¿Cuáles son las entradas y qué rutas me llevan hacia el nuevo Hospital Rosales en El Salvador?

Panorámica de la fachada del nuevo Hospital Rosales. Foto Infobae Centroamérica/X

El nuevo Hospital Rosales, inaugurado oficialmente por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha comenzado a operar como el único centro de salud de tercer nivel en el país, con una estructura moderna y protocolos de acceso definidos para distintos servicios. Tras la inauguración del nosocomio, en el marco de celebración de los dos años de gobierno del mandatario salvadoreño, luego de su reelección en 2024, se han compartido diferentes datos en las redes sociales sobre cuáles son los accesos y las rutas de transporte público que circulan por este centro hospitalario.

De acuerdo con materiales audiovisuales difundidos en las redes oficiales del hospital, el acceso a la torre médica —donde se encuentra la consulta externa, farmacia especializada y la mayoría de especialidades— el ingreso se encuentra frente al Hospital Primero de Mayo (del Instituto Salvadoreño del Seguro Social). La salida de esta torre se ubica sobre la primera calle poniente. Para quienes visitan pacientes hospitalizados, la entrada corresponde al portón número siete, también situado sobre la primera calle poniente, en el edificio de hospitalización. El servicio de emergencias dispone del portón número ocho, en la misma arteria, facilitando la llegada inmediata de ambulancias y pacientes críticos.

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El hospital ha sido diseñado pensando en la movilidad de los usuarios. Los materiales oficiales especifican que quienes utilizan transporte colectivo pueden abordar las rutas 7, 29, 30, 3 y 11C, que cuentan con paradas cercanas a las entradas principales del complejo. Esta información ha sido difundida junto con recomendaciones visuales para orientar a la población sobre el acceso más adecuado según el servicio que requiera.

Las vistas aéreas muestran el complejo hospitalario, incluyendo la Torre Médica y el Hospital Primero de Mayo. Se identifican y resaltan algunos ingresos del nuevo hospital Rosales, así como la primera calle Poniente. Este video es una guía de orientación sobre la distribución y los puntos de entrada al recinto hospitalario. /(Redes nuevo hospital Rosales)

Durante el acto inaugural, Bukele describió el hospital como “el más avanzado de Centroamérica”, subrayando la integración de tecnología médica de punta y la ampliación de la oferta asistencial. El complejo está conformado por dos edificios principales, conectados por una pasarela elevada que permite la circulación de pacientes y personal entre el bloque histórico y la estructura nueva. Esta conexión asegura la continuidad operativa y la integración de los servicios médicos y administrativos.

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El nuevo Hospital Rosales cuenta con 712 camas, incluyendo unidades de hospitalización y cuidados críticos, según datos oficiales. El área de hospitalización incluye 502 camas censables, 61 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 21 de aislamiento, 26 de cuidados críticos y 14 intermedias. Además, existen 48 espacios en el área de observación de emergencias, dotados con monitoreo de signos vitales y ventiladores mecánicos.

El área de consulta externa dispone de 87 consultorios médicos, permitiendo la atención diaria de más de 1,400 pacientes. La oferta de especialidades se amplió de 32 a 47, incluyendo cirugía robótica, laparoscopía avanzada, geriatría, nefrología pediátrica, medicina familiar, farmacología clínica y odontología, entre otras. El hospital también cuenta con nueve quirófanos multifuncionales y un quirófano híbrido equipado con tecnología de diagnóstico y procedimientos simultáneos, como angiógrafo avanzado, tomografía computarizada y resonancia magnética de tres tesla.

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La estructura del Hospital Rosales incluye dos edificios principales conectados por una pasarela elevada para facilitar la movilidad de pacientes y personal./ (Redes nuevo hospital Rosales)

El equipamiento fue renovado integralmente. La modernización incluye la incorporación de dos robots quirúrgicos, uno para cirugía general y otro para reemplazos articulares, así como sistemas de soporte hepático artificial y un laboratorio automatizado capaz de procesar hasta 2,600 pruebas por hora. El centro de hemodiálisis puede atender a 420 pacientes diarios y dispone de 47 camas para diálisis peritoneal hospitalaria.

La farmacia especializada opera con receta digital automatizada y siete puntos de distribución, dotados con 13 ventanillas para agilizar la entrega de medicamentos, apoyada por un sistema informático de última generación. El hospital fue construido cumpliendo certificaciones internacionales como ISO y EDGE, e integra paneles solares y sistemas de tratamiento de aguas para la eficiencia energética y el cumplimiento ambiental.

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La inversión en la obra supera los 61 millones de dólares, financiada con apoyo de organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El acceso a la emergencia se encuentra en el portón número ocho, sobre la primera Calle Poniente, en San Salvador. / (Redes nuevo hospital Rosales)

El nuevo Hospital Rosales incorpora servicios inéditos para el sistema público salvadoreño, como trasplantes de médula ósea, cirugía cardiovascular avanzada y tratamientos oncológicos de alta complejidad. El director del hospital, Marvin Aguilar, afirmó que ahora se contará con “servicios que históricamente no se han brindado en ninguna institución del país”.

La obra fue concebida para mantener la continuidad del servicio durante emergencias y resistir desastres naturales, reforzando la capacidad de respuesta ante contingencias. Según el presidente, la inauguración marca el inicio de una serie de hospitales bajo este modelo, con la mira puesta en consolidar un sistema público de salud con estándares internacionales y posicionar a El Salvador como destino de turismo médico en la región.

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