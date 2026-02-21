República Dominicána

República Dominicana: Ministerio de Educación activa protocolos tras agresión a docente por estudiantes

La reacción institucional tuvo lugar luego de un episodio violento protagonizado por dos alumnos en una escuela del sector Villa Consuelo, hecho que impulsó intervenciones urgentes y la revisión de medidas para proteger a la comunidad educativa

Guardar
El Ministerio de Educación de
El Ministerio de Educación de República Dominicana activó protocolos de seguridad tras la agresión a un docente.(Cortesía: Semanario Punto y Aparte)

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) ha manifestado su rechazo categórico ante los recientes actos de violencia registrados en el ámbito escolar, reafirmando su compromiso con la seguridad del personal docente y la creación de entornos educativos libres de agresiones. El pronunciamiento surge tras un incidente violento ocurrido en el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector de Villa Consuelo, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con Diario Listín, el profesor de Lenguas Modernas, Naony Anderson Solano, fue víctima de una agresión física por parte de dos estudiantes de unos 16 y 17 años. Durante el altercado, el docente fue forzado a salir del aula mientras los alumnos le lanzaban diversos objetos, incluyendo butacas, piedras y un zafacón. Asimismo, se informó que el profesor recibió golpes con una correa por parte de los agresores.

Respuesta institucional y activación de protocolos

Ante la gravedad de los hechos, el Minerd informó que se han activado de inmediato los protocolos de seguridad y acompañamiento establecidos para estos casos. La institución ha coordinado acciones con los organismos competentes y con las familias de los estudiantes involucrados, asegurando que el proceso se llevará a cabo conforme a la normativa vigente y el debido proceso.

La cartera educativa enfatizó los siguientes puntos clave en su estrategia de respuesta:

  • Acompañamiento al docente: Se ha brindado apoyo directo al profesor afectado para garantizar su bienestar tras el incidente.
  • Mediación y orientación: Las autoridades educativas recalcaron que los conflictos deben ser abordados mediante mecanismos de convivencia escolar y orientación socioemocional.
  • Corresponsabilidad familiar: El ministerio hizo un llamado a fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia para prevenir conductas violentas en los jóvenes.
El Ministerio de Educación ofreció
El Ministerio de Educación ofreció acompañamiento físico y emocional al docente afectado, conforme a su comunicado oficial. (Cortesía: Minerd)

Un llamado a la cultura de paz

El ministerio fue enfático al señalar que la violencia “no tendrá cabida en las aulas” dominicanas. La institución recordó que los centros educativos deben funcionar como espacios de respeto, diálogo y formación en valores, alejados de cualquier tipo de hostilidad que interrumpa el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para evitar la repetición de sucesos similares, el Minerd aseguró que continuará reforzando las estrategias preventivas y la formación en cultura de paz dentro de la comunidad educativa. Estas medidas buscan propiciar entornos protectores que resguarden la integridad tanto de los estudiantes como de los maestros.

Este incidente pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema educativo en materia de disciplina y convivencia, así como la necesidad de una intervención articulada entre las autoridades, los docentes y los tutores legales para mantener la armonía en los liceos del país.

Testimonio del profesor

Solano relató a Noticias SIN cómo ocurrieron los hechos. Primero, le impidieron el acceso y le cerraron la puerta al salón, por lo que decidió sentarse en el pasillo para organizar un registro pendiente. Uno de los estudiantes tomó un zafacón y le arrojó la basura en la cara.

Contó que, al intentar incorporarse para ingresar al aula, uno de los jóvenes bloqueó la puerta con una silla y luego le lanzó otra, impactándolo en el rostro.

El profesor Naony Anderson Solano
El profesor Naony Anderson Solano declaró cómo ocurrieron los hechos. (Cortesía: Redes sociales)

Detalló que, al bajar del segundo al primer nivel del centro educativo, uno de los estudiantes le arrojó piedras, mientras otro lo agredía con una correa en la espalda. El docente explicó que sufrió lesiones en la nariz y el rostro, y que una médica le recomendó realizarse estudios maxilofaciales debido a un sangrado persistente.

Respecto a las causas de la agresión, el docente sostuvo que no había tenido inconvenientes previos con los alumnos involucrados ni hubo discusiones antes del incidente.

“No comprendo las razones. Me encontraba enfocado en mi registro cuando sucedió todo”, señaló.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónSanto DomingoLiceo Juan Pablo DuarteNaony Anderson SolanoViolencia EscolarProtocolos de Seguridad

Últimas Noticias

Justicia salvadoreña dicta una condena global de 5,641 años para integrantes de la MS-13

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso sentencias de hasta 75 años a pandilleros de la MS-13 por delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas

Justicia salvadoreña dicta una condena

El mercado central de San Salvador se llena de sabor con el festival del Jocote Barón Rojo

Más de 70 agricultores formarán parte del festival para dar a conocer su trabajo así como la variedad de presentaciones del jocote y la guayaba en El Salvador

El mercado central de San

Honduras enfrentará temperaturas de hasta 39°C en medio de condiciones secas que elevan el riesgo de incendios forestales

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales anticipa un aumento considerable en las temperaturas durante los próximos días en Honduras, con valores que podrían llegar a 39°C en departamentos como Choluteca y Valle.

Honduras enfrentará temperaturas de hasta

Colegio de Abogados de Guatemala defiende la integridad de su proceso electoral ante investigaciones del Ministerio Público

La organización gremial emitió un comunicado de prensa en el que expuso argumentos para respaldar el desarrollo del proceso de selección de magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad tras unas declaraciones de Leonor Morales

Colegio de Abogados de Guatemala

El mercado estadounidense concentra la mayor parte de las compras de azúcar salvadoreña en 2025

La importancia de Estados Unidos se evidenció en el volumen de importaciones de los últimos tres años, frente a otros compradores, lo que mantuvo la dependencia del sector respecto a las condiciones del comercio exterior norteamericano

El mercado estadounidense concentra la

TECNO

Cómo llamar a un contacto

Cómo llamar a un contacto que me bloqueó: trucos para iPhone y Android

Códigos de Free Fire para 21 y 22 de febrero: lista completa y cómo canjearlos

Año Nuevo Lunar en Pokémon GO: estas todas las bonificaciones que por el evento

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Internet satelital de Starlink en celulares: lista completa de modelos compatibles y cómo acceder a este servicio

ENTRETENIMIENTO

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’,

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino

El mensaje completo que Eric Dane dejó para sus dos hijas antes de morir: “Atesoren cada momento”

Murió Lil Poppa, el joven rapero estadounidense apenas 25 días después de lanzar un nuevo sencillo

Organizan recaudación de fondos para ayudar a Miss Jay, el exjuez de America’s Next Top Model que sufrió un derrame cerebral

Red Hot Chili Peppers enciende la llama: regreso explosivo, nuevas canciones y pura química

MUNDO

El Parlamento de Italia podría

El Parlamento de Italia podría prohibir el consumo de carne de caballo e implementar duras penas por el sacrificio

Irán eleva la tensión con EEUU: el régimen probó un nuevo misil de largo alcance en el Estrecho de Ormuz

Suecia y Serbia pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán “lo antes posible” ante el riesgo de un eventual conflicto con EEUU

Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país