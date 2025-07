Dominic McLaughlin sorprende como Harry Potter en la primera imagen de la serie de HBO

La primera imagen de Dominic McLaughlin como Harry Potter en la serie de HBO genera gran expectativa entre los fanáticos. (Aidan Monaghan/HBO via AP)

La primera imagen oficial de Dominic McLaughlin caracterizado como Harry Potter en la nueva serie de HBO ha generado un inmediato revuelo entre los seguidores de la saga. En la fotografía, el joven actor escocés aparece con la túnica de Gryffindor, gafas redondas y la inconfundible cicatriz en forma de rayo, elementos que evocan fielmente la descripción del personaje en los libros de J.K. Rowling. Este primer vistazo, difundido por HBO Max, marca el inicio de una ambiciosa producción que promete una “adaptación fiel” de los siete libros, con una temporada dedicada a cada uno y un desarrollo previsto para extenderse durante una década.

La noticia principal es el arranque de la producción de la serie original de Harry Potter por parte de HBO, que ya rueda en los estudios de Warner Bros. en Leavesden, Reino Unido, el mismo complejo donde se filmaron las ocho películas originales. El estreno está programado para 2027 en HBO y HBO Max, aunque algunas fuentes mencionan la posibilidad de que llegue a la plataforma en 2026 o a principios de 2027, dependiendo de los territorios donde opere el servicio de streaming.

El reparto de la serie de Harry Potter suma figuras reconocidas como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu. (HBO Max)

El elenco central introduce a una nueva generación de intérpretes: Dominic McLaughlin fue seleccionado entre más de 32.000 niños de Reino Unido e Irlanda para encarnar a Harry Potter. Lo acompañan Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, completando el trío protagonista. El reparto se amplía con figuras como John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid), quienes aportan experiencia y renombre a la producción.

Entre las novedades más recientes, HBO anunció la incorporación de Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como la profesora Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander. El universo de los Dursley también suma a Bel Powley como Petunia y Daniel Rigby como Vernon, mientras que en el clan Weasley, Katherine Parkinson interpretará a Molly, la madre de Ron.

Cuatro nuevos actores se suman al elenco de la próxima serie de Harry Potter. Rory Wilmot es Neville Longbottom, Amos Kitson es Dudley Dursley, Louise Brealey es Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser es Garrick Ollivander (Créditos: Cortesía HBO)

La serie cuenta con un equipo creativo de alto perfil. Francesca Gardiner (His Dark Materials) lidera el guion y la producción ejecutiva, y Mark Mylod (Succession) dirigirá varios episodios. La autora J.K. Rowling participa como productora ejecutiva, junto con David Heyman (productor de las películas originales), Neil Blair y Ruth Kenley-Letts por parte de Brontë Film and TV. El respaldo de Warner Bros. Television y Brontë Film and TV refuerza la apuesta de HBO por reposicionar la franquicia como un producto premium para streaming.

El equipo técnico reúne a profesionales destacados: Adriano Goldman como director de fotografía, Cate Hall en peinado y maquillaje, Paul Herbert como coordinador de dobles, Mark Holt en efectos especiales, Mara LePere-Schloop en diseño de producción, Naomi Moore como decoradora de set, John Nolan en la creación de criaturas, Alexis Wajsbrot como supervisor de efectos visuales, Dom Sidoli como productor de VFX y Holly Waddington en vestuario.

La serie de Harry Potter de HBO inicia su producción en los estudios de Warner Bros. en Reino Unido, con estreno previsto para 2027. (HBO Max)

La serie adaptará los siete libros de J.K. Rowling, con una temporada por novela, lo que permitirá explorar aspectos y personajes que no tuvieron espacio en las películas. Según HBO, la producción ofrecerá una versión más detallada y profunda del universo de Harry Potter, dirigida tanto a nuevos espectadores como a los fanáticos de la saga original.

La controversia en torno a la figura de Rowling, derivada de sus declaraciones públicas, sigue presente en parte del fandom, aunque su rol como creadora y productora ejecutiva continúa siendo central en el desarrollo de la serie.

La producción comenzó este verano en los estudios Leavesden de Warner Bros., Reino Unido, y la imagen oficial de Dominic McLaughlin como Harry Potter ya circula entre los seguidores, quienes esperan revivir la magia de Hogwarts en este nuevo formato televisivo.