Merv: un perro con el corazón roto, una expareja en ruta y la Navidad que podría cambiarlo todo

La nueva comedia romántica de Prime Video reúne a Charlie Cox y Zooey Deschanel en una historia de reencuentros, paisajes y segundas oportunidades. Un viaje inesperado y emociones a flor de piel marcan el destino de sus protagonistas

No hay nada más complicado que una ruptura. Excepto cuando comparten un perro. Disfruta de la comedia para sentirse bien MERV, disponible el 10 de diciembre. (Prime Video)

El próximo 10 de diciembre, Prime Video estrenará Merv, una comedia romántica navideña que explora las segundas oportunidades a través de la historia de una expareja y su perro, quien sufre depresión tras la ruptura de sus dueños. La película, dirigida por Jessica Swale y protagonizada por Charlie Cox y Zooey Deschanel, utiliza el viaje de los protagonistas a Florida como catalizador para la recuperación emocional tanto del animal como de sus cuidadores, según la información difundida por Amazon MGM Studios.

En el tramo final de la narración, la mejoría de Merv —el perro que da título a la película— se convierte en un reflejo del proceso de reconciliación de sus dueños. A medida que el animal recupera la vitalidad, Anna y Russ, interpretados por Deschanel y Cox, se ven obligados a convivir y a revisar los motivos de su separación, lo que abre la puerta a la posibilidad de reconstruir su relación. El guion, escrito por Dane Clark y Linsey Stewart, se apoya en los pequeños gestos cotidianos y en la convivencia forzada para mostrar cómo la cercanía y la nostalgia pueden transformar los vínculos rotos.

La trama se inicia cuando Anna y Russ, tras separarse, mantienen el contacto debido a la custodia compartida de su perro. La ruptura afecta profundamente a Merv, quien deja de disfrutar de las actividades que antes le hacían feliz y es diagnosticado con depresión. Ante esta situación, Russ decide emprender un viaje a Florida junto al animal, con la esperanza de que el cambio de entorno ayude a mejorar su estado de ánimo. La llegada inesperada de Anna a Florida propicia un reencuentro prolongado, en el que ambos protagonistas se ven obligados a compartir tiempo y espacio, lo que les lleva a rememorar su pasado y a replantearse su futuro.

El reparto principal lo completan Chris Redd y Patricia Heaton, quienes aportan el componente cómico y familiar a la historia. El equipo de producción incluye a Matthew Baer, Roma Downey, Kerri Hundley y Kai Raka, con Colleen Marshall y Jeanette Volturno como productoras ejecutivas. La película forma parte del catálogo de producciones originales de Prime Video.

Uno de los elementos distintivos de Merv es el papel central que ocupa el perro en la narrativa. El animal, interpretado por Gus, no solo actúa como detonante de la acción, sino que se convierte en el eje emocional de la trama. Según relató Charlie Cox a People, “Gus tiene una de esas caras que parece sonreír a veces y estar triste a veces. Obviamente, hay muchas escenas en las que le hablaba a ‘Merv’ en voz alta y él simplemente me miraba. Realmente sentí que estaba escuchando mis palabras”.

La película adopta un tono ligero y accesible, característico del género navideño, pero no elude los conflictos sentimentales derivados de una separación reciente. El viaje a Florida funciona como un espacio de transición, alejando a los personajes de su entorno habitual y permitiendo que las dinámicas cambien. Este desplazamiento geográfico se utiliza como recurso narrativo para explorar el impacto de las rupturas en todos los miembros de una unidad familiar, incluidos los animales de compañía.

Merv se presenta como una propuesta dirigida especialmente a los amantes de los perros y a quienes buscan historias de reconciliación en clave de comedia romántica. El estreno exclusivo en Prime Video está previsto para el 10 de diciembre, consolidando la apuesta de la plataforma por contenidos originales que combinan humor, romance y sensibilidad familiar.

