El presidente Abinader inaugura la línea 2-C del Metro y amplía la red de transporte en Santo Domingo

El tren de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo recorrerá un tramo elevado sobre la autopista Duarte. (Foto cortesía Listín Diario).

El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este 24 de febrero de 2026 la línea 2-C del Metro de Santo Domingo, una obra que permitirá a más de 100,000 usuarios trasladarse entre Los Alcarrizos y el kilómetro 9 de la autopista Duarte en solo 12 minutos.

El acto contó con la presencia de las principales autoridades y representantes de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). La nueva línea, que tiene una extensión de 7,3 kilómetros, suma cinco estaciones: Pablo Adón, Freddy Gatón Arce, 27 de Febrero, Franklin Mieses Burgos y Pedro Martínez, ubicadas entre la entrada de Los Alcarrizos y el tradicional kilómetro 9, punto de conexión con la red principal del sistema.

El presidente Luis Abinader en la inauguración de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo (Presidencia RD).

Según confirmó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la línea 2-C beneficiará a más de un millón de habitantes de Los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantoja y sectores del oeste de la capital dominicana. La entidad detalló que el servicio será gratuito durante las primeras semanas, hasta la llegada de la Semana Santa.

El presidente Abinader destacó durante la inauguración que “Esta obra beneficiará a más de un millón de habitantes de Santo Domingo Este, Pantoja, Los Alcarrizos y zonas aledañas, incorporando medio millón de nuevos usuarios al sistema integrado de transporte público”.

Integración del Metro con el Teleférico de Los Alcarrizos y un sistema de transporte unificado

De acuerdo con el director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa, abogó que la línea 2-C del Metro de Santo Domingo estará interconectada con el Teleférico de Los Alcarrizos a través de la estación principal del municipio.

Esta integración forma parte del Sistema Integrado de Transporte de la República Dominicana y permitirá a los usuarios desplazarse utilizando un único boleto en toda la red, que incluye el metro, los corredores de autobuses y el teleférico.

La estación Pablo Adón Guzmán funcionará como punto de enlace entre el metro y el teleférico, facilitando el acceso a más de 400,000 residentes de la zona oeste de la capital y mejorando la conectividad hacia el centro de la ciudad.

Jhael Isa, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), durante su intervención en el acto de inauguración de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo (Foto cortesía Presidencia RD).

El teleférico cuenta con cuatro estaciones y tiene capacidad para transportar hasta 4,500 personas por hora en cada sentido, cubriendo una distancia de 4,2 kilómetros sobre áreas densamente pobladas. Esta infraestructura busca ofrecer soluciones de movilidad sostenibles y reducir la congestión vehicular en los corredores más transitados de Santo Domingo.

Una inversión millonaria para mejorar la movilidad y conectar Los Alcarrizos con el este de Santo Domingo

La inversión total del proyecto supera los 506 millones de dólares. El trazado fue iniciado en febrero de 2022 y enfrentó retrasos por condiciones climáticas y procesos de indemnización de propiedades afectadas. La nueva infraestructura busca aliviar la congestión vehicular y fortalecer el sistema de transporte público en Santo Domingo.

La línea 2-C ofrece una conexión directa entre Los Alcarrizos y el este de la ciudad, ya que el trayecto completo hasta Megacentro se realizará en solo 34 minutos. Para la OPRET, este avance representa una respuesta al crecimiento urbano y a las demandas de transporte seguro y eficiente en la capital dominicana.

Más que una obra de ingeniería, la expansión del Metro de Santo Domingo es un proyecto que impacta directamente la vida de miles de personas. Conoce la historia de cómo se unió el municipio de Los Alcarrizos con los corredores del Gran Santo Domingo.

El recorrido inaugural marca el inicio de operaciones regulares en todas las estaciones del nuevo tramo. La OPRET informó que, durante los primeros días, se monitoreará el flujo de pasajeros y los tiempos de servicio para ajustar la frecuencia de los trenes conforme aumente la demanda.