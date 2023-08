“Choose Love”, la primera película romántica de Netflix donde podrás elegir tu propio final

El novio estable. El que se escapó. La encantadora estrella de rock. ¿A quién elegirá Cami? En esta comedia romántica interactiva, su vida amorosa está en tus manos. (Netflix)

Por si las numerosas historias de romance y humor que están en su catálogo no fueran suficientes, ahora Netflix va un paso más allá y presenta Choose Love, su primera comedia romántica interactiva. Se trata de una película en la que el espectador se apodera de la trama y decide qué camino toma la protagonista dándole poder sobre el final de la historia. Este innovador film es protagonizado por una exestrella de Disney, y su sencilla pero curiosa trama te mantendrán atento desde el minuto uno.

La trama gira en torno a Cami Conway, una ingeniera de grabación que, en apariencia, lo tiene todo: un empleo de ensueño, una relación estable y un futuro prometedor. Sin embargo, en el fondo siente que hay algo que falta en su vida, por lo que se encuentra en una encrucijada emocional y profesional que la llevará a escenarios inesperados. Es ahí donde el espectador adquiere la responsabilidad de guiarla en cada decisión que tome en adelante.

Cami Conway enfrenta dilemas amorosos y profesionales. (Netflix)

El personaje de Cami es interpretado por Laura Marano, conocida por su paso por el universo Disney en la serie adolescente Austin y Ally, y por protagonizar otros títulos de la “N” roja como La cita perfecta y Tratamiento real. En Choose Love, Marano se encuentra atrapada entre tres posibles amores: Paul (Scott Michael Foster), su novio de toda la vida; Rex Galier (Avan Jogia), una estrella del rock británico; y Jack Menna (Jordi Webber), su primer amor.

Dirigida por Stuart McDonald y escrita por Josann McGibbon, esta promete ser una experiencia memorable. Estará disponible en el catálogo del servicio de streaming a finales de agosto y podría sentar un precedente en la forma en que Netflix produzca comedias románticas en el futuro, sin mencionar la manera en la que el público las consumirá.

Netflix innova en las comedias románticas con "Choose Love". (Netflix)

Interactividad inmersiva en Netflix

Más allá de los desafíos amorosos, la creativa producción rompe la cuarta pared y pone en manos del espectador decisiones que van desde dilemas éticos hasta situaciones cotidianas. Con múltiples tramas y finales posibles, se convierte en una experiencia única y personalizada, dependiendo de las elecciones de cada usuario.

Esta iniciativa no solo busca mantener a la audiencia enganchada, sino también ofrecer una experiencia cinematográfica fresca y personal. Ya no es solo una historia contada por guionistas y directores; ahora el público también tiene voz en la narrativa. Así, las comedias románticas, a menudo vistas como predecibles, reciben una renovación total brindando una oportunidad para redefinir el género.

"Choose Love" aborda dilemas éticos y tiene finales múltiples. (Netflix)

No es la primera vez que Netflix innova en este tipo de creaciones para su catálogo original. Este mismo año también presentó Falso amor, reality show español hecho con inteligencia artificial. Previamente, también llamó la atención con Black Mirror: Bandersnatch (2019) y You vs. Wild, por lo que es de esperar que siga empujando los límites de lo que es posible en el ámbito del streaming.

Choose Love se estrena en la plataforma el próximo 31 de agosto.

