República Dominicana

Los textiles dominicanos mantienen acceso sin aranceles al mercado estadounidense

El arranque del nuevo impuesto del 10 % sobre importaciones a Estados Unidos no impacta a las exportaciones textiles y de confecciones de República Dominicana, gracias a la protección brindada por el acuerdo comercial DR-Cafta

Guardar
Los textiles de República Dominicana
Los textiles de República Dominicana quedan exentos del nuevo arancel del 10 % impuesto por Estados Unidos, asegurando su competitividad en el mercado norteamericano. - (Foto archivo crédito X)

La entrada en vigor del arancel temporal del 10% sobre la mayoría de productos importados a Estados Unidos no afectará a los bienes textiles y confecciones de República Dominicana. Estos seguirán ingresando sin pagar impuestos, gracias al marco del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, en una decisión que blinda al sector exportador dominicano frente a nuevas restricciones comerciales y preserva su acceso competitivo al principal mercado externo, según el anuncio oficial difundido por la Presidencia estadounidense y citado por DR-Cafta News Report.

La exclusión beneficia de manera directa a los productores de textiles y confecciones que operan bajo el acuerdo DR-Cafta, suscrito entre Estados Unidos, República Dominicana y cinco países centroamericanos, permitiendo que la industria mantenga un flujo comercial preferencial. De acuerdo con datos difundidos por el U.S. Census Bureau, durante 2024, las exportaciones de bienes dominicanos a Estados Unidos sumaron $7,501.5 millones, lo que refleja la magnitud económica del comercio bilateral y resalta el peso del sector textil dentro de ese intercambio.

El arancel temporal del 10
El arancel temporal del 10 %, vigente desde el 24 de febrero de 2026 por un periodo inicial de 150 días, no afecta a productos cubiertos por el DR-Cafta. (Foto archivo: Colortex)

El DR-Cafta protege la exportación textil dominicana frente al nuevo arancel temporal

La nueva medida de arancel ad valorem surge de la aplicación de la Sección 122 de la Trade Act of 1974, una herramienta que faculta al Ejecutivo estadounidense a imponer impuestos cuando existen desequilibrios económicos graves. La proclamación firmada por Donald Trump establece que el impuesto tendrá una duración inicial de 150 días y que excluye de forma explícita a los textiles y confecciones provenientes de países miembros del DR-Cafta, siempre que cumplan con las reglas de origen.

El texto oficial subraya que los productos textiles de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua podrán seguir ingresando a Estados Unidos libres de aranceles, siempre que estén amparados por el acuerdo DR-Cafta. Esta disposición impide que los principales artículos textiles dominicanos experimenten el aumento de costos que sí afectará a otros rubros, al quedar protegidos de la subida impositiva que alcanza al resto de las importaciones.

La medida protege miles de
La medida protege miles de empleos relacionados con la industria manufacturera y de zonas francas en República Dominicana al evitar el alza de costos de exportación. (Foto cortesía - archivo)

La industria local y las autoridades económicas han valorado el impacto de la exclusión, dado que Estados Unidos representa el mercado más importante para las exportaciones dominicanas de textiles. En ausencia de este beneficio, el sector habría rondado aumentos inmediatos en sus estructuras de precios, dificultando su competitividad internacional y poniendo en riesgo miles de empleos asociados a la actividad manufacturera y de zonas francas.

El nuevo arancel de 10 % entró en vigor el 24 de febrero de 2026 y se prevé que permanezca vigente durante 150 días, salvo intervención del Congreso estadounidense que pueda extender o modificar la medida. Aunque inicialmente la administración Trump había anunciado la posibilidad de llevar el gravamen hasta un 15%, representantes del Gobierno precisaron posterior a la promulgación que, por ahora, el nivel se mantendrá en el 10%, condicionado además al progreso de acciones bilaterales y al comportamiento de los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y otras naciones, según informó DR-Cafta News Report.

