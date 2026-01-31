República Dominicána

La llegada de más de 100 cruceros impulsará el turismo marítimo en República Dominicana en febrero de 2026

El calendario portuario contempla un incremento notable de visitantes durante treinta días, con operaciones concurrentes en varios puertos y el fortalecimiento de la posición del país como un destino relevante para la industria de cruceros

Guardar
La temporada de cruceros en
La temporada de cruceros en República Dominicana abarca de noviembre a abril, coincidiendo con el invierno en Norteamérica y Europa. EFE/ Orlando Barría ARCHIVO

La llegada de más de 100 cruceros internacionales en febrero de 2026 proyecta a la República Dominicana como uno de los puntos más relevantes del turismo marítimo en el Caribe, según datos de la Autoridad Portuaria Dominicana.

Este flujo sin precedentes anticipa un impacto directo no solo en la economía local, sino también en el comercio, las excursiones y la oferta de servicios turísticos, posicionando al país como un destino estratégico para grandes navieras y cruceristas.

Durante las jornadas comprendidas entre el 3 y el 24 de febrero, el calendario portuario prevé la entrada simultánea de hasta cinco y seis cruceros en una misma fecha, fenómeno que intensificará la afluencia de visitantes en distintos puntos y contribuirá a un incremento notable en la actividad económica.

Puerto Plata concentrará la mayor cantidad de estas operaciones, con arribos paralelos en Amber Cove y Taíno Bay, mientras que La Romana, Samaná y Cabo Rojo experimentarán movimientos similares, dada la simultaneidad de arribos prevista.

Un crucero en República Dominicana ESPAÑA
Un crucero en República Dominicana ESPAÑA EUROPA DESDE ESPAÑA ECONOMIA MADRID TURISMO RD

La previsión de este crecimiento se entiende a la luz de los registros recientes. La República Dominicana recibió 1,630,915 cruceristas durante el primer semestre de 2025, lo que supone un aumento del 208% frente a los datos de años previos, según la Autoridad Portuaria Dominicana.

Durante los primeros cuatro meses de 2025, el país había alcanzado la cifra de 394 cruceros recibidos, superando ampliamente registros anuales anteriores.

La programación de febrero 2026 incluye embarcaciones de las principales líneas del sector, como MSC Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival, Celebrity Cruises, Costa y Virgin Voyages, lo que evidencia la preferencia de estas compañías por los puertos dominicanos.

Según la Autoridad Portuaria Dominicana, esta tendencia responde a la capacidad del país para ofrecer puertos modernos y servicios de seguridad y conectividad, en combinación con una oferta turística diversa.

El director ejecutivo Jean Luis Rodríguez enfatizó la relevancia de este crecimiento: “La República Dominicana ha demostrado que cuenta con puertos modernos, seguridad, conectividad y una oferta turística diversa. El crecimiento sostenido en la llegada de cruceros confirma la confianza de las grandes navieras y el posicionamiento del país como un referente regional.”

La Romana, Samaná, y Cabo
La Romana, Samaná, y Cabo Rojo aumentan su relevancia en el sector crucerista, gracias a la simultaneidad de arribos previstos para 2026. (Autoridad Portuaria Dominicana)

El papel de Puerto Plata resulta clave en esta dinámica, manteniendo el liderazgo en recepción, seguido por La Romana, Samaná y Cabo Rojo. Marzo y abril también se perfilan como meses de alta actividad, en el marco de una temporada que va de noviembre a abril, coincidiendo con el invierno en Norteamérica y Europa y el mayor flujo de cruceros por el Caribe.

Entre los destinos preferidos por los cruceristas dentro del país, destacan La Romana, con su infraestructura portuaria y acceso a playas como la isla Saona; Punta Cana, célebre por sus complejos turísticos y actividades acuáticas; Santo Domingo, cuyo centro histórico y arquitectura colonial atraen a quienes buscan experiencias culturales; Samaná, valorada por sus paisajes naturales; y la propia isla Saona, reconocida como un área protegida de singular belleza.

