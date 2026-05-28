Condenan en El Salvador a una falsa doctora por atender pacientes y recetar medicamentos usando identidad ajena

Condenan a mujer por ejercer medicina ilegalmente y falsificar registros profesionales en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dictó una condena de cinco años de prisión contra Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez tras comprobar que ejercía como doctora de manera ilegal, utilizando el número de registro de otro profesional, según información proporcionada este miércoles por la cuenta Centros Judiciales.

La acusada fue hallada culpable de ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material, tras un proceso iniciado por la denuncia de una víctima y la investigación coordinada por el Consejo Superior de Salud Pública.

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De acuerdo con la información oficial, el caso comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando una médica detectó que alguien empleaba su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM). La afectada denunció la situación ante la autoridad sanitaria y el caso pasó al ámbito judicial. De igual forma, el Centro Judicial de San Salvador estableció que Cárcamo Jiménez administraba un local que simulaba ser un consultorio médico, donde atendía pacientes, prescribía recetas y hasta realizaba procedimientos clínicos.

Durante el operativo realizado el 30 de junio del mismo año, la Policía Nacional Civil (PNC) decomisó gabachas con logotipos de hospitales nacionales, equipo clínico y sellos profesionales en el inmueble. El informe judicial detalló que la acusada actuó con pleno conocimiento y dolo, utilizando el número de registro ajeno y presentándose como doctora ante los pacientes.

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Policía Nacional Civil decomisó en el inmueble gabachas con logotipos hospitalarios, sellos y equipo clínico utilizados para simular un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Primero de Sentencia concluyó que las pruebas documentales y testimoniales presentadas durante el juicio acreditaron la participación directa de Cárcamo en los hechos. El fallo señaló que la imputada incurrió en un concurso ideal de delitos, ya que suplantó la identidad profesional para ejercer ilegalmente la medicina y falsificó documentos vinculados a la actividad clínica.

Autoridades documentan consultas y recetas sin habilitación,

El proceso penal estableció que la imputada, sin la formación ni habilitación requerida, consultaba pacientes, realizaba evaluaciones clínicas y expedía recetas médicas. Además, las autoridades constataron que empleaba sellos húmedos y materiales identificados con hospitales nacionales, lo que reforzó la acusación de falsedad material. Centro Judicial subrayó que la sentencia busca garantizar la seguridad de los usuarios de servicios médicos y proteger la integridad de los registros profesionales.

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En las diligencias, la PNC documentó la incautación de indumentaria médica y dispositivos clínicos dentro del local, así como la presencia de sellos con datos de otros profesionales. Las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la República resultaron fundamentales para sustentar la acusación y conseguir la condena, según el Centro Judicial.

La acusada utilizó el número de registro médico de otra profesional y fue denunciada ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia establece que Cárcamo deberá cumplir la condena en un centro penal. “En su fallo, el tribunal señaló la existencia de un concurso ideal de delitos y que la procesada actuó con pleno conocimiento y dolo respecto de los hechos atribuidos. Además, consideró que las pruebas presentadas lograron acreditar su participación directa en los mismos. La pena de cinco años deberá cumplirla en un centro penal”, expresa Centros Judiciales en la publicación.

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Centros Judiciales destacó que este tipo de condenas buscan desincentivar el ejercicio ilegal de profesiones sensibles y proteger la confianza de la población en los servicios de salud.