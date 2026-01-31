República Dominicána

República Dominicana declara alerta verde en cinco provincias por lluvias asociadas a vaguada

Las previsiones meteorológicas anticipan un clima más frío, acompañado de episodios de lluvias localmente intensas y advertencias por nieblas en zonas elevadas y valles interiores durante la noche y madrugada

Las autoridades recomiendan seguir las
Las autoridades recomiendan seguir las indicaciones y llamar a los números habilitados para reportar emergencias. /(Diario Libre)

La vaguada asociada a un sistema frontal, combinada con vientos cálidos y húmedos del sur y sureste, ha llevado al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de República Dominicana a declarar alerta verde en cinco provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís y Hato Mayor, según informaron Diario Libre y Listín Diario.

La advertencia responde a la previsión de aguaceros de moderados a fuertes, que afectarán no solo la región este, sino que podrían intensificarse esta tarde y noche, y continuar mañana, incrementando el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y cañadas.

El pronóstico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), citado por el periódico El Día, detalla que la vaguada ya ha traído lluvias aisladas y pasajeras en localidades como Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y San José de Ocoa desde esta mañana.

Para las próximas horas se anticipa una expansión de estas precipitaciones, que podrían alcanzar intensidad fuerte de manera localizada, extendiéndose además a Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El COE, citado por Diario Libre, recomienda a los habitantes de las provincias afectadas mantenerse en contacto con organismos de respuesta como Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y cuerpos de bomberos. El organismo ofrece canales directos a través de los números 911, 809-472-0909 y *462.

Además, pidió a residentes en zonas vulnerables, especialmente próximas a cuerpos de agua, que tomen medidas de prevención y eviten cruzar ríos, cañadas o arroyos con alto caudal, así como el uso de balnearios en las demarcaciones bajo alerta.

A través de las redes
A través de las redes sociales, las autoridades han informado las áreas que serán afectadas por la vaguada./(Listín Diario)

Las restricciones alcanzan también al sector marítimo. Tanto el COE como el Indomet, de acuerdo con Listín Diario y Diario Libre, recomendaron a operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas que limiten su navegación a las inmediaciones del litoral atlántico y eviten ingresar mar adentro, debido al oleaje anormal y vientos intensos.

Particularmente, para la noche del domingo se advierte que el estado del mar podría tornarse peligroso en la costa norte, por lo que la vigilancia permanece activa y sujeta a la evolución del sistema meteorológico.

El director general del COE, Juan Manuel Méndez García, afirmó, según Diario Libre, que el organismo se mantiene en vigilancia permanente ante los desarrollos de la vaguada y las condiciones meteorológicas asociadas. El Indomet, por su parte, detalló que “a partir del domingo, se espera un descenso notable de las temperaturas en gran parte del territorio nacional”, especialmente durante la noche y la madrugada en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas y temperaturas agradables a frescas.

En el contexto de estas alertas, el COE define el nivel verde cuando “las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total”, según indica Listín Diario.

Además, tanto el COE como el Indomet reiteraron que la ciudadanía debe seguir los lineamientos y orientaciones de las autoridades y abstenerse de actividades riesgosas, ante la potencial ocurrencia de situaciones de emergencia por el efecto de las lluvias y el sistema frontal.

