El avance de los Juegos Centroamericanos de 2026 ya es visible en República Dominicana

PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA), 14/01/2026.- Fotografía que muestra banderas en una carretera este miércoles, en Punta Cana (República Dominicana).EFE/Orlando Barría

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 avanzan de acuerdo con el cronograma previsto y bajo un esquema de coordinación institucional que busca transformar al país en un referente regional. Según declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, recogidas por el medio jcc2026.org, la organización se desarrolla “con resultados satisfactorios”, respaldando un proyecto cuya meta es posicionar a República Dominicana ante la comunidad internacional y fortalecer su liderazgo deportivo y turístico.

El evento, cuya inauguración está programada para el 24 de julio de 2026, reunirá aproximadamente a 6.220 atletas de 27 países y se extenderá hasta el 8 de agosto, con actividades tanto en la capital como en varias provincias.

El titular del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó, afirmó a jcc2026.org que la supervisión de las obras deportivas garantiza la continuidad pese a cualquier cambio de gestión e impulsa el cumplimiento estricto de los plazos.

“Las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 avanzan de manera sostenida, con respeto al cronograma original y con el país por encima de todo”, declaró Bisonó, quien recalcó el compromiso de entregar todas las instalaciones a tiempo y sin interrupciones.

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció en febrero de 2025 el inicio del proceso de licitación para la instalación de una nueva pista de atletismo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, así como en la pista alterna contigua al estadio. (Foto: jcc2026.org)

Durante el mes de enero se completaron varios recintos fundamentales, entre ellos el pabellón de Esgrima en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, mientras continúan otras construcciones como el Centro Acuático, los campos de béisbol y sóftbol, la pista de calentamiento, y espacios para ajedrez, voleibol y taekwondo.

Por otro lado, en el Parque Mirador del Este ya se han entregado los pabellones de halterofilia y arquería, y prosiguen las obras en gimnasia, patinaje, balonmano y tenis de mesa.

El exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, ha mantenido la colaboración y la supervisión de estos proyectos, facilitando la transición hacia la gestión de Bisonó y asegurando así la estabilidad del proceso.

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, destacó, también al medio jcc2026.org, que la organización se apoya en tres pilares: “austeridad, modernidad e integración”. Monegro detalló: “Austeridad es invertir lo que hay que invertir, cuando hay que invertir y en lo que hay que invertir”. Además, señaló que “en cada una de las áreas vamos conforme al calendario previamente establecido. Incluso, en algunas áreas estamos por encima del calendario”.

Según sus informes, los Juegos de Santo Domingo establecerán “récords de participación completos: 6,220 atletas estarán participando, ya hay más de mil atletas clasificados y 27 países con atletas clasificados”.

En el marco de una ambiciosa estrategia de promoción internacional, el Comité Organizador llevó la presentación oficial del evento a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid. Monegro indicó a Zaga Deportes durante su visita: “El objetivo es la promoción del país como destino, no solo para quienes disfrutan de nuestra naturaleza, sino también vinculado al deporte. La idea es que los extranjeros incluyan a Santo Domingo en sus planes por sus playas y por el deporte”.

Un grupo de atletas durante un entrenamiento en el Pabellón de Halterofilia Doctor José Joaquín Puello, en el Parque del Este, en Santo Domingo, República Dominicana. (Foto: jcc2026.org)

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, valoró ante jcc2026.org la reciente visita de supervisión a la sede e instó a prepararse para “unos grandes Juegos”. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, complementó este mensaje resaltando el trabajo de planificación y la confianza en que “vamos a tener estas instalaciones al 100% antes del inicio de los Juegos”. Además, detalló la creación de un voluntariado para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y subrayó: “Estamos trabajando para que estos sean los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia”.

La visión oficial conecta el progreso material de las instalaciones con un llamado a la sociedad dominicana a involucrarse de forma activa. El presidente Abinader, durante una reunión de trabajo con los miembros del Comité Organizador, sintetizó este mensaje: “Ahora lo que le queda a todos los dominicanos y dominicanas es participar, empezar a sentir, a planificar y a disfrutar de estos Juegos”.

La cita, concebida como evento integrador y promotor tanto de la identidad nacional como del turismo, reafirma su compromiso con la transparencia y la excelencia en la ejecución. Las autoridades recordaron que a finales del mes se darán a conocer nuevos informes sobre el avance de las obras según la programación establecida, manteniendo a la opinión pública informada de cada etapa del proceso organizativo.