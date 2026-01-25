El gobierno dominicano entrega a un ciudadano solicitado por la justicia de Massachusetts

La República Dominicana extradita a Felipe Parra Almonte a Estados Unidos por cargos de asalto armado (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas).

Las autoridades de la República Dominicana extraditaron este fin de semana a Felipe Parra Almonte, un ciudadano dominicano requerido por una Corte Superior del condado de Middlesex, Massachusetts, por cargos de asalto armado con intención de asesinato y agresión con un arma peligrosa.

Esta acción, realizada bajo estrictas medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, representa un avance en la cooperación internacional para enfrentar la criminalidad organizada transnacional y responde al fortalecimiento de los acuerdos bilaterales en materia judicial, según informaron la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El operativo de traslado fue ejecutado tras la emisión del decreto 691-25, que autorizó la extradición de Parra Almonte. La captura se llevó a cabo cumpliendo una orden emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dominicana, según detalló la Dirección de Comunicaciones de la DNCD en sus canales oficiales.

Una vez bajo custodia, Parra Almonte fue escoltado por unidades especiales hasta la terminal aeroportuaria, donde oficiales estadounidenses lo recibieron antes de ser trasladado en un vuelo comercial hacia Estados Unidos.

Las acusaciones que enfrenta ante la justicia de Massachusetts son por asalto armado con intención de asesinato y agresión con arma peligrosa, cargos que incluyen causar “lesiones corporales graves en violación de las leyes generales” de ese estado, afirmaron las autoridades en declaraciones. El proceso judicial norteamericano se desarrollará en la Corte Superior del condado de Middlesex, instancia que solicitó su entrega conforme a lo estipulado en los acuerdos internacionales vigentes.

La Procuraduría General de la República subrayó que esta extradición consolida la colaboración entre la República Dominicana y los países aliados en la lucha contra flagelos como el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos asociados a la criminalidad organizada transnacional. Según el comunicado oficial divulgado, el operativo contó además con la participación del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), quienes coordinaron la recepción y traslado del acusado en territorio estadounidense.

La entrega de Parra Almonte se inscribe en una serie de acciones diplomáticas y legales que buscan reforzar el marco de persecución y castigo de delitos graves que afectan a los dos países. La cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos se traduce, según informaron las autoridades, en la ampliación de mecanismos conjuntos para enfrentar estructuras delictivas internacionales.

Otros casos

Las consecuencias de una operación internacional contra el fraude digital se sintieron en República Dominicana con la extradición de cuatro hombres acusados de haber perpetrado estafas contra personas mayores en Estados Unidos.

Las autoridades entregaron a los sospechosos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, donde oficiales estadounidenses los recibieron antes de su traslado en un vuelo comercial.

Los extraditados, identificados como Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello, Joel Francisco Mathilda y Óscar Manuel Castaños, figuran en investigaciones por presuntos delitos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de activos. Según los cargos, las víctimas habrían sido engañadas a través de distintas plataformas digitales, lo que activó los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.

El proceso de entrega se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, cumpliendo con las solicitudes de la justicia estadounidense. Las autoridades dominicanas reiteraron su compromiso con la colaboración internacional para enfrentar delitos financieros y proteger a sectores vulnerables, especialmente a quienes utilizan servicios digitales y pueden ser blanco de engaños.