Guatemala

Capturan en Guatemala al presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera

Agentes policiales aprehenden a un hombre de 36 años, sospechoso de la muerte de una adolescente tras una investigación que incluyó análisis de cámaras y decomiso de evidencias clave

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Primer plano de las manos de un hombre agarrando firmemente las manos entrelazadas de una joven. La joven tiene el cabello oscuro y mira hacia abajo.
La Policía Nacional Civil detuvo en Jutiapa a Luis Alberto Jiménez Vásquez, señalado por femicidio de una adolescente en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la aldea San Miguelito, ubicada en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este miércoles sobre la captura de Luis Alberto J., de 36 años, señalado como el presunto responsable del asesinato de una joven quinceañera. Según el informe oficial de la PNC, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de turno por el delito de femicidio.

La investigación, desarrollada por la Sección de Delitos Contra el Femicidio, determinó que el 17 de noviembre de 2025, Luis Alberto J. recogió a la adolescente en una motocicleta cuando ella salía del colegio en el centro de Guazacapán, departamento de Santa Rosa.

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De acuerdo con el reporte policial, la menor, quien vestía su uniforme escolar y portaba una mochila, aceptó acompañar al adulto. Las pesquisas establecen que el trayecto continuó hasta una finca situada en la aldea El Astillero, en el mismo municipio.

Luis Alberto J. fue capturado tras recoger a la joven a la salida del colegio y trasladarla a una zona boscosa de Santa Rosa. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Luis Alberto J. fue capturado tras recoger a la joven a la salida del colegio y trasladarla a una zona boscosa de Santa Rosa. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Días después de la desaparición, familiares y autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa, donde el cadáver se encontraba en estado de descomposición y presentaba signos de violencia. A pocos metros, los investigadores encontraron una mochila con cuadernos forrados, un peine y un dije plateado con una imagen religiosa, objetos que fueron reconocidos por allegados a la víctima. El caso generó consternación en la comunidad educativa y en los habitantes de la región, quienes exigieron respuestas a las autoridades.

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La PNC detalló que, gracias a labores de inteligencia y el análisis de grabaciones obtenidas de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, fue posible reconstruir los movimientos y las rutas utilizadas por el presunto agresor. Estas pruebas permitieron sustentar la solicitud de orden de captura y fortalecer la hipótesis de la participación directa de Luis Alberto J. en los hechos investigados. La institución policial subrayó que la detención representa un avance en la lucha contra el femicidio y ratificó el compromiso de continuar combatiendo la impunidad en estos delitos.

Durante el operativo de captura, los agentes incautaron un teléfono móvil y una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar 125, color negro con franjas multicolor. Según la orden judicial, este vehículo está sujeto a secuestro como parte de la investigación, ya que habría sido utilizado para trasladar a la víctima el día de su desaparición. Las autoridades también evalúan la información almacenada en el dispositivo móvil para obtener nuevos elementos probatorios o identificar posibles cómplices.

Los agentes policiales incautaron un teléfono móvil y una motocicleta Bajaj Pulsar 125, claves en la desaparición de la víctima. (PNC de Guatemala)
Los agentes policiales incautaron un teléfono móvil y una motocicleta Bajaj Pulsar 125, claves en la desaparición de la víctima. (PNC de Guatemala)

Investigación policial y colaboración ciudadana en la captura del sospechoso

En declaraciones recogidas por la Policía Nacional Civil, se informó: “La investigación incluyó el análisis de las rutas y los tiempos de desplazamiento del sospechoso, así como la identificación de testigos y la recolección de evidencias materiales halladas en el lugar del hallazgo”. Además, la PNC reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y solicitó a quienes posean información adicional que la aporten por los canales oficiales.

En el operativo participaron unidades de investigación criminal, agentes uniformados y representantes del Ministerio Público, quienes coordinaron las acciones para asegurar la integridad del procedimiento y la preservación de la cadena de custodia de las evidencias.

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