Presidente dominicano recibe la primera licencia de conducir con estándares internacionales

El presidente Luis Abinader recibió el documento bajo un nuevo sistema que refuerza el control y la seguridad de los datos./ (Presidencia de la República Dominicana)

El gobierno dominicano da un paso decisivo en la modernización de la gestión vial con la entrada en vigor del nuevo sistema estatal de licencias de conducir, cuyo primer ejemplar fue entregado hoy al presidente Luis Abinader y estará disponible para la ciudadanía a partir del 2 de marzo.

Por primera vez en dos décadas, el software, el código fuente y la base de datos asociados a la emisión del documento quedan bajo control exclusivo del Estado dominicano, eliminando la dependencia de proveedores privados y robusteciendo la seguridad y la transparencia del proceso, según informó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La renovación tecnológica se traduce en beneficios económicos y operativos. El modelo fue estructurado para que el Estado proyecte beneficios superiores a RD$1,000 millones sin que el costo para los ciudadanos aumente, detalló el Intrant a medios dominicanos.

Además, con la expansión del sistema se cubrirán 32 demarcaciones en el país, frente a las 14 anteriores, y se ampliará la atención en consulados en el exterior, pasando de cinco a diez sedes, como Miami, Nueva York y Madrid.

En los próximos 60 días, nuevas oficinas abrirán en varias provincias y ciudades extranjeras, incluyendo New Jersey, Barcelona, Puerto Rico, Bruselas y Zúrich.

Milton Morrison, director ejecutivo del Intrant, explicó a Listín Diario y Diario Libre que el sistema incorpora una infraestructura tecnológica avanzada. Entre sus características destacan la fabricación de la licencia en policarbonato de alta seguridad, la personalización mediante grabado láser, la presencia de microtexto, hologramas, tintas invisibles e impresión UV, alineados a los estándares ISO/IEC 18013-5 que rigen la autenticidad y verificabilidad mundial de estos documentos.

En cuanto a la validación de identidad, el modelo integra un sistema biométrico avanzado (ABIS) y un historial único centralizado, con registros auditables. Esta trazabilidad responde al objetivo de que ningún proveedor externo vuelva a controlar la plataforma tecnológica pública.

Sobre este punto, Morrison afirmó: “Este no es solo un cambio de formato, es la consolidación de un sistema más seguro, auditable y transparente, que fortalece la seguridad vial y genera beneficios para el país sin aumentar el costo para los ciudadanos”.

República Dominicana se posiciona entre los países con licencias de conducir de alta seguridad, bajo control estatal y con mecanismos auditables y verificables. /(Redes de Presidencia de la República Dominicana)

El proceso de evaluación de conductores también se ve impactado por la renovación. Se incorporaron exámenes teóricos y prácticos digitalizados, con mecanismos de verificación que disminuyen la discrecionalidad y fortalecen la credibilidad del proceso de habilitación.

La Licencia Digital y la inclusión de motociclistas: los próximos desafíos

El Intrant indicó que en una segunda fase se incorporará la Licencia Digital de Conducir (mDL), integrada a las normas internacionales ISO/IEC 18013-5. Esta versión electrónica podrá validarse mediante autenticación biométrica, incluso sin conexión a internet, según lo expuesto por Morrison a Listín Diario.

El organismo prevé que con este esquema modernizado es posible incorporar progresivamente a más de un millón de motociclistas, quienes actualmente no cuentan con licencia, con el objetivo de fortalecer su formación y disminuir el índice de siniestralidad vial, según señaló el Intrant a Diario Libre.

La nueva licencia incorpora tecnología de policarbonato, grabado láser y elementos de seguridad alineados a los estándares internacionales./ (Redes de Presidencia de la República Dominicana)

Un proceso de modernización tras 20 años de continuidad privada

La anterior plataforma tecnológica estuvo en manos de empresas privadas durante dos décadas. El cambio de gestión estatal se produjo después de un proceso público de licitación, en el que el Consorcio Mobility ID resultó adjudicatario, en reemplazo de Dekolor, para la prestación del servicio, informó Diario Libre.

En la primera etapa, el servicio estará disponible en oficinas del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, Higüey, La Romana, Puerto Plata, Nagua, Bonao, San Juan, Barahona, Azua y Valverde.

En el exterior, la cobertura inicial alcanza consulados en cinco ciudades, entre ellas Miami y Madrid.

La entrega de esta nueva licencia, realizada sin declaraciones públicas del presidente Abinader, tuvo lugar un día antes de su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

Con la implementación de este nuevo esquema, la República Dominicana se consolida dentro del reducido grupo de países que emiten licencias de conducir bajo estándares internacionales de alta seguridad, con el control de los datos en manos del Estado y mecanismos de auditoría verificables, informó el Intrant.