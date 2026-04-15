El Salvador

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba préstamo para modernizar 13 escenarios deportivos

La aprobación del crédito facilita la intervención de estadios y polideportivos bajo la coordinación del INDES y siguiendo criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal

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El Salvador impulsa la modernización de 13 recintos deportivos tras aprobar un préstamo de USD 150 millones con el BCIE. (Cortesía: INDES)
El Salvador impulsa la modernización de 13 recintos deportivos tras aprobar un préstamo de USD 150 millones con el BCIE. (Cortesía: INDES)

El Gobierno de El Salvador recibió autorización para contraer un préstamo por USD 150 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el objetivo de financiar la segunda fase del Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos (PRODEPORTE II).

Esta decisión, respaldada, este miércoles, por 57 votos en la Asamblea Legislativa permitirá modernizar trece escenarios deportivos distribuidos en nueve departamentos del país.

La iniciativa, ejecutada por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), busca transformar los principales espacios deportivos nacionales con estándares internacionales de seguridad, inclusión y sostenibilidad.

El plan contempla una intervención directa en estadios de primera división y polideportivos, con mejoras de infraestructura, tecnología y accesibilidad que beneficiarán tanto a atletas como a comunidades enteras.

Entre los recintos seleccionados figuran el Estadio Juan Francisco Barraza, el Complejo Deportivo del INDES y el Polideportivo Chapeltique en San Miguel. En Santa Ana, el plan incluye el estadio Óscar Alberto Quiteño, la cancha de baloncesto 20-30 y el gimnasio David Vega Mojica. Los complejos deportivos del INDES en Usulután y San Vicente también recibirán trabajos de remodelación.

Listado de estadios que serán intervenidos. (Cortesía: Nancy Alfaro)
Listado de estadios que serán intervenidos. (Cortesía: Nancy Alfaro)

Además, se intervendrán los estadios Luis Amílcar Moreno en Morazán, Dr. Ramón Flores Berríos en La Unión, Antonio Toledo Valle en La Paz, José Gregorio Martínez en Chalatenango y El Moidán en Cabañas.

El diputado oficialista, Óscar Robles, subrayó que, antes de la implementación del programa, muchas de estas infraestructuras deportivas presentaban signos de abandono. Robles afirmó: “Sabemos que el deporte es algo muy importante para nuestro país. Se está trabajando en cambiarle el rostro a estos escenarios y darle oportunidad a las nuevas generaciones, para que cuenten con buenas instalaciones deportivas”.

Financiamiento para la modernización de escenarios deportivos

El préstamo autorizado establece un plazo de 20 años para su pago, con cuatro años de gracia a partir del primer desembolso. El esquema financiero prevé cuotas semestrales, lo que permitirá al Estado salvadoreño planificar el cumplimiento de sus obligaciones sin comprometer recursos destinados a otras áreas prioritarias.

El préstamo aprobado contempla un pago a veinte años con cuatro años de gracia y cuotas semestrales para no afectar otros sectores prioritarios. (Cortesía: Gustavo Acevedo)
El préstamo aprobado contempla un pago a veinte años con cuatro años de gracia y cuotas semestrales para no afectar otros sectores prioritarios. (Cortesía: Gustavo Acevedo)

Uno de los ejes centrales de PRODEPORTE II es la aspiración de crear espacios más seguros y modernos, integrando tecnología y accesibilidad universal. El propósito es facilitar la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, así como fomentar la participación de jóvenes en actividades físicas y recreativas.

La distribución geográfica de los proyectos abarca los departamentos de San Miguel, Santa Ana, Usulután, San Vicente, Morazán, La Unión, La Paz, Chalatenango y Cabañas. El enfoque en la modernización de estadios y polideportivos responde a la demanda de infraestructura adecuada para la práctica deportiva y la organización de competencias de alto nivel.

Los trabajos de remodelación iniciarán tras procesos de licitación inmediatos, con la meta de finalizar obras en parte de los recintos antes de fin del próximo año. (Cortesía: INDES)
Los trabajos de remodelación iniciarán tras procesos de licitación inmediatos, con la meta de finalizar obras en parte de los recintos antes de fin del próximo año. (Cortesía: INDES)

El INDES será responsable de la ejecución de las obras, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales.

La aprobación legislativa para el préstamo con el BCIE marca el inicio de una etapa de licitación y adjudicación de obras que, según lo previsto, permitirá concluir las primeras remodelaciones antes de finalizar el próximo año.

El financiamiento y la planificación de las intervenciones apuntan a consolidar una red de escenarios deportivos modernizados en todo el territorio nacional.

La transformación de estos espacios se presenta como una oportunidad para impulsar el deporte, fortalecer la cohesión social y mejorar la calidad de vida de las comunidades. El proyecto también contempla el uso de tecnología digital y prácticas sostenibles, alineándose con tendencias globales en la gestión de instalaciones deportivas.

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