La llegada de más de 100 cruceros impulsará el turismo marítimo en República Dominicana en febrero de 2026

La temporada de cruceros en República Dominicana abarca de noviembre a abril, coincidiendo con el invierno en Norteamérica y Europa. EFE/ Orlando Barría ARCHIVO

La llegada de más de 100 cruceros internacionales en febrero de 2026 proyecta a la República Dominicana como uno de los puntos más relevantes del turismo marítimo en el Caribe, según datos de la Autoridad Portuaria Dominicana.

Este flujo sin precedentes anticipa un impacto directo no solo en la economía local, sino también en el comercio, las excursiones y la oferta de servicios turísticos, posicionando al país como un destino estratégico para grandes navieras y cruceristas.

Durante las jornadas comprendidas entre el 3 y el 24 de febrero, el calendario portuario prevé la entrada simultánea de hasta cinco y seis cruceros en una misma fecha, fenómeno que intensificará la afluencia de visitantes en distintos puntos y contribuirá a un incremento notable en la actividad económica.

Puerto Plata concentrará la mayor cantidad de estas operaciones, con arribos paralelos en Amber Cove y Taíno Bay, mientras que La Romana, Samaná y Cabo Rojo experimentarán movimientos similares, dada la simultaneidad de arribos prevista.

Un crucero en República Dominicana ESPAÑA EUROPA DESDE ESPAÑA ECONOMIA MADRID TURISMO RD

La previsión de este crecimiento se entiende a la luz de los registros recientes. La República Dominicana recibió 1,630,915 cruceristas durante el primer semestre de 2025, lo que supone un aumento del 208% frente a los datos de años previos, según la Autoridad Portuaria Dominicana.

Durante los primeros cuatro meses de 2025, el país había alcanzado la cifra de 394 cruceros recibidos, superando ampliamente registros anuales anteriores.

La programación de febrero 2026 incluye embarcaciones de las principales líneas del sector, como MSC Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival, Celebrity Cruises, Costa y Virgin Voyages, lo que evidencia la preferencia de estas compañías por los puertos dominicanos.

Según la Autoridad Portuaria Dominicana, esta tendencia responde a la capacidad del país para ofrecer puertos modernos y servicios de seguridad y conectividad, en combinación con una oferta turística diversa.

El director ejecutivo Jean Luis Rodríguez enfatizó la relevancia de este crecimiento: “La República Dominicana ha demostrado que cuenta con puertos modernos, seguridad, conectividad y una oferta turística diversa. El crecimiento sostenido en la llegada de cruceros confirma la confianza de las grandes navieras y el posicionamiento del país como un referente regional.”

La Romana, Samaná, y Cabo Rojo aumentan su relevancia en el sector crucerista, gracias a la simultaneidad de arribos previstos para 2026. (Autoridad Portuaria Dominicana)

El papel de Puerto Plata resulta clave en esta dinámica, manteniendo el liderazgo en recepción, seguido por La Romana, Samaná y Cabo Rojo. Marzo y abril también se perfilan como meses de alta actividad, en el marco de una temporada que va de noviembre a abril, coincidiendo con el invierno en Norteamérica y Europa y el mayor flujo de cruceros por el Caribe.

Entre los destinos preferidos por los cruceristas dentro del país, destacan La Romana, con su infraestructura portuaria y acceso a playas como la isla Saona; Punta Cana, célebre por sus complejos turísticos y actividades acuáticas; Santo Domingo, cuyo centro histórico y arquitectura colonial atraen a quienes buscan experiencias culturales; Samaná, valorada por sus paisajes naturales; y la propia isla Saona, reconocida como un área protegida de singular belleza.

La isla Saona, Punta Cana y Santo Domingo destacan entre las preferencias

En abril de 2025, estaban programados 74 cruceros para diferentes puertos, consolidando la percepción de que la República Dominicana avanza hacia su objetivo de convertirse en un hub regional de cruceros. En comparación, el país había recibido apenas 529,000 pasajeros por vía crucero en el año 2015, lo que dimensiona la magnitud del crecimiento alcanzado.

La preferencia de las grandes compañías marítimas por los destinos dominicanos se refleja en la diversificación de opciones turísticas y en la consolidación de los puertos de Puerto Plata como el enclave principal para el sector de cruceros en la región.