El gobierno dominicano proyecta crecimiento turístico y consolida vínculos con líderes financieros internacionales

La República Dominicana afianza su liderazgo en turismo al superar los 11,6 millones de visitantes internacionales y reforzar alianzas estratégicas. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La República Dominicana afianza su liderazgo regional en turismo tras superar los 11.6 millones de visitantes en 2025 y avanzar en alianzas globales con actores como Visa, según informó el gobierno dominicano en su página web, en base a datos oficiales difundidos durante la gira del ministro de Turismo, David Collado, por Nueva York.

En esa ciudad, el funcionario sostuvo reuniones con representantes de JP Morgan, Bank of America, Standard & Poor’s y American Express, en el marco de una agenda estratégica dirigida a consolidar la presencia internacional del sector.

Durante los encuentros, Collado presentó las proyecciones turísticas del país para 2026, subrayando que el turismo representa el 11.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y que el país se posiciona como el principal destino del Caribe, de acuerdo a lo informado.

El ministro remarcó que la estrategia dominicana se sustenta en datos, planificación y sostenibilidad, elementos que generan confianza en los mercados financieros globales.

El Ministerio de Turismo dominicano y Visa anuncian un acuerdo pionero en el Caribe para impulsar el sector turístico con beneficios exclusivos y campañas segmentadas. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Una de las novedades destacadas fue el anuncio de un acuerdo entre el Ministerio de Turismo y Visa, que convierte a la República Dominicana en el primer país del Caribe en establecer una alianza de este tipo con la compañía de pagos digitales.

Este convenio contempla iniciativas de promoción conjunta, campañas segmentadas, beneficios exclusivos y experiencias dirigidas a viajeros internacionales, así como activaciones para fomentar el consumo en destino.

El objetivo de la alianza es atraer más visitantes y fortalecer la relación con quienes ya eligen el destino, acompañando al turista en todas las etapas de su experiencia mediante propuestas más fluidas y seguras.

La alianza con Visa facilitará la promoción internacional de República Dominicana en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. (Cortesía: gobierno de República Dominicana)

“El turismo dominicano continúa posicionándose como un destino confiable para la inversión, respaldado por datos y credibilidad internacional”, expresó Collado.

El ministro agregó que la colaboración con esa compañía de pagos marca un avance hacia un turismo más moderno y centrado en la experiencia del visitante. Jorge Lemus, vicepresidente senior y gerente general para el Caribe y Centroamérica de la empresa, señaló que la cooperación impulsa un modelo de desarrollo turístico innovador, inclusivo y apoyado en la digitalización.

Las cifras presentadas en la gira de Nueva York reafirman el lugar del turismo como motor principal de la economía dominicana, con más de 10 millones de visitantes en 2023 y un crecimiento sostenido que, según proyecciones oficiales, continuará en los próximos años. Collado estuvo acompañado por la viceministra técnica de Turismo, Jaqueline Mora, quien expuso el impacto social de los resultados alcanzados.

Entre los principales atractivos del país destacan Punta Cana y Bávaro, reconocidos por sus resorts y playas, la zona colonial de Santo Domingo declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y destinos emergentes como Samaná, La Romana y Puerto Plata.

El país busca diversificar su oferta integrando ecoturismo, cultura y gastronomía, y avanza en políticas de sostenibilidad para proteger sus recursos naturales.

La agenda de reuniones en Nueva York evidenció el interés de las instituciones financieras internacionales en el desempeño y las perspectivas del turismo dominicano, consolidando su participación en los foros donde se definen tendencias y estrategias globales para la industria.