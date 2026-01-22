República Dominicána

El crédito de la banca múltiple impulsa la expansión del turismo en República Dominicana

La canalización de financiamiento al sector turístico ha sido determinante para la modernización hotelera y la generación de empleo, según los informes oficiales, aunque persisten retos en la diversificación del acceso para pequeñas y medianas empresas

El turismo dinamiza sectores clave
El papel de la banca múltiple en el financiamiento al sector turismo de República Dominicana se consolida con una marcada concentración del crédito, que alcanza el 98% del total destinado a esta actividad. Este apalancamiento resulta determinante en la expansión y desarrollo de la industria turística, al promover la construcción de nuevos complejos hoteleros, la renovación de instalaciones existentes y la provisión de capital de trabajo.

Según un informe de la Superintendencia de Bancos (SB) publicado en 2025, persiste la necesidad de abrir la oferta crediticia a pequeños y medianos empresarios, en un contexto donde el 91% del saldo de créditos permanece en manos de los principales deudores del sector.

El mismo informe de la SB subraya el notable respaldo financiero al rubro turístico. Para noviembre de 2025, los bancos múltiples habían destinado RD$112,524 millones en créditos al turismo, según datos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA). Esta cifra representa un aumento de RD$45,041 millones respecto a los RD$67,483 millones registrados en noviembre de 2020, el año marcado por la pandemia de covid-19.

Al cierre de 2024, la cartera total para el turismo ascendía a RD$117,714.5 millones, con el 97.2% canalizado por la banca múltiple. Además, la distribución del financiamiento se concentra en tres bancos principales: el Banco de Reservas lidera con el 40.2% del total, seguido por el Banco Popular (32.3%) y el Banco BHD (17.7%).

El apoyo bancario al sector turístico va más allá de la simple entrega de recursos. Estos fondos se dirigen a la edificación de nuevos hoteles y a la ampliación de servicios conexos, fomentando que la industria actúe como motor de la economía dominicana.

El turismo dinamiza sectores clave como la agricultura, la construcción y el transporte, y genera múltiples fuentes de empleo. El informe de la SB indica que la población ocupada de 15 años o más en actividades turísticas alcanza las 405,971 personas, lo que corresponde al 8.1% del total de ocupados en el país.

Las facilidades crediticias se concentran principalmente en el Distrito Nacional, La Altagracia y El Seibo, que en conjunto representan el 93% del financiamiento otorgado por la banca múltiple al turismo en noviembre de 2025, de acuerdo con la SB.

En el ámbito internacional, el sector se confirma como un pilar de la economía gracias a su peso en los flujos externos: entre enero y septiembre de 2024, contribuyó con el 31.0% del total, consolidándose como principal generador neto de divisas y destino destacado de la inversión extranjera.

A pesar de la robustez del financiamiento, la cartera asociada al turismo presenta un perfil de riesgo que la distancia de otros sectores comerciales. El informe de la SB señala que en 2024, el 51.8% de los créditos turísticos se clasificó en las categorías A y B, frente al 86.7% promedio de la cartera comercial privada del sistema financiero en iguales categorías durante el mismo periodo. El ratio loan to value (LTV) para el saldo de capital adeudado se situó en 25.8%, un margen que garantiza una cobertura superior al promedio de los créditos otorgados.

Los datos aportados por la ABA insisten en que los recursos canalizados a la industria turística no solo sostienen una fuente clave de empleos, sino que también tienen efectos multiplicadores sobre otras actividades productivas. Sin embargo, la SB advierte sobre la elevada concentración del crédito y detecta la oportunidad de diversificar los préstamos hacia empresas de menor tamaño, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y ampliar el impacto del financiamiento en el sector.

El análisis parte del informe de la Superintendencia de Bancos y los datos consolidados por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que reflejan tanto el peso específico de los bancos múltiples como las tendencias de concentración y las opciones de diversificación en el financiamiento al turismo.

