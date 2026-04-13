Triple crimen en Uruguay: un policía mató a su novia, sus suegros y se quitó la vida

Annais, una joven de 18 años asesinada por su pareja en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Un policía uruguayo de 26 años mató a su pareja y a sus suegros este viernes de noche, en el barrio periférico de Montevideo Punta de Rieles. Luego, fue hasta la casa de su ex novia para despedirse de su hijo y se suicidó.

El funcionario policial había sido denunciado hacía pocas semanas, lo que es una muestra de que el Estado llegó tarde, como reconoció el secretario de Presidencia (jefe de gabinete), Alejandro Sánchez. Consideró al crimen como “devastador”.

Las víctimas fueron Annais, de 18 años, Miriam de 43 y Aníbal de 56, detalló el noticiero Telemundo de Canal 12. Después de los crímenes, el policía llamó por teléfono a su madre y le dijo que se iba a quitar la vida porque “se mandó una cagada”. El cuerpo estaba en su auto, con un único disparo en la cabeza.

Juan, el hermano e hijo de las víctimas, tenía previsto ver a su madre ese viernes fatal para que le diera unas zapatillas. Intentó comunicarse con ella, pero no tuvo éxito. Tampoco le contestaron su padre ni su hermana. Entonces, decidió ir hasta la casa a buscarlos, según él mismo relató al noticiero.

Triple crimen y suicidio en el barrio Punta de Rieles, en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Fuera del hogar estaba la moto de su padre, pero dentro de la vivienda se encontró con una escena dantesca. “Abrí la reja, me fui para adentro y al primero que vi tirado en el piso fue a mi padre. Le toqué el pulso a ver si me respondía. No vi a nadie más”, relató Juan a Telemundo.

Y continuó con la narración: “Entré al cuarto y encontré el bolso de la pareja de mi hermana con todas sus pertenencias, como que se iba a ir. Estaba el celular cargando y todo. Interpreté que él iba a volver porque no había encontrado ni a mi hermana ni a mi madre todavía”.

Luego Juan ingresó a otro dormitorio y vio los cuerpos de su madre y su hermana. Entonces, se escondió en el techo de la casa temiendo que el asesino volviera.

El hermano e hijo de las víctimas aseguró que había indicios de que el policía era violento. De hecho, había sido denunciado por amenazar con matar a la ex pareja de Annaís. “Era muy celoso de mi hermana. Le había apuntado con el arma de reglamento. Mi hermana se le había puesto adelante y le había apoyado el arma en la panza”, relató.

Policía mató a su novia, a sus suegros y luego se suicidó en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

El noticiero Telenoche de Canal 4 informó que el asesino había sido denunciado también por un familiar directo de las víctimas.

La joven asesinada tenía 18 años y era parte del Ejército Nacional, según informó este medio. En marzo de 2024 había ingresado como aprendiz a la Escuela de Comunicación del Ejército. Hace unos pocos meses había quedado como solado efectivo dentro del Batallón de Comunicaciones 2.

Si bien estaba en pareja con el policía, pensaba en dejarlo desde hacía varios días, consignó Canal 4. El femicida vivía en la casa de sus víctimas hacía más de un mes.

Diego, el familiar de los fallecidos, contó que ahora su familia queda “destrozada”. “Era una persona a la que se le abrió las puertas de la casa porque vivía acá. Mi familia siempre fue justa con él, siempre lo trataron bien. Que hiciera esto es una locura”, declaró a Canal 12.

“Mi hermana era re buena. Era lo mejor. Tenía 18 años y no había vivido nada todavía. La quería mucho a la negra. Mis padres eran muy buenos, tenían una cercanía muy buena con mi hijo. Mi padres salía bajo lluvia, bajo cualquier circunstancia climática iba a buscar a mi hijo porque era muy pegado”, continuó relatando.

Para Diego hay una pregunta que no tiene respuesta: si el homicida tenía una denuncia, ¿por qué no le habían sacado el arma?.

En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, la línea de atención al suicidio es el 0800 07 67 y el * 0767