Los textiles dominicanos mantienen acceso sin aranceles al mercado estadounidense

Los textiles de República Dominicana quedan exentos del nuevo arancel del 10 % impuesto por Estados Unidos, asegurando su competitividad en el mercado norteamericano. - (Foto archivo crédito X)

La entrada en vigor del arancel temporal del 10% sobre la mayoría de productos importados a Estados Unidos no afectará a los bienes textiles y confecciones de República Dominicana. Estos seguirán ingresando sin pagar impuestos, gracias al marco del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, en una decisión que blinda al sector exportador dominicano frente a nuevas restricciones comerciales y preserva su acceso competitivo al principal mercado externo, según el anuncio oficial difundido por la Presidencia estadounidense y citado por DR-Cafta News Report.

La exclusión beneficia de manera directa a los productores de textiles y confecciones que operan bajo el acuerdo DR-Cafta, suscrito entre Estados Unidos, República Dominicana y cinco países centroamericanos, permitiendo que la industria mantenga un flujo comercial preferencial. De acuerdo con datos difundidos por el U.S. Census Bureau, durante 2024, las exportaciones de bienes dominicanos a Estados Unidos sumaron $7,501.5 millones, lo que refleja la magnitud económica del comercio bilateral y resalta el peso del sector textil dentro de ese intercambio.

El arancel temporal del 10 %, vigente desde el 24 de febrero de 2026 por un periodo inicial de 150 días, no afecta a productos cubiertos por el DR-Cafta. (Foto archivo: Colortex)

El DR-Cafta protege la exportación textil dominicana frente al nuevo arancel temporal

La nueva medida de arancel ad valorem surge de la aplicación de la Sección 122 de la Trade Act of 1974, una herramienta que faculta al Ejecutivo estadounidense a imponer impuestos cuando existen desequilibrios económicos graves. La proclamación firmada por Donald Trump establece que el impuesto tendrá una duración inicial de 150 días y que excluye de forma explícita a los textiles y confecciones provenientes de países miembros del DR-Cafta, siempre que cumplan con las reglas de origen.

El texto oficial subraya que los productos textiles de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua podrán seguir ingresando a Estados Unidos libres de aranceles, siempre que estén amparados por el acuerdo DR-Cafta. Esta disposición impide que los principales artículos textiles dominicanos experimenten el aumento de costos que sí afectará a otros rubros, al quedar protegidos de la subida impositiva que alcanza al resto de las importaciones.

La medida protege miles de empleos relacionados con la industria manufacturera y de zonas francas en República Dominicana al evitar el alza de costos de exportación. (Foto cortesía - archivo)

La industria local y las autoridades económicas han valorado el impacto de la exclusión, dado que Estados Unidos representa el mercado más importante para las exportaciones dominicanas de textiles. En ausencia de este beneficio, el sector habría rondado aumentos inmediatos en sus estructuras de precios, dificultando su competitividad internacional y poniendo en riesgo miles de empleos asociados a la actividad manufacturera y de zonas francas.

El nuevo arancel de 10 % entró en vigor el 24 de febrero de 2026 y se prevé que permanezca vigente durante 150 días, salvo intervención del Congreso estadounidense que pueda extender o modificar la medida. Aunque inicialmente la administración Trump había anunciado la posibilidad de llevar el gravamen hasta un 15%, representantes del Gobierno precisaron posterior a la promulgación que, por ahora, el nivel se mantendrá en el 10%, condicionado además al progreso de acciones bilaterales y al comportamiento de los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y otras naciones, según informó DR-Cafta News Report.

La exclusión refuerza a República Dominicana como socio comercial estratégico de Estados Unidos y proporciona estabilidad ante la incertidumbre arancelaria global. (Foto cortesía - archivo)

La Casa Blanca indicó que la finalidad de la norma es proteger los intereses nacionales y reequilibrar las relaciones comerciales de Estados Unidos, en concordancia con los objetivos declarados de apoyar a trabajadores, agricultores y fabricantes estadounidenses. El análisis oficial insistió en que la selección de las excepciones, como la otorgada a los textiles dominicanos amparados por el DR-Cafta, responde tanto a la búsqueda de evitar daños colaterales en sectores estratégicos como a la necesidad de cumplir compromisos internacionales.