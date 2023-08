Una serie de siete episodios sobre las huellas de la violencia doméstica llegó a Prime Video

Cuando Alice, de 9 años, pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio, la llevan a vivir con su abuela June a la granja de flores de Thornfield, donde descubre su familia esconde grandes secretos. (Prime Video)

Sigourney Weaver, estrella de las franquicias Alien y Avatar, se aleja de la ciencia ficción para ingresar a una historia de heridas profundas y secretos dolorosos. Las flores perdidas de Alice Hart (The Lost Flowers of Alice Hart) es una miniserie recién llegada a Prime Video basada en la novela best seller del mismo nombre. Tres episodios ya están disponibles en el streaming y se liberarán cuatro capítulos más cada viernes hasta el 1 de septiembre.

La trama es bastante dura. Alice Hart (Alyla Browne) es víctima de violencia en el entorno que debería ser el más seguro para un infante: su casa. La pequeña luego queda huérfana cuando sus padres mueren en un inexplicable incendio. La persona que la acoge es su abuela June (Weaver) quien la lleva a Thornfield, una apartada finca donde cultivan flores de todo tipo. Ahí se ha establecido una especie de comunidad femenina donde se recoge a niños y niñas víctimas de abuso.

En este relato se usan los flashbacks como recurso para entender el presente y pasado de Alice. (Prime Video)

La intención es que la pequeña deje atrás sus heridas y comience una nueva etapa; sin embargo, ¿será eso posible con tantas mentiras? “El viaje de Alice llega a un clímax emocional cuando se encuentra luchando por su vida contra el hombre que ama”, anticipa la sinopsis oficial del drama.

Sarah Lambert (Lamb of God) es la showrunner; mientras Glendyn Ivin dirige al brillante reparto que despierta intensas emociones en el espectador testigo de decisiones cuestionables. Sigourney Weaver (Los cazafantasmas) lidera al elenco como June Hart, la abuela sobreprotectora que esconde varios secretos. Alice Hart es interpretada por Alyla Browne en su etapa infantil; mientras Alycia Debnam-Carey (Fear The Walking Dead) toma la posta para su versión más adulta.

La granja de flores donde Alice va a vivir con su abuela June también sirve como refugio para mujeres que escapan del abuso. (Prime Video)

Asher Keddie (X-Men Origins: Wolverine) se convierte en Sally, la bibliotecaria local que se preocupa por el bienestar de Alice. Por otro lado Leah Purcell interviene como Twig, pareja de June y madre adoptiva de Candy (Frankie Adams).

La serie limitada se ha filmado en locaciones impresionantes que capturan la belleza salvaje de Australia, desde Sydney hasta el Territorio del Norte. Esta elección no solo realza la narrativa, sino que también rinde homenaje al origen australiano de la novela. Otra fortaleza del proyecto es el bien cuidado aspecto visual, producto de la dirección de fotografía a cargo de Sam Chiplin (El extraño).

"Las flores perdidas de Alice Hart" fue la novela debut de la escritora australiana Holly Ringland. Se publicó en 2018. (Prime Video)

Puedes ver los episodios de Las flores perdidas de Alice Heart con una suscripción a Prime Video.

