fue firmado en Santo Domingo por Prashant Hemady, ministro consejero en funciones de la Embajada de Estados Unidos, y Víctor Atallah, ministro de Salud Pública.

El acuerdo asigna la mayor parte de la inversión, USD 46.7 millones, al apoyo estadounidense, mientras que la participación dominicana se incrementa hasta representar el 30% del compromiso financiero de Estados Unidos, porcentaje que se alcanzará de manera progresiva.

Esta fórmula asegura la apropiación nacional y la continuidad de los servicios críticos tras la finalización del periodo de apoyo internacional.

El acuerdo prioriza áreas críticas como la gestión de la epidemia de VIH, la resistencia antimicrobiana, la vigilancia epidemiológica y la preparación frente a brotes de enfermedades infecciosas.

Durante la ceremonia, Hemady destacó el carácter estratégico del memorando: “Este memorando de entendimiento representa el compromiso duradero de los Estados Unidos con la salud y la prosperidad del pueblo dominicano y del pueblo estadounidense”.

Subrayó la finalidad del acuerdo, orientada a afianzar un sistema de salud dominicano robusto: “A través del liderazgo y una significativa coinversión, estamos apoyando un sistema de salud dominicano más sólido y resiliente, que tendrá efectos sostenibles en la lucha contra las enfermedades infecciosas, protegerá a nuestras dos naciones frente a amenazas existentes y emergentes, y salvará vidas”.

El programa prevé también el fortalecimiento de laboratorios, la mejora en los sistemas de información y el respaldo a la formación del personal sanitario.

Por su parte, Atallah puso el foco en el cambio de paradigma: “Damos un paso que trasciende la coyuntura: pasamos de reaccionar ante crisis a anticiparnos a ellas, y de gestionar emergencias a construir resiliencia estructural. Estamos consolidando capacidades permanentes que protegen vidas, fortalecen las instituciones y reducen vulnerabilidades estratégicas”.

Un memorando que refuerza la seguridad sanitaria y la prosperidad compartida en la región

El acuerdo reconoce que la eficiencia de los sistemas de salud depende de instituciones sólidas y políticas fundamentadas en pruebas. Al fortalecer el liderazgo técnico y operativo del Ministerio de Salud Pública, la alianza busca asegurar “que las comunidades dominicanas tengan acceso a servicios esenciales de salud y que el país esté preparado para detectar y responder de manera oportuna a amenazas de enfermedades infecciosas”.

Hemady remarcó la proyección regional del memorando: “Este acuerdo es el resultado de la colaboración entre nuestros gobiernos. Refleja nuestro compromiso mutuo de proteger los avances en salud en nuestra región compartida, fortalecer las instituciones locales y garantizar que el sistema de salud dominicano sea resiliente, ágil y sostenible”.

El programa prevé también el fortalecimiento de laboratorios, la mejora en los sistemas de información y el respaldo a la formación del personal sanitario.

La cooperación bilateral ha salvado vidas y robustecido la capacidad sanitaria de República Dominicana durante décadas.

El nuevo memorando reitera la continuidad de esa alianza bajo la Estrategia Global de Salud America First y marca el inicio de un periodo en que “los logros en salud de la República Dominicana sean sostenidos por instituciones dominicanas, para beneficio de las comunidades dominicanas”.