La isla Saona, Punta Cana y Santo Domingo destacan entre las preferencias

En abril de 2025, estaban programados 74 cruceros para diferentes puertos, consolidando la percepción de que la República Dominicana avanza hacia su objetivo de convertirse en un hub regional de cruceros. En comparación, el país había recibido apenas 529,000 pasajeros por vía crucero en el año 2015, lo que dimensiona la magnitud del crecimiento alcanzado.

La preferencia de las grandes compañías marítimas por los destinos dominicanos se refleja en la diversificación de opciones turísticas y en la consolidación de los puertos de Puerto Plata como el enclave principal para el sector de cruceros en la región.

Temas Relacionados

Turismo de crucerosRepública DominicanaAutoridad Portuaria DominicanaPuerto PlataLa RomanaEconomíaCaribeMSC CruisesRoyal Caribbean

Últimas Noticias

La inteligencia artificial impulsa el auge de solopreneurs en El Salvador

Un número creciente de negocios unipersonales apalancados por tecnología convierte a El Salvador en un caso de estudio regional, donde surge el reto de adaptar normativas ante modelos empresariales digitales que diversifican la economía local

La inteligencia artificial impulsa el

Bukele y Kast sellan cooperación en seguridad durante encuentro en El Salvador

El mandatario salvadoreño compartió las políticas que transformaron la seguridad en su país, mientras el presidente electo chileno expresó interés en adaptar experiencias para enfrentar la violencia y el crimen organizado en su nación.

Bukele y Kast sellan cooperación

El Gobierno guatemalteco prevé aumentar beneficiarios en programas de becas para formación en inglés

Las autoridades señalaron que la iniciativa impulsará el acceso igualitario a oportunidades educativas, combinando apoyo económico y orientación laboral para jóvenes a partir de los quince años, según la reciente actualización de metas oficiales

El Gobierno guatemalteco prevé aumentar

Opiniones encontradas en Honduras tras anuncio de Asfura de asumir titularidad de la Secretaría de Salud

El nombramiento directo del presidente de Honduras al frente de la Secretaría de Salud (Sesal) ha escalado el debate político y jurídico en el país, al poner en juego la legalidad, la eficiencia administrativa y la capacidad de respuesta frente a una crisis sanitaria prolongada

Opiniones encontradas en Honduras tras

Honduras: el nuevo Congreso estrenará su gestión con la elección del Procurador y Subprocurador General de la República

El Congreso Nacional de Honduras, recién instalado tras los comicios de noviembre de 2025, encara uno de sus más significativos desafíos al abrir su legislatura 2026–2030: la designación del Procurador General de la República y el Subprocurador General

Honduras: el nuevo Congreso estrenará

TECNO

Así son los nuevos trabajos

Así son los nuevos trabajos en GTA V: desde repartir periódicos hasta rescatar gatos

Bitcoin registró su peor caída en los últimos 9 meses: cuáles son las causas

Apple podría retrasar el lanzamiento del iPhone 18 para centrarse en el iPhone Fold

La inteligencia artificial de Google ya crea mundos de videojuegos que se pueden recorrer

EEUU condena a un exingeniero de Google por robar secretos de inteligencia artificial para China

ENTRETENIMIENTO

Se anunció el estreno de

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso

“Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, asegura Teyana Taylor sobre Beyoncé

Del apoyo económico a las cenas de lujo: así cambió la entrañable relación entre Pedro Pascal y Sarah Paulson

La nueva era de Judeline: de las nominaciones a los Grammy Latinos a la conquista de escenarios internacionales

Los mejores momentos de Catherine O’Hara en el cine y la televisión

MUNDO

Cómo una vacuna podría cambiar

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Imágenes satelitales muestran que Irán oculta actividad en dos complejos nucleares destruidos en 2024

Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?

La revolución silenciosa de la geotermia: la clave oculta para reducir costos y acelerar la transición hacia energías renovables