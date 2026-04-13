América Latina

Cómo un autobús “submarino” en Cuba se convirtió en el medio de transporte más importante por la crisis del combustible

El Ciclobús creado en los años noventa recupera protagonismo en medio de las restricciones energéticas, consolidándose como una alternativa esencial para miles de trabajadores

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Vista de un autobús en La Habana con personas subiendo y bajando, algunos con bicicletas. Alrededor, más personas y motocicletas en una calle con vegetación
Habitantes de La Habana utilizan el "autobús submarino" y bicicletas como principales medios de transporte ante la severa crisis de combustible que afecta a Cuba.

En una tarde sofocante reciente en la capital cubana, decenas de personas que se desplazaban en bicicleta, patinete y motocicleta eléctrica se congregaron en una fila ordenada a la entrada del Túnel de la Bahía de La Habana. Esperaban el Ciclobús, un autobús especialmente acondicionado para transportar a las personas —y sus vehículos— a través del túnel submarino que conecta La Habana Vieja con el lado este de la isla.

El autobús diésel tiene capacidad para unos 60 pasajeros y sus vehículos, realizando suficientes viajes para transportar a más de 2000 personas al día. Cuenta con una sección de asientos delantera, pero la mitad de su estructura metálica es un compartimento abierto para carga. Los pasajeros acceden mediante una rampa especial y permanecen con sus vehículos durante todo el trayecto, sujetándose a las barras de apoyo instaladas en las paredes para mantener el equilibrio. No se permite el acceso de bicicletas, motocicletas ni patinetes al túnel.

Si bien el Ciclobús no es nuevo, nunca ha sido tan popular —y esencial— como lo es ahora que Cuba atraviesa su crisis energética más grave en décadas.

Interior de un autobús público abarrotado de pasajeros y bicicletas. Un hombre joven con camiseta de tirantes gris en el centro mira directamente al espectador
Durante la crisis de combustible en Cuba, un autobús apodado el "submarino" transporta bicicletas y pasajeros en La Habana, convirtiéndose en el medio de transporte más importante.

El bloqueo energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en enero ha obligado al país a racionar la gasolina a tan solo 20 litros por vehículo mediante un engorroso proceso de citas que puede durar semanas, o incluso meses, paralizando el transporte público. Hoy en día, las calles de La Habana están casi vacías de coches, pero repletas de miles de bicicletas y pequeñas motocicletas eléctricas que se han convertido en el único medio de transporte.

“Mi esposo tiene una bicicleta, así que voy a acompañarlo”, dijo Ingrid Quintana, residente del este de La Habana, quien trabaja en la parte antigua de la ciudad mientras esperaba el Ciclobús. “Es la única opción que tenemos, porque no hay transporte público y no podemos pagar un taxi privado, así que viajamos en Ciclobús”.

El Ciclobús es la ruta de transporte público más corta de la isla, ya que recorre 3 kilómetros (1,8 millas) en unos 15 minutos.

Una mujer en primer plano con una bicicleta en una concurrida calle de La Habana. Numerosas personas y bicicletas en el fondo. Edificio histórico y palmeras se ven al fondo
Residentes de La Habana utilizan bicicletas como principal medio de transporte debido a la escasez de combustible en Cuba, congregándose en una calle concurrida.

Tras embarcar cerca del Túnel de la Bahía de La Habana, en La Habana Vieja, los pasajeros experimentan un viaje accidentado a través de la oscuridad del pasaje submarino. Emergen en el este de La Habana, una extensa zona residencial donde viven cientos de miles de personas. En contraste, la ruta terrestre alternativa debe bordear la enorme bahía, un recorrido de 16 kilómetros (10 millas) a través de zonas portuarias industriales escasamente pobladas y con pavimento deficiente.

La tarifa de embarque oscila entre 2 y 5 pesos cubanos (una pequeña fracción de un dólar estadounidense en el mercado informal), dependiendo de si se transporta una bicicleta o una motocicleta.

En comparación, un viaje en taxi compartido desde los barrios del este —pasando por el túnel— cuesta 1.000 pesos cubanos (unos 2 dólares). Un trabajador cubano puede ganar un salario mensual de 7.000 pesos cubanos (unos 14 dólares).

Grupo de personas con bicicletas en una calle de La Habana. Se observan hombres y mujeres de pie, sentados o recostados, con edificios y una columna detrás de ellos
Residentes de La Habana utilizan bicicletas como principal medio de transporte, adaptándose a la escasez de combustible que afecta a la isla caribeña, como se observa en esta concurrida calle.

El Ciclobús, propiedad de la empresa estatal de transporte de La Habana, surgió en la década de 1990 durante el llamado “Período Especial”, la crisis desencadenada por el colapso de la Unión Soviética que dejó a la isla aislada, lo que llevó al entonces presidente Fidel Castro a distribuir bicicletas de fabricación china entre la población.

Con el tiempo, el servicio perdió parte de su atractivo, ya que los residentes optaron por los autobuses regulares o los taxis compartidos. Sin embargo, ahora está experimentando un resurgimiento, dado que la escasez de combustible obliga a más cubanos a depender de bicicletas, triciclos eléctricos, patinetes y motocicletas para sus desplazamientos diarios.

Varias personas suben a un vehículo improvisado en La Habana; un hombre con casco blanco y camiseta blanca mira desde una ventana, sosteniendo un teléfono
Un hombre mira desde la ventana de un vehículo conocido como "autobús submarino" en La Habana, que se ha convertido en un medio de transporte clave durante la escasez de combustible en Cuba.

“La mayoría de los trabajos están al otro lado, en la ciudad, y por eso tenemos que usarlo para cruzar”, dijo Bárbaro Cabral, profesor de gimnasia de 32 años, mientras sujetaba con fuerza su bicicleta mientras el Ciclobús comenzaba a llenarse de pasajeros.

(con información de AP)

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