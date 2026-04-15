República Dominicana

República Dominicana: El Ministerio de Salud Pública anuncia apertura del concurso nacional de residencias médicas 2026

La entidad sanitaria informó que el proceso de inscripción inicia el 17 de abril y culmina el 1 de mayo, con 1,400 cupos disponibles para médicos que hayan aprobado el examen nacional requerido

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El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana anunció la apertura del concurso nacional para residencias médicas 2026 con 1,400 plazas disponibles. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana anunció la apertura del concurso nacional para residencias médicas 2026 con 1,400 plazas disponibles. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana anunció la apertura del concurso nacional para residencias médicas 2026, que contará con 1,400 plazas disponibles en todo el país. El proceso de postulación se desarrollará desde el viernes 17 de abril hasta el 1 de mayo, según informó la entidad sanitaria a través de su División de Residencias Médicas.

Según el comunicado oficial, los aspirantes deberán completar la inscripción y presentar la documentación requerida mediante la plataforma electrónica habilitada (https://psrm.msp.gob.do/#/home), diseñada especialmente para este proceso. De acuerdo con lo detallado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), solo podrán participar quienes hayan aprobado el Examen Nacional único de Residencias Médicas (ENURM), que aplica la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una calificación mínima de 60 puntos. El resultado del examen tendrá validez durante dos años consecutivos, permitiendo postularse tanto a quienes aprobaron en 2025 como a quienes lo hagan en 2026, aunque en este último caso solo se considerará la calificación más reciente.

El proceso de inscripción exige a los postulantes registrar información personal, entre la que se incluye nombres completos, número de cédula, dirección, edad, universidad de egreso y fecha de finalización de la carrera de medicina. Además, deberán informar sobre la pasantía de ley, indicando fechas de inicio y culminación, número de exequátur —o constancia de trámite— y número de colegiatura médica. El sistema solicitará también la elección de especialidad y los hospitales donde se realizarán las entrevistas.

Entre los documentos obligatorios se encuentran el título y récord de notas certificados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), exequátur o carta de trámite, certificado de no antecedentes penales con vigencia de un mes, certificación del Colegio Médico Dominicano (CMD) con vigencia de tres meses y comprobante de estar al día con los pagos, certificado médico actualizado y sellado, cédula o pasaporte, fotografía 2x2 reciente y recibo de pago de RD 1,500 para dominicanos y USD 1,500 para extranjeros, a la cuenta de residencias médicas del MSP en el Banco de Reservas.

El proceso de inscripción para residencias médicas será del 17 de abril al 1 de mayo a través de la plataforma electrónica del MSP. (Cortesía: Med Simulador)
El proceso de inscripción para residencias médicas será del 17 de abril al 1 de mayo a través de la plataforma electrónica del MSP. (Cortesía: Med Simulador)

El pago de inscripción podrá efectuarse presencialmente o en línea a través de la plataforma del proceso. Además, el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CNRM) exige la asistencia a tres entrevistas de aptitudes con comités de selección de los hospitales, cada una con valor de 1 a 5 puntos no fraccionables. Los concursantes deberán entregar una copia de su expediente en cada hospital y abonar 500 pesos no reembolsables al Departamento de Enseñanza de cada centro.

Cada participante podrá postularse solo a una especialidad y, en caso de ser seleccionado, cumplirá con la normativa vigente para el ejercicio de la medicina en el país. Las instituciones privadas otorgarán a los residentes el mismo salario que se paga en el sistema público, según estableció el MSP.

Para quienes deseen ingresar a subespecialidades, los requisitos incluyen información personal y académica, hospital y fechas de realización de la especialidad, universidad que avala la especialidad, número de exequátur, colegiatura médica, subespecialidad elegida y hospitales seleccionados para entrevistas. Los documentos requeridos comprenden título de doctor en medicina certificado por el Mescyt, título de especialista o carta de finalización, exequátur, carta de finalización del hospital con notas por año de residencia, fotografía 2x2, copia de cédula o pasaporte, certificación vigente del CMD, certificado médico actualizado y de no antecedentes penales, y recibo de pago correspondiente. Se podrán sumar hasta dos trabajos publicados por categoría.

El Ministerio de Salud Pública advirtió que ninguna institución podrá ofertar plazas distintas a las publicadas oficialmente y recordó que los seleccionados deberán cumplir la ley que regula el ejercicio de la medicina en República Dominicana.

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