El presidente Abinader concluye visita oficial en Emiratos Árabes Unidos

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, concluyó su agenda oficial en Emiratos árabes Unidos tras sostener una audiencia con el príncipe heredero de Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed, donde abordó temas de cooperación e inversión. Durante el encuentro, que tuvo lugar en Abu Dhabi, ambos líderes analizaron mecanismos para fortalecer las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social, según informaron fuentes oficiales.

La delegación dominicana incluyó a altos funcionarios como Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones; Magín Díaz, titular de Hacienda y Economía; y Sigmund Freund, responsable de la Administración Pública. También participaron el empresario y hermano del presidente, José Rafael Abinader Corona, y miembros del equipo presidencial, entre ellos el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, el embajador Renso Herrera y el jefe de Gabinete, Eilyn Beltrán.

Por parte de Emiratos árabes Unidos, acompañaron al príncipe heredero el secretario general del Abu Dhabi Executive Council, Saif Ghobash; el presidente del Departamento de Cultura y Turismo, Mohamed Al Mubarak; el presidente del Departamento de Municipalidades y Transporte, Mohamed Al Shorafa; y la ministra de Relaciones Internacionales, Noura Al Kaabi.

Durante su visita, Abinader participó en el World Governments Summit, donde aseguró acuerdos de cooperación y de inversión orientados a dinamizar la economía y mejorar el capital humano de la juventud dominicana. En el marco de este foro internacional, el mandatario dominicano también se reunió con los presidentes de Ecuador y Paraguay, con quienes pactó ampliar las relaciones comerciales en turismo y el sector agropecuario, así como potenciar a República Dominicana como centro logístico regional.

El presidente sostuvo encuentros con inversionistas de DP World, quienes evaluaron la posibilidad de expandir sus operaciones en el país caribeño. Las autoridades dominicanas destacaron que estos acercamientos representan una oportunidad para consolidar la posición de República Dominicana en el escenario global y atraer capital extranjero.

¿Qué es DP world?

La compañía DP World se consolidó como uno de los principales operadores globales en el ámbito de la logística inteligente y la gestión de la cadena de suministro. Con sede en Dubái, Emiratos árabes Unidos, la empresa administra una red de más de 300 unidades de negocio distribuidas en seis continentes, lo que permite articular el comercio internacional y fortalecer la infraestructura logística en mercados clave.

DP World evolucionó su modelo de negocio para abarcar servicios integrales que incluyen transporte de carga, servicios marítimos y soluciones tecnológicas para cadenas de suministro. Esta diversificación permitió que la firma atienda distintas etapas del proceso logístico, desde la gestión portuaria hasta la implementación de tecnología avanzada para centros de datos y nube. La compañía aseguró que su infraestructura sostiene operaciones en más de 76 países, lo que la posiciona como un actor central en la conectividad global.

La presencia de DP World en América Latina se refleja en terminales portuarias ubicadas en Perú y República Dominicana, así como en una fase de expansión en México, según informó Reuters. Estos desarrollos forman parte de la estrategia de la empresa para ampliar su alcance regional, donde la demanda de soluciones logísticas integrales ha experimentado un crecimiento sostenido.

Abinader regresó a Santo Domingo e inició de inmediato su jornada de trabajo en el Palacio Nacional, centrando su gestión en los temas prioritarios para la población. Según fuentes gubernamentales, los logros obtenidos en Emiratos árabes Unidos contribuirán al crecimiento económico y al fortalecimiento de la cooperación internacional del país.