La exclusión refuerza a República
La exclusión refuerza a República Dominicana como socio comercial estratégico de Estados Unidos y proporciona estabilidad ante la incertidumbre arancelaria global. (Foto cortesía - archivo)

La Casa Blanca indicó que la finalidad de la norma es proteger los intereses nacionales y reequilibrar las relaciones comerciales de Estados Unidos, en concordancia con los objetivos declarados de apoyar a trabajadores, agricultores y fabricantes estadounidenses. El análisis oficial insistió en que la selección de las excepciones, como la otorgada a los textiles dominicanos amparados por el DR-Cafta, responde tanto a la búsqueda de evitar daños colaterales en sectores estratégicos como a la necesidad de cumplir compromisos internacionales.

Temas Relacionados

Textil DominicanoRepública DominicanaDR-CaftaArancel de ImportaciónComercio BilateralEstados Unidos

Últimas Noticias

Panamá: Mulino destaca reemplazo total de personal y operación al 100% en el puerto Cristóbal

José Raúl Mulino aseguró la continuidad operativa en puertos clave de Panamá mediante la integración de trabajadores nacionales, respaldada por entidades estatales y empresas internacionales

Panamá: Mulino destaca reemplazo total

La alcaldía de San Salvador entrega credenciales a familias beneficiadas en comunidad Nicaragua

Un grupo de residentes recibió documentos que les permitirán asumir responsabilidades en la gestión y organización de sus nuevas viviendas, facilitando la interacción formal con instituciones y promoviendo el fortalecimiento de la administración local.

La alcaldía de San Salvador

Las cicatrices de la ruta 47: La madre salvadoreña que esperó más de una década por justicia

En 2010, el atentado contra la ruta 47 dejó cicatrices imborrables en Mejicanos. Para una madre salvadoreña, la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo se convirtió en una lucha que duró más de una década

Las cicatrices de la ruta

Honduras eleva a USD 100,000 el monto de divisas libre de documentación para empresas y ciudadanos

El plan gradual elimina varios controles previos y eleva el tope permitido en operaciones cambiarias, con la meta de mejorar la disponibilidad de dólares y agilizar la movilización de recursos

Honduras eleva a USD 100,000

El tribunal panameño concluye el juicio por sobornos de empresa brasileña

La audiencia finalizó tras la presentación de los últimos argumentos defensivos y será la jueza Baloisa Marquínez quien emita su fallo después de un periodo de deliberación extendido por la complejidad del expediente

El tribunal panameño concluye el

TECNO

Apagar el celular 5 minutos

Apagar el celular 5 minutos todos los días sirve para evitar ciberataques: verdad o mito

Cinco ajustes para acelerar el rendimiento de un celular Android cuando funciona lento

Sony hace que los juegos en PS5 Pro se vean mejor que nunca y Resident Evil Requiem lo pone a prueba

Sierra, la supercomputadora que marcó una etapa en la seguridad nuclear estadounidense

¿Un PC de escritorio alimentado por pilas?, el experimento de YouTube que lo hizo posible

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Garner confiesa cómo una

Jennifer Garner confiesa cómo una frase de “Si tuviera 30” todavía guía su vida

Shia LaBeouf fue detenido nuevamente en Nueva Orleans: “Las personas homosexuales corpulentas me dan miedo”

Robbie Williams pide disculpas públicas a un excompañero tras el documental de Take That

El hijo de Cher fue arrestado por alteración del orden en una escuela de New Hampshire

La verdadera historia detrás de "Hamnet", la película que recrea el lado más íntimo de William Shakespeare y Anne Hathaway

MUNDO

Irán desafía a EEUU: el

Irán desafía a EEUU: el régimen lanzó nuevas oleadas de ataques mientras jura venganza por la muerte de Khamenei

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que lanzó cuatro misiles contra el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln

El referéndum que divide a Italia: ¿Por qué el voto en Argentina puede definir el futuro de sus jueces?

El detrás de escena del plan de Donald Trump para acabar con el líder supremo iraní Ali Khamenei

Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA