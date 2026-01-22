Más de 800 millones de dólares en remesas anuales refuerzan lazo económico entre República Dominicana y España

Imagen destacada

El Banco de Reservas (Banreservas) y CaixaBank de España renovaron este miércoles un convenio que promete mayores ventajas para los dominicanos residentes en ese país europeo que envían remesas a la República Dominicana. Este convenio incluye una comisión especial de solo un euro por envío y ofrece tasas preferenciales para el cambio de divisas, lo que, según explicó el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, representa un respaldo directo al bienestar económico de las familias receptoras en el país caribeño.

Desde el último tramo del acuerdo se destaca la relevancia de CaixaBank en el entramado financiero español, gestionando una base de más de 20 millones de clientes y una infraestructura presencial cercana al 92% de la población. Dispone de cerca de 4,000 sucursales y presencia en más de 2,200 municipios, sumando además más de 12 millones de usuarios activos en su plataforma digital.

En ese contexto, casi el 40% de los dominicanos residentes en España figuran como clientes de CaixaBank, lo que subraya la importancia estratégica de esta renovación.

Aguilera subrayó al medio elDinero que la institución que dirige mantiene una oficina de representación en Madrid para asistir a la comunidad dominicana y, en República Dominicana, opera con una red nacional de más de 300 oficinas y múltiples subagentes. Esto facilita el retiro rápido y seguro de las remesas, punto que el ejecutivo calificó de esencial para fortalecer el vínculo económico y social entre ambas orillas del Atlántico.

Sucursal de CaixaBank en España. (Europa Press)

Más de 300 mil dominicanos viven en España y remiten anualmente a su país natal montos superiores a USD 800 millones, equivalentes al 6.9% de las divisas gestionadas en el mercado local, según cifras mencionadas por Banreservas.

Esta transferencia de recursos es posible gracias al entramado construido entre las entidades, que colabora desde 2007 y ahora se actualiza para incorporar mejores condiciones y mayor comodidad tanto para remitentes como para receptores.

En la firma del acuerdo participaron Aguilera y Felipe Oriol, director global de Multilaterales e Instituciones Financieras de CaixaBank, consolidando el compromiso de ambas instituciones por atender las necesidades de una comunidad que expande su influencia tanto en España como en República Dominicana.

Robusto crecimiento de remesas

La economía de República Dominicana ha experimentado un robusto flujo de divisas durante 2025, impulsado principalmente por las remesas, el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El organismo proyectó para el cierre del año ingresos totales superiores a USD 46,000 millones, con remesas que podrían superar los USD 11,700 millones, exportaciones aproximadas de USD 14,900 millones, ingresos por turismo cercanos a USD 11,200 millones y una inversión extranjera directa que superaría los USD 4,800 millones.

Remesas - dinero - dólares - billetera digital

Este entorno favorable ha permitido mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una depreciación del peso dominicano de un 5 % frente al dólar entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, y un nivel de reservas internacionales de USD 14,640,2 millones, equivalente al 11.4 % del PIB y suficiente para cubrir 5.4 meses de importaciones, cifras que el BCRD subraya como superiores a los parámetros recomendados por el Fondo Monetario Internacional.

En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025 (los últimos datos disponibles), las remesas recibidas alcanzaron USD 9,878.4 millones, lo que representa un aumento de USD 966.8 millones, es decir 10.8 % más frente al mismo lapso de 2024, de acuerdo con la información oficial difundida por el BCRD.

Sólo en octubre de 2025 se recibieron USD 965.6 millones, monto que implica un incremento de USD 52.7 millones o 5.8 % respecto al valor registrado en octubre del año anterior. Según el Banco Central, estos recursos provenientes de la diáspora dominicana ejercen un efecto multiplicador sobre el consumo y la inversión en los sectores más vulnerables del país.