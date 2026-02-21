República Dominicana: Ministerio de Educación activa protocolos tras agresión a docente por estudiantes

El Ministerio de Educación de República Dominicana activó protocolos de seguridad tras la agresión a un docente.(Cortesía: Semanario Punto y Aparte)

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) ha manifestado su rechazo categórico ante los recientes actos de violencia registrados en el ámbito escolar, reafirmando su compromiso con la seguridad del personal docente y la creación de entornos educativos libres de agresiones. El pronunciamiento surge tras un incidente violento ocurrido en el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector de Villa Consuelo, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con Diario Listín, el profesor de Lenguas Modernas, Naony Anderson Solano, fue víctima de una agresión física por parte de dos estudiantes de unos 16 y 17 años. Durante el altercado, el docente fue forzado a salir del aula mientras los alumnos le lanzaban diversos objetos, incluyendo butacas, piedras y un zafacón. Asimismo, se informó que el profesor recibió golpes con una correa por parte de los agresores.

Respuesta institucional y activación de protocolos

Ante la gravedad de los hechos, el Minerd informó que se han activado de inmediato los protocolos de seguridad y acompañamiento establecidos para estos casos. La institución ha coordinado acciones con los organismos competentes y con las familias de los estudiantes involucrados, asegurando que el proceso se llevará a cabo conforme a la normativa vigente y el debido proceso.

La cartera educativa enfatizó los siguientes puntos clave en su estrategia de respuesta:

Acompañamiento al docente: Se ha brindado apoyo directo al profesor afectado para garantizar su bienestar tras el incidente.

Mediación y orientación: Las autoridades educativas recalcaron que los conflictos deben ser abordados mediante mecanismos de convivencia escolar y orientación socioemocional.

Corresponsabilidad familiar: El ministerio hizo un llamado a fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia para prevenir conductas violentas en los jóvenes.

El Ministerio de Educación ofreció acompañamiento físico y emocional al docente afectado, conforme a su comunicado oficial. (Cortesía: Minerd)

Un llamado a la cultura de paz

El ministerio fue enfático al señalar que la violencia “no tendrá cabida en las aulas” dominicanas. La institución recordó que los centros educativos deben funcionar como espacios de respeto, diálogo y formación en valores, alejados de cualquier tipo de hostilidad que interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para evitar la repetición de sucesos similares, el Minerd aseguró que continuará reforzando las estrategias preventivas y la formación en cultura de paz dentro de la comunidad educativa. Estas medidas buscan propiciar entornos protectores que resguarden la integridad tanto de los estudiantes como de los maestros.

Este incidente pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema educativo en materia de disciplina y convivencia, así como la necesidad de una intervención articulada entre las autoridades, los docentes y los tutores legales para mantener la armonía en los liceos del país.

Testimonio del profesor

Solano relató a Noticias SIN cómo ocurrieron los hechos. Primero, le impidieron el acceso y le cerraron la puerta al salón, por lo que decidió sentarse en el pasillo para organizar un registro pendiente. Uno de los estudiantes tomó un zafacón y le arrojó la basura en la cara.

Contó que, al intentar incorporarse para ingresar al aula, uno de los jóvenes bloqueó la puerta con una silla y luego le lanzó otra, impactándolo en el rostro.

El profesor Naony Anderson Solano declaró cómo ocurrieron los hechos. (Cortesía: Redes sociales)

Detalló que, al bajar del segundo al primer nivel del centro educativo, uno de los estudiantes le arrojó piedras, mientras otro lo agredía con una correa en la espalda. El docente explicó que sufrió lesiones en la nariz y el rostro, y que una médica le recomendó realizarse estudios maxilofaciales debido a un sangrado persistente.

Respecto a las causas de la agresión, el docente sostuvo que no había tenido inconvenientes previos con los alumnos involucrados ni hubo discusiones antes del incidente.

“No comprendo las razones. Me encontraba enfocado en mi registro cuando sucedió todo”, señaló.